Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Công Bố Lượng ETH Nắm Giữ Đạt 5,67 Triệu Token, Đưa Tổng Tài Sản Tiền Mã Hóa và Tiền Mặt Lên Mức 10,7 Tỷ USD

Tính đến 3:00 chiều ngày 21 tháng 6 năm 2026 (giờ ET), lượng tiền mã hóa mà Công Ty nắm giữ bao gồm 5.672.956 ETH với giá 1.733 USD/ETH (Coinbase NASDAQ: COIN), 205 Bitcoin (BTC), 180 triệu USD cổ phần trong Beast Industries, 104 triệu USD cổ phần trong Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("các khoản đầu tư mạo hiểm") cùng tổng tiền mặt và chứng khoán có thể giao dịch là 601 triệu USD. Lượng ETH mà Bitmine nắm giữ chiếm 4,7% tổng nguồn cung ETH (120,7 triệu ETH).

"Theo quan điểm của chúng tôi, những năm tươi sáng nhất của tiền mã hóa vẫn còn ở phía trước. Việc token hóa và sự tiến bộ nhanh chóng của AI được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu theo cấp số nhân đối với chuỗi khối và tiền mã hóa phi tập trung", Thomas "Tom" Lee, Chủ Tịch Bitmine cho biết.

Vào ngày 10 tháng 6, Bitmine đã hoàn tất đợt chào bán ("đợt chào bán") được đăng ký theo Đạo Luật Chứng Khoán năm 1933 đã được sửa đổi ("Đạo Luật Chứng Khoán") cho 3.500.000 Cổ Phiếu Ưu Đãi Vô Thời Hạn Series A 9,50% ("Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A"), với giá chào bán công khai là 80,00 USD mỗi cổ phiếu.

Công Ty đã thu được khoản tiền ròng 273,8 triệu USD từ đợt chào bán, sau khi trừ đi các khoản chiết khấu và hoa hồng bảo lãnh phát hành cũng như các chi phí chào bán ước tính của Công Ty. Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A đang được giao dịch trên NYSE với mã BMNP. Cổ tức của BMNP dự kiến sẽ được trả hàng tuần, theo các điều khoản của Chứng Chỉ Xác Nhận Đặc Quyền áp dụng.

Ngày 11 tháng 6 năm 2026, Bitmine đã được vinh danh trong Danh Sách Fortune Crypto 100 (liên kết tại đây). Tạp chí Fortune đã công bố bảng xếp hạng uy tín về các công ty có ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực chuỗi khối, dựa trên phân tích dữ liệu nghiêm ngặt của Inca Digital và khảo sát các chuyên gia hàng đầu về tiền mã hóa, theo Tạp Chí Fortune.

Vào ngày 11 tháng 5 năm 2026, Bitmine đã công bố Thông Điệp của Chủ Tịch mới nhất (liên kết tại đây) cho tháng 5 năm 2026.

"Trong tuần qua, chúng tôi đã mua được 52.203 ETH. Chúng tôi tiếp tục duy trì tốc độ tích lũy ổn định trong suốt năm 2026. Chúng tôi tin rằng chúng tôi đang ở giai đoạn đầu của quá trình phục hồi tiền mã hóa. Bitmine được kỳ vọng sẽ đạt được mục tiêu "alchemy of 5%" (chiến lược giả kim 5%) vào một thời điểm nào đó trong năm 2026", Ông Lee cho biết.

Bitmine vừa ra mắt MAVAN (Made in American VAlidator Network) — nền tảng staking chuyên biệt dành cho các tổ chức đầu tư. Mặc dù ban đầu MAVAN được phát triển để phục vụ nguồn quỹ Ethereum nội bộ của Bitmine, MAVAN dự kiến mở rộng quy mô để phục vụ các nhà đầu tư định chế, đơn vị lưu ký và các đối tác hệ sinh thái đang tìm kiếm hạ tầng staking đẳng cấp nhất. Một phần lượng ETH của Bitmine hiện đã được stake trên nền tảng MAVAN.

Tính đến ngày 21 tháng 6 năm 2026, tổng lượng ETH được stake của Bitmine đạt 4.718.677 (tương đương 8,2 tỷ USD với mức giá 1.733 USD/ETH). "Bitmine hiện là tổ chức có lượng ETH được stake lớn nhất thế giới. Khi đạt đến quy mô tối đa (thời điểm toàn bộ lượng ETH của Bitmine được stake thông qua MAVAN và các đối tác), mức thưởng staking ước tính sẽ đạt 268 triệu USD mỗi năm (dựa trên mức lợi suất BMNR 7 ngày là 2,73%)", ông Lee cho biết.

"Doanh thu staking quy đổi theo năm hiện ước tính đạt 223 triệu USD. Và 4,7 triệu ETH này chiếm hơn 83% trong tổng số 5,67 triệu ETH mà Bitmine đang nắm giữ. Hoạt động stake của chính Bitmine đã tạo ra mức lợi suất 2,73% trong 7 ngày (quy đổi theo năm)", ông Lee cho biết thêm.

