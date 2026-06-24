Bitmine Immersion Technologies (BMNR) maakt bekend dat het 5,67 miljoen ETH-tokens bezit en dat het totale bezit aan cryptovaluta en contante reserves 10,7 miljard dollar bedraagt

Op 21 juni 2026 om 15.00 uur (ET) bestaan de cryptoactiva van de onderneming uit 5.672.956 ETH tegen een koers van 1.733 dollar per ETH (CoinbaseNASDAQ: COIN), 205 Bitcoin (BTC), een belang van 180 miljoen dollar in Beast Industries, een belang van 104 miljoen dollar in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ('moonshots') en een totaal aan liquide middelen en verhandelbare effecten van 601 miljoen dollar. De ETH-bezittingen van Bitmine vertegenwoordigen 4,7% van het totale ETH-aanbod (van 120,7 miljoen ETH).

"Volgens ons liggen de beste jaren voor crypto nog in het verschiet. Tokenisatie en de snelle vooruitgang op het gebied van AI zullen naar verwachting zorgen voor een exponentiële groei van de vraag naar blockchain en gedecentraliseerde crypto", aldus Thomas 'Tom' Lee, voorzitter van Bitmine.

Op 10 juni heeft Bitmine zijn aanbod (het 'aanbod') van 3.500.000 aandelen van 9,50% eeuwigdurende preferente aandelen van serie A, geregistreerd onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de 'Securities Act'), afgerond tegen een openbare uitgifteprijs van 80,00 dollar per aandeel.

De onderneming heeft uit het aanbod een netto-opbrengst van circa 273,8 miljoen dollar ontvangen, na aftrek van emissiekosten en provisies en de door de onderneming geraamde kosten van het aanbod. De preferente Series A-aandelen worden op de New York Stock Exchange (NYSE) verhandeld onder het symbool BMNP. De dividenden voor BMNP zullen op wekelijkse basis worden uitgekeerd, onder voorbehoud van de voorwaarden van het toepasselijke Certificate of Designations.

Op 11 juni 2026 werd Bitmine opgenomen in de Fortune Crypto 100 (link hier). Fortune publiceerde deze definitieve ranglijst van de meest invloedrijke bedrijven in de blockchainsector op basis van een grondige gegevensanalyse door Inca Digital en een enquête onder vooraanstaande crypto-experts.

Op 11 mei 2026 heeft Bitmine de meest recente boodschap van de voorzitter voor mei 2026 gepubliceerd (link hier).

"In de afgelopen week hebben we 52.203 ETH aangekocht. We blijven in 2026 onze positie verder uitbreiden. Wij zijn van mening dat we ons nog in de beginfase van de cryptolente bevinden. De verwachting is dat Bitmine ergens in 2026 de 'alchemy of 5%' zal bereiken", aldus de heer Lee.

Bitmine heeft recent MAVAN (het Made-in America VAlidator Network) gelanceerd, een stakingplatform voor institutionele beleggers. Hoewel MAVAN oorspronkelijk werd ontwikkeld ter ondersteuning van Bitmines eigen Ethereum-treasury, zal het platform worden uitgebreid om ook institutionele beleggers, custodians en ecosysteempartners die op zoek zijn naar toonaangevende stakinginfrastructuur van dienst te zijn. Een deel van Bitmines ETH is al gestaked op het MAVAN-platform.

Op 21 juni 2026 bedroeg het totale aantal door Bitmine gestakede ETH 4.718.677 (8,2 miljard dollar tegen een koers van 1.733 dollar per ETH). "Bitmine heeft meer ETH gestaked dan enige andere partij ter wereld. Op volle schaal (wanneer alle ETH van Bitmine volledig via MAVAN en zijn stakingpartners is gestaked) bedraagt de verwachte ETH-stakingopbrengst 268 miljoen dollar per jaar (uitgaande van een 7-daagse BMNR-opbrengst van 2,73%)", aldus Lee.

"De jaarlijkse stakinginkomsten worden nu geschat op 223 miljoen dollar. Deze 4,7 miljoen ETH vertegenwoordigt meer dan 83% van de 5,67 miljoen ETH die door Bitmine wordt aangehouden. De eigen stakingactiviteiten van Bitmine noteerden een 7-daags rendement van 2,73% (op jaarbasis)", vervolgde Lee.

De cryptobezittingen van Bitmine worden beschouwd als de grootste Ethereum-treasury en de op één na grootste treasurypositie ter wereld, na Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), dat naar verluidt 846.842 BTC bezit met een geschatte waarde van 54 miljard dollar. Bitmine blijft de grootste ETH-treasury ter wereld.

Bitmine is een van de meest verhandelde aandelen in de Verenigde Staten. Volgens gegevens van Fundstrat bedroeg het gemiddelde dagelijkse handelsvolume van het aandeel, uitgedrukt in dollarwaarde, 717 miljoen dollar (4-daags gemiddelde per 18 juni 2026). Daarmee stond het aandeel op de 219e plaats in de Verenigde Staten, net achter Entegris Inc. (218e plaats) en net vóór Target Corporation (220e plaats), van in totaal 5.704 in de Verenigde Staten genoteerde aandelen (statista.com en onderzoek van Fundstrat).

