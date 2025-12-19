Arclin amplía su presencia con la adquisición estratégica de Willamette Valley Company

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Willamette Valley Company a nuestra organización", afirmó Bradley Bolduc, director ejecutivo de Arclin. "Sus tecnologías innovadoras y su cartera de productos complementan a la perfección nuestro negocio, lo que crea una combinación beneficiosa para nuestros clientes. Con un compromiso compartido con la calidad en todos los productos de madera, esta adquisición nos posiciona para ofrecer un valor aún mayor y ampliar las oportunidades en todos los segmentos a los que prestamos servicio", afirmó Bolduc.

La adquisición de WVCO es un paso fundamental para ampliar las capacidades de Arclin en el campo de la ciencia de los materiales a los sistemas de reparación de ingeniería, adhesivos especiales y las soluciones de infraestructura, donde los polímeros y las formulaciones de rendimiento crítico son fundamentales para los resultados del cliente. La adquisición agregará ocho plantas de fabricación y aproximadamente 500 nuevos miembros al equipo actual de Arclin, compuesto por 1.200 personas.

"La adquisición representa una medida muy estratégica con claras mejoras operativas", afirmó Mark Glaspey, presidente de Arclin. "Al combinar nuestras capacidades, ofreceremos una cartera más amplia de soluciones a nuestros clientes, a la vez que ampliaremos nuestro alcance geográfico y abriremos nuevas oportunidades de crecimiento".

"La decisión de vender Willamette Valley Company a Arclin representa una evolución natural para nuestro negocio", afirmó John Murray, presidente y director ejecutivo de WVCO. "El marco operativo de clase mundial de Arclin acelerará la innovación de nuestros productos e impulsará el crecimiento sostenible. La combinación de la amplia experiencia técnica, la amplia base de conocimientos y la capacidad para implementar recursos con rapidez de Arclin y WVCO será fundamental para impulsar nuestra estrategia de crecimiento. Unirse a Arclin es una oportunidad emocionante para nuestro equipo y estamos ansiosos por impulsar el negocio", agregó Murray.

Acerca de Arclin

Arclin es una de las principales empresas de ciencia de materiales y fabricante de tecnologías de polímeros, productos de ingeniería y materiales especializados para los sectores de la construcción, agricultura, infraestructura de transporte, protección climática y contra incendios, productos farmacéuticos, nutrición, electrónica y diseño, entre otros. Arclin tiene sede central en Alpharetta, Georgia, y cuenta con oficinas y plantas de fabricación en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, y fabrica para clientes de todo el mundo. Para obtener más información, visite www.arclin.com.

Acerca de Willamette Valley Company

Fundada en 1952, Willamette Valley Company es un proveedor de soluciones de ingeniería especializado en una amplia variedad de sistemas químicos y de aplicación. WVCO es una empresa multinacional que fabrica y distribuye una amplia variedad de productos y servicios personalizados en todo el mundo. Si bien sus orígenes se encuentran en el sector de los productos de madera, su experiencia y soluciones abarcan soluciones innovadoras para la reparación de traviesas de ferrocarril, sistemas de reparación de hormigón, parches, rellenos, adhesivos, robótica, ingeniería y más en numerosas industrias. Para obtener más información, visite https://wilvaco.com

