Analisis FP Markets: Yen Jepun di Persimpangan apabila Pasaran Menilai Langkah Seterusnya

Yen pernah melalui keadaan seperti ini sebelum ini — adakah sejarah akan berulang, atau kali ini benar-benar berbeza?

LIMASSOL, Cyprus, 7 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Yen Jepun kekal sebagai mata wang yang dibincangkan secara meluas berikutan campur tangan AS-Jepun yang diselaraskan dan mencatat rekod yang bermula pada 30 Julai. Sebelum campur tangan tersebut, USD/JPY didagangkan pada paras sekitar ¥164 — paras terendah yen dalam tempoh 40 tahun.

Campur tangan awal menekan USD/JPY, mengakibatkan kerugian lebih 400 pip (-2.4%) dalam satu hari, manakala campur tangan selanjutnya pada 31 Julai menyebabkan penurunan sebanyak 200 pip lagi. Walaupun berlaku pemulihan sementara daripada ¥155 kepada kira-kira ¥158 — paras bawah SMA 200 hari bagi pasangan mata wang tersebut — peserta pasaran sememangnya berada dalam keadaan berjaga-jaga, memandangkan pegawai AS dan Jepun telah menyatakan bahawa mereka bersedia untuk campur tangan semula jika diperlukan.

Jepun telah campur tangan beberapa kali sejak 2022, tetapi tindakan yang diselaraskan dengan AS jarang dilakukan, terutamanya pada akhir 1990-an dan sekali lagi pada 2011. Kedua-dua campur tangan bersama sebelum ini menandakan titik perubahan dalam trend USD/JPY.

Persoalannya ialah mengapa AS dan Jepun berganding bahu sekarang. Penglibatan AS bertujuan terutamanya untuk mengelakkan lonjakan hasil bon domestik yang tidak stabil. Sebagai pemegang asing terbesar hutang kerajaan AS, Jepun biasanya membiayai campur tangan dengan menjual pegangan Perbendaharaan. Untuk melindungi pasaran bon daripada penjualan, Perbendaharaan AS membiayai bahagiannya dengan menjual euro daripada rizab untuk membeli yen.

Ketua Penganalisis Pasaran FP Markets Aaron Hill mengulas: 'Untuk mengelakkan yen menjadi semakin lemah, campur tangan sahaja tidak mungkin memadai. BoJ perlu terlibat, meningkatkan kadar dasar beberapa kali lagi untuk menghantar isyarat yang serius kepada pasaran. Namun, untuk memastikan JPY kekal mendapat sokongan belian secara berstruktur, ia juga berkemungkinan memerlukan pemangkin luaran yang mendorong penghantaran pulang modal ke dalam yen supaya modal tersebut boleh digunakan di dalam negara asal. Tanpa faktor tersebut, pembeli USD/JPY yang mengambil peluang ketika harga menurun boleh muncul dan menyasarkan semula paras sebelum campur tangan dalam masa yang singkat.'

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