Bitmine hiện nắm giữ vị trí số 1 về kho tiền Ethereum và vị trí số 2 về tổng lượng tiền mã hoá nắm giữ toàn cầu, sau Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), công ty được ghi nhận sở hữu 846.842 BTC, trị giá 54 tỷ USD. Bitmine vẫn duy trì vị thế là kho tiền ETH lớn nhất thế giới.

Bitmine đang thuộc nhóm những cổ phiếu được giao dịch rộng rãi nhất tại Hoa Kỳ. Theo dữ liệu từ Fundstrat, cổ phiếu này có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 717 triệu USD (trung bình trong 4 ngày, tính đến ngày 18 tháng 6 năm 2026), xếp hạng thứ 219 tại Hoa Kỳ, sau Entegris Inc (xếp hạng thứ 218) và trước Target Corp (xếp hạng thứ 220) trong số 5.704 cổ phiếu được niêm yết tại Hoa Kỳ (statista.com và nghiên cứu của Fundstrat).

Ban quản lý của Bitmine tin rằng Đạo Luật GENIUS và Dự Án Tiền Mã Hóa của Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch Hoa Kỳ ("SEC") mang đến tác động biến đối với các dịch vụ tài chính vào năm 2025 tương tự như hành động của Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 8 năm 1971 là chấm dứt hệ thống Bretton Woods và chế độ bản vị vàng của USD cách đây 54 năm. Sự kiện năm 1971 chính là chất xúc tác cho quá trình hiện đại hóa Phố Wall, khai sinh ra những ông trùm Phố Wall mang tính biểu tượng cùng với hệ thống thanh toán và tài chính ngày nay. Những khoản đầu tư này đã được chứng minh có mức độ hiệu quả cao hơn so với vàng.

Công Ty cũng công bố Hội Đồng Quản Trị đã tuyên bố rằng bảy khoản cổ tức tiền mặt hàng tuần sau đây đối với số Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A đang lưu hành của Công Ty dự kiến sẽ được chi trả vào các ngày chi trả tương ứng nêu dưới đây cho những cổ đông nắm giữ Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A được ghi nhận tính đến cuối giờ giao dịch vào các ngày chốt danh sách cổ đông tương ứng được cung cấp trong bảng sau:

STT Cổ Tức Ngày Chốt Danh Sách Cổ Đông Ngày Chi Trả Số Tiền Trên Mỗi

Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A

Cổ Phiếu 5 Thứ Ba, ngày 7 tháng 7 năm 2026 Thứ Sáu, ngày 17 tháng 7 năm 2026 0,1847 USD 6 Thứ Ba, ngày 14 tháng 7 năm 2026 Thứ Sáu, ngày 24 tháng 7 năm 2026 0,1847 USD 7 Thứ Ba, ngày 21 tháng 7 năm 2026 Thứ Sáu, ngày 31 tháng 7 năm 2026 0,1847 USD 8 Thứ Ba, ngày 28 tháng 7 năm 2026 Thứ Sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2026 0,1847 USD 9 Thứ Ba, ngày 4 tháng 8 năm 2026 Thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2026 0,1847 USD 10 Thứ Ba, ngày 11 tháng 8 năm 2026 Thứ Sáu, ngày 21 tháng 8 năm 2026 0,1847 USD 11 Thứ Ba, ngày 18 tháng 8 năm 2026 Thứ Sáu, ngày 28 tháng 8 năm 2026 0,1847 USD

Xem thông điệp của Chủ Tịch tại đây:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Xem bài thuyết trình về Kết Quả Kinh Doanh Cả Năm Tài Chính 2025 và bài thuyết trình của công ty tại đây: https://Bitminetech.io/investor-relations/

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Giới thiệu về Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) là một doanh nghiệp khai thác Bitcoin với các cơ sở vận hành tại Hoa Kỳ. Công ty đang triển khai nguồn vốn thặng dư với mục tiêu trở thành đơn vị quản lý Kho Tiền Ethereum hàng đầu thế giới, chuyên về triển khai chiến lược tài sản kỹ thuật số tiên tiến cho các nhà đầu tư tổ chức và các thành phần kinh tế trên thị trường đại chúng. Dựa trên triết lý "The Alchemy of 5%" (Chiến Lược Giả Kim 5%), Công Ty cam kết sử dụng ETH làm tài sản dự trữ chính, tận dụng các hoạt động ở cấp độ giao thức gốc như staking và các cơ chế tài chính phi tập trung. Công Ty đã ra mắt MAVAN (Made-in America VAlidator Network) — một hạ tầng staking chuyên biệt dành cho tài sản của Bitmine vào năm 2026.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy theo dõi trên X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Tuyên Bố Mang Tính Dự Báo

