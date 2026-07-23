Anuncian a los ganadores de la tercera edición de los Stevie® Awards a la Excelencia Tecnológica

Se evaluaron más de 700 candidaturas procedentes de 37 países y territorios en los premios empresariales más prestigiosos del mundo en materia de innovación tecnológica; IBM encabeza la lista de organizaciones, con nueve Stevie Awards.

FAIRFAX, Virginia, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy se han dado a conocer los ganadores de los Stevie® Awards 2026 a la Excelencia Tecnológica. Ahora, en su tercera edición, este programa internacional de premios reconoce los logros destacados en el ámbito tecnológico de organizaciones, equipos y personas que desarrollan productos, servicios y soluciones innovadores en todos los sectores.

Este año, más de 180 profesionales del ámbito tecnológico y empresarial, en calidad de miembros del jurado, evaluaron más de 700 candidaturas presentadas por organizaciones de 37 naciones y territorios.

Los Stevie Awards for Technology Excellence reconocen la excelencia en ámbitos como la inteligencia artificial (IA), las tecnologías de la información, la tecnología financiera (fintech), la tecnología sanitaria, la tecnología empresarial, la tecnología de las comunicaciones, la tecnología verde, la tecnología de fabricación, la tecnología minorista, el sector aeroespacial, la biotecnología y muchos otros sectores. Pueden participar organizaciones de cualquier tamaño, tanto públicas como privadas, con y sin ánimo de lucro, de cualquier parte del mundo.

Este año se han evaluado más de 700 candidaturas presentadas por organizaciones de 37 países y territorios, por un jurado compuesto por más de 180 profesionales del ámbito tecnológico y empresarial. Los ganadores se seleccionaron en función de las puntuaciones medias otorgadas durante el proceso de evaluación independiente.

Organizaciones con más galardones de los Stevie Awards

Las organizaciones que han obtenido cinco o más Stevie Awards en la edición de 2026 son:

IBM, Singapur y EE. UU. (9)

Architecht, Estambul, Turquía (6)

ValueLabs, India y EE. UU. (6)

Asiacell, Bagdad, Irak (5)

Autoridad Digital de Dubái, Dubái, Emiratos Árabes Unidos (5)

Epsilon3, El Segundo, California, EE. UU. (5)

Consulte la lista completa de los ganadores de los Stevie Awards de 2026, ordenados por categoría.

Categorías tecnológicas reconocidas

Los Stevie Awards for Technology Excellence reconocen los logros en 23 sectores tecnológicos, entre ellos:

Tecnología de la publicidad, el marketing y las relaciones públicas

Tecnología aeroespacial

Tecnología agrícola

Tecnología arquitectónica

Inteligencia artificial (IA)

Tecnología de apoyo

Biotecnología

Tecnología empresarial

Tecnología de las comunicaciones

Tecnología de la construcción y la ingeniería civil

Tecnología educativa

Tecnología energética

Tecnología del entretenimiento

Tecnología financiera (fintech)

Tecnología para la Administración Pública

Tecnología verde y limpia

Tecnología sanitaria

Tecnología de la información

Tecnología de fabricación

Tecnología marina

Tecnología para el comercio minorista y el comercio electrónico

Tecnología para el deporte, el fitness y el ocio

Tecnología del transporte y la movilidad

Ceremonia de entrega de premios en París

Los ganadores serán homenajeados durante una gala de entrega de premios con alfombra roja que tendrá lugar el miércoles 28 de octubre de 2026 en el Pullman Paris Montparnasse en París, Francia. El evento también rendirá homenaje a los ganadores de los Stevie Awards for Great Employers 2026, los International Business Awards® y los German Stevie Awards. La ceremonia se retransmitirá en directo a todo el mundo y las entradas ya están a la venta.

«Felicitamos a todos los ganadores de la tercera edición de los Premios Stevie a la Excelencia Tecnológica por sus extraordinarios logros», declaró Maggie Miller, presidente de la organización Stevie Awards. «La innovación sigue transformando todos los sectores, y los ganadores de este año demuestran cómo la tecnología está mejorando las empresas, las organizaciones y la vida de las personas en todo el mundo. Estamos encantados de celebrar sus logros en París este mes de octubre».

Los Stevie Awards for Technology Excellence son otorgados por la organización Stevie Awards, responsable de nueve de los principales programas de premios empresariales del mundo, en particular, The International Business Awards® y The American Business Awards®.

Acerca de los Stevie Awards

Desde 2002, los Stevie Awards gozan de un amplio reconocimiento como los premios empresariales más prestigiosos del mundo, que reconocen los logros más destacados en el ámbito laboral a nivel mundial. El nombre «Stevie» proviene de la palabra griega stephanos, que significa «coronado».

Los Stevie Awards abarcan nueve programas internacionales de premios empresariales:

Asia-Pacific Stevie Awards

German Stevie Awards

Middle East & North Africa Stevie Awards

The American Business Awards®

The International Business Awards®

Stevie Awards for Great Employers

Stevie Awards for Women in Business

Stevie Awards for Technology Excellence

Stevie Awards for Sales & Customer Service

Cada año, los Stevie Awards reciben más de 12.000 candidaturas procedentes de organizaciones de más de 70 países y territorios y reconocen a organizaciones de todos los tamaños y a los profesionales que hay detrás de su éxito.

Para más información, visite www.StevieAwards.com.

Contacto para la prensa

Nina Moore

Stevie® Awards

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FUENTE Stevie Awards