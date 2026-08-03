Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus reservas de ETH alcanzan los 5,8 millones de tokens, y que el total de sus activos en criptomonedas y efectivo asciende a 11 300 millones de dólares

A fecha de 2 de agosto de 2026, a las 16:00 h (hora del este), las tenencias de criptomonedas de la empresa ascienden a 5 797 813 ETH a un precio de 1880 dólares por ETH (según Coinbase, NASDAQ: COIN), 209 bitcoins (BTC), una participación de 180 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 61 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de efectivo y valores negociables de 173 millones de dólares. Las reservas de ETH de Bitmine representan el 4,8 % del suministro total de ETH (que asciende a 120,7 millones de ETH).

"En julio, el ETH superó al Nasdaq 100 en 2500 puntos básicos (o 25 puntos porcentuales). Se trata del mayor rendimiento superior registrado desde julio de 2025, y creemos que refleja el fortalecimiento de los fundamentos de las criptomonedas. El pasado mes de julio (2025), el precio del ETH subió de 2375 dólares a 4057 dólares a finales de agosto", afirmó Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

"Desde que Bitmine adoptó una estrategia de tesorería basada en Ethereum (Ethereum Treasury) el 30 de junio del año pasado, el rendimiento significativamente superior del ETH frente al QQQ (mensual) suele ir seguido de un rendimiento de las acciones de Bitmine superior al del ETH durante el mes siguiente. Por lo tanto, Bitmine ha recomprado 4,5 millones de acciones ordinarias durante la última semana, ya que el equipo directivo de Bitmine sigue considerando que las acciones de la empresa tienen una valoración atractiva", prosiguió Lee.

"La recompra de 4,5 millones de acciones de la semana pasada eleva el total de nuestras recompras de acciones ordinarias a más de 16 millones de acciones ordinarias. Esta recompra sigue siendo la mayor jamás implementada por cualquier DAT (Tesorería de Activos Digitales) de Ethereum, Bitcoin o criptomonedas", prosiguió Lee. Desde el 1 de julio de 2026, Bitmine ha recomprado 16,1 millones de acciones ordinarias en el marco del programa de recompra de acciones de 4000 millones de dólares autorizado previamente.

"Durante la última semana, hemos adquirido 10 399 ETH. Bitmine ha comprado ETH cada semana desde el inicio de la estrategia de tesorería de ETH, el 30 de junio de 2025", afirmó Lee.

El 16 de julio de 2026, Bitmine publicó el último Mensaje del presidente (enlace aquí) correspondiente a julio de 2026. El título del mensaje es "ETH es la solución al valle inquietante de la riqueza".

A principios de 2026, Bitmine lanzó MAVAN (Made in America VAlidator Network), la plataforma de staking de nivel institucional. Aunque MAVAN se desarrolló inicialmente para dar soporte a la propia tesorería de Ethereum de Bitmine, MAVAN tiene la intención de ampliarse para prestar servicio a inversores institucionales, entidades de custodia y socios del ecosistema que busquen la mejor infraestructura de staking del mercado. Una porción de los ETH de Bitmine ya está en staking en la plataforma MAVAN.

A fecha de 2 de agosto de 2026, el total de ETH en staking de Bitmine asciende a 4 917 189 (9200 millones de dólares a 1880 dólares por ETH). "Bitmine ha depositado en staking más ETH que cualquier otra entidad del mundo. A gran escala (cuando MAVAN y sus socios de staking han puesto en staking íntegramente el ETH de Bitmine), la recompensa prevista por el staking de ETH es de 291 millones de dólares anualizados (utilizando un rendimiento BMNR a 7 días del 2,67 %)", afirmó Lee.

"Los ingresos anualizados por staking se estiman ahora en 247 millones de dólares. Y estos 4,9 millones de ETH representan el 85 % de los 5,8 millones de ETH que posee Bitmine. Las operaciones de staking propias de Bitmine generaron una rentabilidad a 7 días del 2,67 % (anualizada)", prosiguió Lee.

Las participaciones en criptomonedas de Bitmine ocupan el primer puesto entre las carteras de Ethereum y el segundo a nivel mundial, solo por detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que, según se informa, posee 843 775 BTC valorados en aproximadamente 57 000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor reserva de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones más negociadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, la acción ha registrado un volumen medio diario de negociación de 698 millones de dólares (media de 5 días, a 31 de julio de 2026), ocupando el puesto n.º 180 en EE. UU., por detrás de Schlumberger NV (puesto n.º 179) y por delante de Marsh & McLennan (puesto n.º 181) entre las 5704 acciones que cotizan en EE. UU. (statista.com e investigación de Fundstrat).

La dirección de Bitmine considera que la Ley GENIUS y el Project Crypto de la Securities and Exchange Commission (SEC) son tan transformadores para los servicios financieros en 2026 como lo fue la medida adoptada por Estados Unidos el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y desvinculó el dólar estadounidense del patrón oro hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, dando lugar a los emblemáticos gigantes de Wall Street y a los sistemas financieros y de pagos actuales. Estas inversiones resultaron ser mejores que el oro.

