Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,67 millones de tokens y sus tenencias totales en criptomonedas y efectivo ascienden a 10.700 millones de dólares

Al 21 de junio de 2026 a las 3:00 p. m., hora del este, las tenencias de criptomonedas de la empresa constaban de 5.672.956 ETH a 1.733 dólares por ETH (Coinbase NASDAQ: COIN), 205 Bitcoin (BTC), una participación de 180 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 104 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total en efectivo y valores negociables de 601 millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 4,7 % del volumen total de ETH (de 120,7 millones de ETH).

"En nuestra opinión, los mejores años para las criptomonedas aún están por llegar. Se prevé que la tokenización y los rápidos avances en IA impulsen un crecimiento exponencial de la demanda de blockchain y criptomonedas descentralizadas", señaló Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

El 10 de junio, Bitmine concretó su oferta (la "oferta") registrada en virtud de la Ley de Valores de 1933, en su versión enmendada (la "Ley de Valores"), de 3.500.000 acciones preferentes perpetuas de la Serie A del 9,50% (las "acciones preferentes de la Serie A"), a un precio de emisión pública de 80,00 dólares por acción.

La empresa recibió ingresos netos de la oferta por un monto aproximado de 273,8 millones de dólares, una vez deducidos los descuentos y comisiones de suscripción, así como los gastos estimados de emisión. Las acciones preferentes de la serie A cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con el símbolo BMNP. Está previsto que los dividendos de BMNP se paguen de forma semanal, sujeto a los términos del Certificado de Designaciones correspondiente.

El 11 de junio de 2026, Bitmine fue incluida en la lista Fortune 100 Crypto (enlace aquí). Fortune publicó esta clasificación definitiva de las empresas más influyentes en blockchain, basada en un riguroso análisis de datos realizado por Inca Digital y en una encuesta a destacados expertos en criptomonedas, según la revista Fortune.

El 11 de mayo de 2026, Bitmine publicó el más reciente mensaje de su presidente, (enlace aquí) correspondiente a mayo de 2026.

"Durante la última semana, adquirimos 52.203 ETH. Seguiremos manteniendo un ritmo constante de acumulación a lo largo de 2026. Creemos que nos encontramos en las primeras etapas de la "primavera cripto". Se prevé que Bitmine alcance la 'alquimia del 5 %' en algún momento de 2026", señaló el Sr. Lee.

En fecha reciente, Bitmine lanzó MAVAN (Made in American VAlidator Network), la plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN fue desarrollada originalmente para apoyar la propia tesorería de Ethereum de Bitmine, MAVAN prevé una expansión para prestar servicio a inversionistas institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte de ETH de Bitmine ya está en staking en la plataforma MAVAN.

Al 21 de junio de 2026, el total de ETH en staking de Bitmine asciende a 4.718.677 (8.200 millones de dólares a 1.733 dólares por ETH). "Bitmine ha invertido más en staking de ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando MAVAN y sus socios de staking han puesto el ETH de Bitmine totalmente en staking), la recompensa prevista por el staking en ETH es de 268 millones de dólares anuales (con un rendimiento de BMNR del 2,73 % a 7 días)", confirmó Lee.

"Los ingresos anualizados por staking ascienden ahora a 223 millones de dólares. Y estos 4,7 millones de ETH representan más del 83 % de los 5,67 millones de ETH que posee Bitmine. Las operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento a 7 días del 2,73 % (anualizado)", continuó Lee.

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine representan la tesorería número uno de Ethereum y la segunda tesorería a nivel mundial, por detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que, según se informa, posee 846.842 BTC valorados en 54.000 millones de dólares. Bitmine se mantiene como la mayor tesorería de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones con mayor volumen de operaciones en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, la acción se opera con un volumen diario promedio en dólares de 717 millones de dólares (promedio de 4 días, al 18 de junio de 2026), con lo que ocupa el puesto número 219 en EE. UU., detrás de Entegris Inc (puesto número 218) y por delante de Target Corp (puesto número 220) entre 5.704 acciones que cotizan en EE. UU. (statista.com e investigación de Fundstrat).

La dirección de Bitmine cree que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") supondrán una transformación para los servicios financieros en 2025 tan importante como la medida adoptada por EE. UU., el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street que dio lugar a los emblemáticos titanes de Wall Street y a los sistemas financieros y de pago actuales. Estas inversiones resultaron ser mejores que las del oro.

