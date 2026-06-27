FP Markets amplía su cartera de CFD sobre acciones con la histórica cotización en bolsa de SpaceX (SPCX)

LIMASSOL, Chipre, 27 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- FP Markets, bróker global de divisas y CFD, amplió su oferta de acciones para incluir CFD sobre acciones de Space Exploration Technologies Corp. (SPCX). Además de una amplia selección de CFD sobre acciones existentes, esta incorporación está disponible y se puede operar de inmediato a través de las plataformas MetaTrader 5 (MT5) y cTrader de FP Markets. Operar con SPCX a través de CFD con FP Markets ofrece a los clientes exposición a la volatilidad posterior a la oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés), la capacidad de tomar posiciones largas y cortas, apalancamiento flexible y acceso a herramientas de trading de grado institucional.

SpaceX hizo su tan esperado debut en el mercado de valores el 12 de junio, con el que recaudó un récord inicial de 75.000 millones de dólares. Sin embargo, después de que los suscriptores ejercieran lo que se conoce como la opción "greenshoe" de sobreasignación, el total final recaudado fue de alrededor de 86.000 millones de dólares, la mayor IPO de la historia. Si bien SPCX tenía un precio inicial de 135 dólares por acción, la demanda llevó el precio de sus acciones a 150 dólares en la apertura y eclipsó los 200 dólares poco después, el 16 de junio, antes de colapsar para poner a prueba los niveles previos a la IPO.

Las grandes IPO tienden a experimentar una depreciación en su primer año de cotización. Esto se vio en empresas como Meta Platforms (META), que cayó en su primer año antes de aumentar. En consecuencia, si bien las acciones de SPCX podrían superar su nivel de IPO, los alcistas de las acciones pueden intervenir para igualar las normas históricas.

John Lewis, director de marketing de FP Markets expresó su entusiasmo por la nueva oferta y afirmó: "Con el impulso actual del comercio de IA y los índices bursátiles mundiales cerca de máximos históricos, la demanda de empresas de tecnología de alto crecimiento no tiene precedentes. Agregar SPCX a la oferta de CFD destaca nuestro compromiso de ofrecer a los inversionistas la flexibilidad y la oportunidad de operar una acción ampliamente vista en nuestra variada selección de plataformas de trading de primer nivel".

Acerca de FP Markets:

FP Markets es un bróker global, multirregulado y galardonado, fundado en Sídney (Australia) en 2005. Este bróker ofrece más de 10.000 instrumentos CFD en siete clases de activos, disponibles en plataformas líderes del sector, incluidas MetaTrader 4/5, TradingView y cTrader.

La presencia regulatoria de FP Markets incluye la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC), la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) de Sudáfrica y la Autoridad de Mercados de Capitales (CMA) de Kenia.

Para obtener más información, visite www.fpmarkets.com

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FUENTE FP Markets