El mensaje del presidente se puede consultar aquí:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de resultados del ejercicio fiscal completo de 2025 y la presentación corporativa se pueden consultar aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) y sus filiales ("Bitmine" o la "Empresa") es una empresa de infraestructuras de tecnología blockchain que opera en los ámbitos de los servicios institucionales de staking y validación de activos digitales, la minería de bitcoins y la gestión estratégica de activos digitales. Como empresa líder mundial en gestión de activos de Ethereum, aplica una innovadora estrategia de activos digitales dirigida a inversores institucionales y participantes en los mercados públicos. La empresa ofrece una infraestructura de staking y validación de nivel institucional —gracias a la cual obtiene recompensas por staking e ingresos por validación— junto con actividades de minería de bitcoins. Bitmine mantiene activos digitales de forma estratégica, generando rendimiento con esas posiciones para respaldar la liquidez y la formación de capital. A lo largo de 2025, la empresa amplió las capacidades de su infraestructura de blockchain, lo que incluyó el desarrollo y la puesta en marcha de MAVAN, su plataforma institucional de staking y validación. Las actividades de la empresa incluyen, además, inversiones en oportunidades relacionadas con la tecnología blockchain en fase inicial (inversiones "moonshot") y servicios complementarios de minería, alojamiento y consultoría.

Para obtener más información, síganos en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean de carácter puramente histórico constituyen declaraciones prospectivas que conllevan riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse por términos como "espera", "prevé", "proyectado", "pretende", "cree", "anticipa", "estima" y expresiones similares. El presente documento contiene, concretamente, declaraciones prospectivas relativas a: (i) los objetivos de la empresa en relación con la adquisición de ETH, incluida la iniciativa "Alchemy of 5 %" y la afirmación de que Bitmine ha alcanzado el 96 % de dicho objetivo; (ii) la estrategia de acumulación de activos digitales de la empresa y sus operaciones de staking, incluida la afirmación de que Bitmine tiene 4 917 189 ETH en staking, lo que representa 9200 millones de dólares, las recompensas anualizadas previstas por el staking de ETH de aproximadamente 291 millones de dólares (cuando el ETH de Bitmine esté totalmente en staking a través de MAVAN y sus socios de staking), y los ingresos anualizados previstos actualmente por el staking de aproximadamente 247 millones de dólares; (iii) la expansión prevista de MAVAN para dar servicio a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que busquen la mejor infraestructura de staking de su clase; (iv) el compromiso continuo de la empresa de adquirir ETH semanalmente en el marco de su estrategia de tesorería basada en ETH; (v) la convicción de la dirección de que la Ley GENIUS y el Project Crypto de la SEC suponen una transformación para los servicios financieros tan importante como la medida adoptada por EE. UU. el 15 de agosto de 1971 que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense; (vi) las expectativas relativas al programa de recompra de acciones por valor de 4000 millones de dólares y su valor de plusvalía para los accionistas, incluidas las declaraciones de que Bitmine ha llevado a cabo la mayor recompra de acciones ordinarias jamás realizada por cualquier tesorería de activos digitales de ETH o Bitcoin; (vii) la convicción de la dirección de que, cuando el rendimiento del ETH ha superado considerablemente al del QQQ, las acciones de Bitmine han tendido a superar al ETH y de que las acciones de Bitmine tienen una valoración atractiva; (viii) declaraciones relativas a la inversión de la empresa en Eightco Holdings como forma de obtener una exposición indirecta a OpenAI; y (ix) el crecimiento y el avance futuros de la estrategia de tesorería de Ethereum de la empresa. A la hora de evaluar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta diversos factores, entre los que se incluyen: la capacidad de Bitmine para adaptarse a las nuevas tecnologías y a las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su actividad actual, las operaciones de tesorería de Ethereum, las actividades de recompra de acciones y los proyectos de negocio futuros; el entorno competitivo en el que opera Bitmine; las condiciones del mercado que afectan al precio de cotización de las acciones ordinarias y de las acciones preferentes Serie A de la compañía; los cambios normativos que afectan a los activos digitales, incluida la eventual promulgación y aplicación de la Ley GENIUS y otras leyes pendientes e iniciativas de la SEC; la volatilidad y la imprevisibilidad de los precios de los activos digitales; el rendimiento, la fiabilidad y la seguridad de las operaciones de staking de la compañía; los riesgos relacionados con los sistemas de inteligencia artificial y su impacto en los mercados de criptomonedas; y el valor futuro del Bitcoin y del Ethereum. Los resultados y el rendimiento reales en el futuro pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de Bitmine, incluidas las expuestas en la sección "Factores de riesgo" del formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, en su versión modificada o actualizada periódicamente. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en la página web de la SEC, en www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar revisiones o cambios posteriores a la fecha de esta nota de prensa, salvo en la medida en que lo exija la ley.

FUENTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.