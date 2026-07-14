Aurra Markets fortalece su presencia en MENA tras la Money Expo Abu Dhabi 2026

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Aurra Markets, un bróker global de CFD de activos múltiples, concluyó su participación y patrocinio diamante en la Money Expo Abu Dhabi 2026. Celebrada en el Centro ADNEC del 8 al 9 de julio, la exposición financiera sirvió como plataforma principal para que el bróker se conectara directamente con operadores minoristas, socios institucionales y líderes financieros de toda la región de Medio Oriente y África del Norte (MENA).

Presentación de la liquidez a nivel institucional en la Money Expo

Aurra Markets en Money Expo Abu Dhabi 2026

En un panorama financiero digital, Aurra Markets continúa priorizando el compromiso cara a cara. La presencia del bróker en el stand 33 destacó su enfoque en una comunicación clara entre los operadores y su proveedor de corretaje. Al facilitar interacciones transparentes, el equipo de Aurra Markets proporcionó a los asistentes datos fácticos sobre su liquidez de grado institucional y su infraestructura de negociación de baja latencia. Establecer una presencia física sigue siendo una parte fundamental de las operaciones de la empresa, para permitir al equipo ejecutivo comprender las complejas necesidades de los clientes y respaldar un entorno comercial estable.

Ampliación de los programas de asociación de afiliados y referidos de Aurra Markets

Un enfoque central de la exposición de dos días fue la expansión de los programas de asociación de Aurra Markets. En colaboración con profesionales financieros, el equipo ejecutivo detalló el marco operativo tanto de la iniciativa Recomienda a un amigo como del programa Afiliados de Aurra. Estos programas brindan a los socios servicio de soporte a la cuenta dedicado, informes transparentes en tiempo real y modelos estructurados de costo por acción (CPA, por sus siglas en inglés) y reembolsos. Al reducir las barreras operativas para los posibles socios, Aurra Markets está construyendo una red de colaboración que apoya el crecimiento mutuo sostenido.

Demostraciones en vivo de la billetera Aurra

El evento contó con demostraciones en vivo de Aurra Wallet. Este sistema de financiamiento unificado une los activos fiduciarios y digitales, lo que les permite a los clientes administrar depósitos y retiros de manera eficiente. La integración de esta tecnología reduce los retrasos bancarios y proporciona un acceso más rápido al mercado.

Aurra Markets 2026: continuación de la expansión mundial

El fuerte compromiso en ADNEC respalda la visión estratégica de la correduría para una expansión continua en los principales centros financieros mundiales. Al mantener una presencia física en la región MENA, Aurra Markets planea escalar sus operaciones y servicios de trading para apoyar a una creciente base de clientes internacionales.

Acerca de Aurra Markets

Aurra Global Markets Limited está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio (FSC, por sus siglas en inglés) con el n.° de licencia GB25204837. Aurra Markets proporciona a una comunidad mundial de operadores la infraestructura directa y los recursos técnicos necesarios para operar en mercados financieros dinámicos. Para más información, visite www.aurra.markets.

FUENTE Aurra Markets