Además, la empresa anunció que la junta directiva declaró el séptimo dividendo semanal en efectivo sobre las acciones en circulación de las acciones preferentes de la serie A de la empresa, cuyos pagos están previstos en las fechas de pago correspondientes que figuran a continuación, a los titulares registrados de las acciones preferentes de la serie A al cierre de la jornada en las fechas de registro correspondientes que se indican en la siguiente tabla:

Dividendo n.° Fecha de registro Fecha de pago prevista Importe por acción

preferente de la serie A

Acción 5 Martes, 7 de julio de 2026 Viernes, 17 de julio de 2026 $ 0,1847 6 Martes, 14 de julio de 2026 Viernes, 24 de julio de 2026 $ 0,1847 7 Martes, 21 de julio de 2026 Viernes, 31 de julio de 2026 $ 0,1847 8 Martes, 28 de julio de 2026 Viernes, 7 de agosto de 2026 $ 0,1847 9 Martes, 4 de agosto de 2026 Viernes, 14 de agosto de 2026 $ 0,1847 10 Martes, 11 de agosto de 2026 Viernes, 21 de agosto de 2026 $ 0,1847 11 Martes, 18 de agosto de 2026 Viernes, 28 de agosto de 2026 $ 0,1847

Para leer el mensaje del presidente, visite:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Para acceder a la presentación de resultados correspondiente al año fiscal 2025 y la presentación corporativa, visite: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) es una empresa minera de bitcoins con operaciones en EE. UU. La empresa está invirtiendo su capital excedente con miras a convertirse en la principal empresa de tesorería de Ethereum del mundo, mediante una innovadora estrategia de activos digitales para inversionistas institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la empresa apuesta por el ETH como su principal activo de reserva de tesorería y aprovecha las actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y los mecanismos financieros descentralizados. En 2026, la empresa lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura dedicada al staking para los activos de Bitmine.

Para obtener más detalles, síganos en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" tal y como se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean meramente históricas constituyen declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Las declaraciones prospectivas se pueden identificar generalmente por palabras como "espera", "proyecta", "proyectado", "pretende", "cree", "anticipa", "estima" o expresiones similares. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre: (i) los objetivos de la empresa con respecto a la adquisición de ETH, lo que incluye la iniciativa "Alquimia del 5 %" y la expectativa de que Bitmine alcance este objetivo en algún momento de 2026; (ii) las creencias y expectativas de la empresa con respecto al mercado de criptomonedas, incluida la convicción de que los mejores años para las criptomonedas aún están por llegar y se espera que la tokenización y los rápidos avances en IA impulsen un crecimiento exponencial de la demanda de blockchain y criptomonedas descentralizadas; (iii) la convicción de la empresa de que se encuentra en las primeras fases de la "primavera cripto"; (iv) el calendario de pago de dividendos de las acciones preferentes de la serie A, incluida la previsión de que se pagarán dividendos semanales en efectivo por un importe de 0,1847 dólares por acción, en las fechas que se indican en el presente documento, a los titulares registrados en las respectivas fechas de registro; (v) la estrategia de acumulación de activos digitales y operaciones de staking de la empresa incluidas las recompensas anualizadas previstas por el staking de ETH, que ascienden a aproximadamente 268 millones de dólares (cuando el ETH de Bitmine esté totalmente en staking por MAVAN y sus socios de staking) e ingresos anualizados por staking previstos actualmente de aproximadamente 223 millones de dólares; (vi) la expansión prevista de MAVAN para prestar servicio a los inversionistas institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking de su clase; (vii) la creencia de la dirección de que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC son tan transformadores para los servicios financieros como la medida tomada por EE. UU. del 15 de agosto de 1971 que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar; y (viii) el crecimiento y avance continuos de la estrategia de tesorería de Ethereum de la empresa. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar varios factores, entre ellos: la capacidad de Bitmine para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; las condiciones del mercado que afectan el precio de cotización de las acciones comunes y las acciones preferentes de la Serie A de la empresa; los avances regulatorios que afectan a los activos digitales, incluida la promulgación e implementación final de la legislación pendiente y las iniciativas de la SEC; la volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales; el rendimiento, la confiabilidad y la seguridad de las operaciones de staking de la empresa; los riesgos relacionados con los sistemas de IA y su impacto en los mercados de criptomonedas; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y logros futuros reales pueden diferir de manera sustancial de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a gran variedad de condiciones, muchas de las cuales trascienden al control de Bitmine, incluidas aquellas establecidas en la sección Factores de riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones y actualizaciones oportunas. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones ante revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, excepto que así lo exija la ley.

FUENTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.