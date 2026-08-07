FP Markets 市場分析：市場評估下一步走勢，日圓再臨十字路口

日圓過往亦曾面對相似局面——歷史會否重演，抑或今次真的不一樣？

塞浦路斯利馬索爾2026年8月7日 /美通社/ -- 美日自 7 月 30 日起展開規模破紀錄的聯合匯市干預後，日圓持續備受市場關注。干預前，美元兌日圓在 164 日圓水平附近交投，日圓跌至 40 年低位。

首輪干預令美元兌日圓受壓，單日下挫逾 400 點子，跌幅達 2.4%；7 月 31 日的進一步干預再令該貨幣對下跌約 200 點子。儘管美元兌日圓已由 155 日圓水平初步回升至約 158 日圓，貼近但仍低於該貨幣對的 200 天簡單移動平均線（SMA），市場人士仍保持高度警惕，原因是美日兩國官員均表示，如有需要，已準備再次入市干預。

自 2022 年以來，日本已數度干預匯市，但與美國採取聯合行動的情況並不常見，較具代表性的兩次分別發生於 1990 年代末及 2011 年。過往兩次聯合干預均成為美元兌日圓走勢的重要轉捩點。

關鍵問題是，美日為何選擇在此刻聯手。美國參與是次行動，主要是為了避免本土債券孳息急升，動搖金融市場穩定。作為美國國債的最大海外持有者，日本一般會透過沽售美債持倉，為匯市干預籌集資金。為免美債市場因而承受沽售壓力，美國財政部透過沽售外匯儲備中的歐元並買入日圓，為美方參與干預的部分提供資金。

FP Markets 首席市場分析師 Aaron Hill 表示：「要阻止日圓進一步貶值，單憑匯市干預恐怕難以奏效。日本央行（BoJ）亦需採取行動，再加息數次，向市場釋出具份量的政策信號。然而，要讓日圓持續獲得結構性買盤支持，可能還需要外來催化因素，促使資金回流並兌換成日圓，再投放於日本本土市場。若缺少這種推動力，趁低買入美元兌日圓的交易者可能重新入市，令匯價在不久將來再次測試干預前的水平。」

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