Thông cáo báo chí này chứa một số tuyên bố là một phần của "tuyên bố mang tính dự báo" theo nghĩa được quy định trong Đạo Luật Cải Cách Tố Tụng Chứng Khoán Tư Nhân năm 1995. Các tuyên bố trong thông cáo báo chí này không hoàn toàn mang tính lịch sử mà là những tuyên bố mang tính dự báo, ẩn chứa rủi ro và bất định. Có thể nhận biết các tuyên bố mang tính dự báo này thông qua các thuật ngữ như "kỳ vọng", "dự đoán", "được dự đoán", "chủ định", "tin tưởng", "mong đợi", "ước tính" và những cách diễn đạt tương tự. Cụ thể, tài liệu này bao hàm các tuyên bố mang tính dự báo liên quan đến: (i) các mục tiêu của Công Ty về hoạt động mua ETH, bao gồm sáng kiến "Alchemy of 5%" (Chiến lược giả kim 5%) và kỳ vọng rằng Bitmine sẽ đạt được mục tiêu này vào một thời điểm nào đó trong năm 2026; (ii) kỳ vọng của Công Ty đối với thị trường tiền mã hóa, bao gồm nhận định rằng những năm tươi sáng nhất của tiền mã hóa vẫn còn ở phía trước và việc token hóa cùng với sự tiến bộ nhanh chóng của AI được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu theo cấp số nhân đối với chuỗi khối và tiền mã hóa phi tập trung; (iii) niềm tin của Công Ty rằng thị trường đang ở giai đoạn đầu của "quá trình phục hồi tiền mã hóa"; (iv) lịch chi trả cổ tức của Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A, bao gồm kỳ vọng rằng khoản cổ tức tiền mặt hàng tuần với số tiền 0,1847 USD/cổ phiếu sẽ được chi trả vào các ngày nêu trong tài liệu này cho các cổ đông được ghi nhận tại các ngày chốt danh sách cổ đông tương ứng; (v) chiến lược tích lũy tài sản kỹ thuật số và hoạt động staking của Công Ty, bao gồm mức thưởng staking ETH dự kiến quy đổi theo năm khoảng 268 triệu USD (khi toàn bộ ETH của Bitmine được stake thông qua MAVAN và các đối tác staking của đơn vị này) và doanh thu staking dự kiến quy đổi theo năm hiện tại khoảng 223 triệu USD; (vi) kế hoạch mở rộng của MAVAN để phục vụ các nhà đầu tư định chế, đơn vị lưu ký và các đối tác hệ sinh thái đang tìm kiếm hạ tầng staking đẳng cấp nhất; (vii) niềm tin của ban quản lý rằng Đạo Luật GENIUS và Dự Án Crypto của SEC mang đến tác động biến đối với các dịch vụ tài chính tương tự như hành động của Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 8 năm 1971 là chấm dứt hệ thống Bretton Woods và chế độ bản vị vàng của USD; và (viii) sự tăng trưởng và phát triển liên tục của chiến lược quản lý kho tiền Ethereum của Công Ty. Khi đánh giá những tuyên bố mang tính dự báo này, quý vị nên xem xét nhiều yếu tố, bao gồm: Khả năng của Bitmine trong việc bắt kịp công nghệ mới và nhu cầu thị trường luôn thay đổi; khả năng của Bitmine trong việc cấp vốn cho hoạt động kinh doanh hiện tại, hoạt động quản lý kho tiền Ethereum và hoạt động kinh doanh tương lai được đề xuất; môi trường cạnh tranh cho hoạt động kinh doanh của Bitmine; điều kiện thị trường ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu phổ thông và Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A của Công Ty; các diễn biến pháp lý ảnh hưởng đến tài sản kỹ thuật số, bao gồm việc ban hành và thực thi cuối cùng các luật đang chờ được thông qua và các sáng kiến của SEC; mức độ biến động và khó dự đoán của giá tài sản kỹ thuật số; hiệu suất, độ tin cậy và bảo mật của các hoạt động staking của Công Ty; rủi ro liên quan đến hệ thống AI và tác động của chúng đối với thị trường tiền mã hóa; cũng như giá trị tương lai của Bitcoin và Ethereum. Hệ quả và kết quả về hiệu suất thực tế trong tương lai có thể khác biệt đáng kể so với những thông tin được nêu trong các tuyên bố mang tính dự báo. Các tuyên bố mang tính dự báo phải tuân theo nhiều điều kiện mà một số lượng lớn trong đây nằm ngoài tầm kiểm soát của Bitmine, bao gồm những điều kiện được nêu trong phần Yếu Tố Rủi Ro thuộc Biểu Mẫu 10-K của Bitmine đã nộp cho SEC vào ngày 21 tháng 11 năm 2025, cũng như tất cả các hồ sơ khác của SEC, theo nội dung sửa đổi hoặc cập nhật tùy từng thời điểm. Bản sao hồ sơ nộp cho SEC của Bitmine được cung cấp trên trang web của SEC tại địa chỉ www.sec.gov. Bitmine không có nghĩa vụ phải cập nhật những tuyên bố này để sửa đổi hoặc thay đổi sau ngày phát hành thông cáo này, trừ khi pháp luật yêu cầu.

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.