Análisis de FP Markets: El yen japonés se encuentra en una encrucijada mientras los mercados sopesan cuál será su próximo movimiento

El yen ya ha pasado por esto antes: ¿se repetirá la historia o esta vez es realmente diferente?

LIMASSOL, Chipre, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El yen japonés sigue siendo una divisa muy comentada tras la intervención coordinada y sin precedentes de Estados Unidos y Japón que comenzó el 30 de julio. Antes de la intervención, el par USD/JPY cotizaba en torno a los 164 yenes, lo que suponía un mínimo de 40 años para el yen.

La intervención inicial lastró al par USD/JPY, lo que provocó pérdidas de más de 400 pips (-2,4 %) en un solo día, y una nueva intervención el 31 de julio provocó otra caída de 200 pips. A pesar de una tímida recuperación desde los 155 yenes hasta aproximadamente 158 yenes —el límite inferior de la media móvil simple (SMA) de 200 días del par—, los operadores del mercado se muestran comprensiblemente nerviosos, ya que tanto las autoridades estadounidenses como las japonesas han afirmado que están dispuestas a intervenir de nuevo si fuera necesario.

Japón ha intervenido en varias ocasiones desde 2022, pero las acciones coordinadas con EE. UU. han sido escasas, sobre todo a finales de la década de 1990 y de nuevo en 2011. Las dos intervenciones conjuntas anteriores marcaron puntos de inflexión en la tendencia del USD/JPY.

La pregunta es por qué Estados Unidos y Japón han unido fuerzas precisamente ahora. La intervención de EE. UU. tuvo como objetivo principal evitar un repunte desestabilizador de los rendimientos de los bonos nacionales. Como principal tenedor extranjero de deuda pública estadounidense, Japón suele financiar sus intervenciones mediante la venta de sus activos del Tesoro. Para proteger el mercado de bonos de una ola de ventas, el Tesoro de EE. UU. financió su parte vendiendo euros de sus reservas para comprar yenes.

Aaron Hill, analista jefe de mercados de FP Markets, comentó: "Para evitar que el yen se deprecie aún más, es poco probable que la intervención por sí sola resulte suficiente. El Banco de Japón tendría que intervenir y subir el tipo de interés oficial unas cuantas veces más para enviar una señal clara al mercado. Sin embargo, para mantener el yen japonés con una tendencia alcista estructural, probablemente también se necesitaría un catalizador exógeno que incentivara la repatriación de fondos al yen, con el fin de poner ese capital a trabajar en el propio país. Sin ello, podrían aparecer compradores que aprovechen las caídas del USD/JPY y se fijen como objetivo los niveles anteriores a la intervención en un futuro no muy lejano".

Dado que se prevé que la volatilidad se mantenga elevada, es fundamental contar con cotizaciones fiables, atención al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, una ejecución rápida y un equipo de atención al cliente con experiencia. FP Markets ofrece spreads competitivos, una amplia gama de pares de divisas, incluida una extensa selección de pares con el yen japonés (JPY), plataformas de trading galardonadas y análisis de mercado oportunos para ayudar a los operadores a reaccionar ante acontecimientos que evolucionan rápidamente, como las intervenciones en el mercado de divisas.

Acerca de FP Markets:

FP Markets es un broker galardonado internacional sujeto a múltiples regulaciones fundado en Sídney (Australia) en 2005. El broker ofrece más de 10 000 instrumentos CFD repartidos en siete clases de activos disponibles en plataformas líderes del sector, entre las que se incluyen: MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView y cTrader.

La presencia regulatoria de FP Markets incluye la Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), la Financial Services Authority (FSA) de las Seychelles, la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) de Sudáfrica y la Capital Markets Authority (CMA) de Kenia.

Para obtener más información, visite www.fpmarkets.com.

FUENTE FP Markets