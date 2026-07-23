Vyhlásenie víťazov 3. ročníka cien Stevie® Awards za technologickú excelentnosť
News provided byStevie Awards
Jul 23, 2026, 12:25 ET
V rámci popredných svetových obchodných cien za technologické inovácie sa hodnotilo viac ako 700 nominácií z 37 krajín a území; IBM vedie medzi organizáciami s deviatimi cenami Stevie Awards
FAIRFAX, Virgínia., 23. júl 2026 /PRNewswire/ -- Dnes boli vyhlásení víťazi cien Stevie® Awards v oblasti technologickej excelentnosti za rok 2026. Medzinárodný program, ktorý sa udeľuje už tretí rok, oceňuje vynikajúce úspechy v oblasti technológií, a to organizáciám, tímom a jednotlivcom, ktorí vyvíjajú inovatívne produkty, služby a riešenia v rôznych odvetviach.
Ceny Stevie Awards for Technology Excellence oceňujú excelentnosť v oblastiach ako umelá inteligencia (AI), informačné technológie, finančné technológie (fintech), zdravotnícke technológie, obchodné technológie, komunikačné technológie, zelené technológie, výrobné technológie, maloobchodné technológie, letecký priemysel, biotechnológie a mnohých ďalších odvetviach. Zúčastniť sa môžu organizácie všetkých veľkostí – verejné aj súkromné, ziskové aj neziskové – z celého sveta.
Viac ako 700 nominácií od organizácií z 37 krajín a území bolo tento rok hodnotených viac ako 180 technologickými a obchodnými profesionálmi, ktorí pôsobili ako odborní porotcovia. Víťazov vybrali na základe priemerného skóre prideleného počas nezávislého posudzovania.
Organizácie s najväčším počtom ocenení Stevie Award
Medzi organizácie, ktoré v roku 2026 získali päť alebo viac cien Stevie Awards, patria:
- IBM, Singapur a USA (9)
- Architecht, Istanbul, Turecko (6)
- ValueLabs, India a USA (6)
- Asiacell, Bagdad, Irak (5)
- Dubai Digital Authority, Dubaj, Spojené arabské emiráty (5)
- Epsilon3, El Segundo, Kalifornia, USA (5)
Pozrite si kompletný zoznam nositeľov ceny Stevie Award za rok 2026 podľa kategórií.
Ocenené technologické kategórie
Ceny Stevie Awards za technologickú excelentnosť oceňujú úspechy v 23 technologických sektoroch, konkrétne:
- Technológie pre reklamu, marketing a vzťahy s verejnosťou
- Letecké technológie
- Poľnohospodárske technológie
- Architektonické technológie
- Umelá inteligencia (AI)
- Asistenčné technológie
- Biotechnológie
- Obchodné technológie
- Komunikačné technológie
- Technológia stavebného inžinierstva
- Vzdelávacie technológie
- Energetické technológie
- Zábavné technológie
- Finančné technológie (FinTech)
- Vládne technológie
- Zelené a čisté technológie
- Zdravotnícke technológie
- Informačné technológie
- Výrobné technológie
- Námorné technológie
- Technológie pre maloobchod a elektronický obchod
- Športové, fitness a rekreačné technológie
- Dopravné a mobilné technológie
Slávnostné odovzdávanie cien v Paríži
Víťazi budú ocenení počas slávnostného odovzdávania cien na červenom koberci v stredu 28. októbra 2026 v hoteli Pullman Paris Montparnasse v Paríži vo Francúzsku. Na podujatí tiež vyhlásia víťazov cien pre skvelých zamestnávateľov Stevie Awards for Great Employers za rok 2026, obchodné ocenenia The International Business Awards® a nemecké ceny German Stevie Awards. Slávnostný ceremoniál sa bude vysielať naživo po celom svete a vstupenky sú už v predaji.
„Gratulujeme všetkým víťazom 3. ročníka cien Stevie Awards za technologickú excelentnosť k ich vynikajúcim úspechom," povedala Maggie Miller, prezidentka cien Stevie Awards. „Inovácie neustále transformujú každé odvetvie a tohtoroční víťazi preukazujú, ako technológie pomáhajú podnikom, organizáciám aj ľuďom po celom svete. Tešíme sa na októbrovú oslavu ich úspechov v Paríži."
Ceny Stevie Awards za technologickú excelentnosť udeľuje organizácia Stevie Awards, ktorá je riadi deviatich popredných svetových programov obchodných ocenení vrátane medzinárodných obchodných cien The International Business Awards® a amerických obchodných cien The American Business Awards®.
O cenách Stevie Awards
Od roku 2002 sú ceny Stevie Awards všeobecne uznávané ako popredné svetové platformy udeľovania obchodných ocenení, ktoré upozorňujú na vynikajúce pracovné úspechy po celom svete. Meno „Stevie" je odvodené z gréckeho slova stephanos, ktoré znamená „korunovaný".
Ceny Stevie Awards zahŕňajú deväť medzinárodných programov ocenení v oblasti podnikania:
- Asia-Pacific Stevie Awards
- German Stevie Awards
- Middle East & North Africa Stevie Awards
- The American Business Awards®
- The International Business Awards®
- Stevie Awards for Great Employers
- Stevie Awards for Women in Business
- Stevie Awards for Technology Excellence
- Stevie Awards for Sales & Customer Service
Ceny Stevie Awards každoročne prijímajú viac ako 12 000 nominácií od organizácií z viac ako 70 krajín a území. Oceňujú pritom organizácie všetkých veľkostí a odborníkov, ktorí stoja za ich úspechom.
Viac informácií nájdete na stránke www.StevieAwards.com.
Kontakt pre médiá
Nina Moore
Stevie® Awards
[email protected]
+1 703-547-8389
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