Het management van Bitmine is van mening dat de GENIUS Act en Project Crypto van de Securities and Exchange Commission (de 'SEC') in 2025 even ingrijpend zijn voor de financiële sector als het Amerikaanse besluit op 15 augustus 1971 om een einde te maken aan het Bretton Woods-stelsel en de koppeling van de Amerikaanse dollar aan de goudstandaard, 54 jaar geleden. Deze gebeurtenis in 1971 vormde de katalysator voor de modernisering van Wall Street en vormde de basis voor de iconische financiële titanen en de huidige betalingsinfrastructuur. Deze bleken uiteindelijk een betere investering dan goud.

De onderneming maakte tevens bekend dat de raad van bestuur de volgende zeven wekelijkse contante dividenden heeft vastgesteld op de uitstaande preferente Series A-aandelen van de onderneming. Deze dividenden zullen naar verwachting op de onderstaande betaaldatums worden uitgekeerd aan houders van preferente Series A-aandelen die bij het sluiten van de handel op de respectieve registratiedatums, zoals vermeld in de onderstaande tabel, als aandeelhouder zijn geregistreerd.

Dividendnr. Registratiedatum Betaaldatum Bedrag per aandeel preferente Series A- aandelen 5 Dinsdag 7 juli 2026 Vrijdag 17 juli 2026 0,1847 dollar 6 Dinsdag 14 juli 2026 Vrijdag 24 juli 2026 0,1847 dollar 7 Dinsdag 21 juli 2026 Vrijdag 31 juli 2026 0,1847 dollar 8 Dinsdag 28 juli 2026 Vrijdag 7 augustus 2026 0,1847 dollar 9 Dinsdag 4 augustus 2026 Vrijdag 14 augustus 2026 0,1847 dollar 10 Dinsdag 11 augustus 2026 Vrijdag 21 augustus 2026 0,1847 dollar 11 Dinsdag 18 augustus 2026 Vrijdag 28 augustus 2026 0,1847 dollar

De boodschap van de voorzitter vindt u hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

De resultatenpresentatie voor het volledige boekjaar 2025 en de ondernemingspresentatie vindt u hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

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Over Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) is een Bitcoin-miner met activiteiten in de Verenigde Staten. De onderneming zet zijn overtollige kapitaal in om wereldwijd de toonaangevende Ethereum-treasuryonderneming te worden en implementeert daarbij een innovatieve strategie voor digitale activa voor institutionele beleggers en deelnemers aan de publieke kapitaalmarkten. Gedreven door zijn filosofie van 'the alchemy of 5%' zet de onderneming ETH in als zijn primaire treasuryreserveactief, waarbij het gebruikmaakt van activiteiten op protocolniveau, waaronder staking en mechanismen voor gedecentraliseerde financiering. De onderneming heeft in 2026 MAVAN (Made-in America VAlidator Network) gelanceerd, een speciale stakinginfrastructuur voor Bitmine-activa.

Voor meer informatie via X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die kunnen worden aangemerkt als 'toekomstgerichte verklaringen' in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. De verklaringen in dit persbericht die niet louter historisch van aard zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden herkend aan termen zoals 'verwacht', 'voorziet', 'is voornemens', 'gelooft', 'anticipeert', 'schat' en vergelijkbare uitdrukkingen. Dit document bevat in het bijzonder toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot: (i) de doelstellingen van de onderneming met betrekking tot de verwerving van ETH, waaronder het initiatief 'Alchemy of 5%' en de verwachting dat Bitmine deze doelstelling ergens in 2026 zal bereiken;

(ii) de overtuigingen en verwachtingen van de onderneming met betrekking tot de cryptomarkt, waaronder de opvatting dat de beste jaren voor crypto nog moeten komen en dat tokenisatie en de snelle vooruitgang op het gebied van AI naar verwachting zullen zorgen voor een exponentiële groei van de vraag naar blockchain en gedecentraliseerde crypto; (iii) de overtuiging van de onderneming dat deze zich in de beginfase van een 'cryptolente' bevindt; (iv) de dividendkalender voor de preferente Series A-aandelen, waaronder de verwachting dat wekelijkse contante dividenden van 0,1847 dollar per aandeel zullen worden uitgekeerd op de hierin vermelde datums aan aandeelhouders die op de respectieve registratiedatums als houder zijn geregistreerd; (v) de strategie van de onderneming voor de opbouw van digitale activa en zijn stakingactiviteiten, waaronder verwachte jaarlijkse ETH-stakingbeloningen van ongeveer 268 miljoen dollar (wanneer alle ETH van Bitmine volledig wordt gestaket via MAVAN en zijn stakingpartners) en momenteel verwachte jaarlijkse stakinginkomsten van ongeveer 223 miljoen dollar; (vi) de voorgenomen uitbreiding van MAVAN om institutionele beleggers, bewaarders (custodians) en ecosysteempartners die op zoek zijn naar toonaangevende stakinginfrastructuur van dienst te zijn; (vii) de overtuiging van het management dat de GENIUS Act en SEC Project Crypto even ingrijpend zijn voor de financiële dienstverlening als de Amerikaanse beslissing van 15 augustus 1971 om een einde te maken aan het systeem van Bretton Woods en de koppeling van de Amerikaanse dollar aan goud; (viii) de verdere groei en ontwikkeling van de Ethereum-treasurystrategie van de onderneming. Bij het evalueren van deze toekomstgerichte verklaringen dient u rekening te houden met verschillende factoren, waaronder: het vermogen van Bitmine om gelijke tred te houden met nieuwe technologieën en veranderende marktbehoeften; het vermogen van Bitmine om zijn huidige ondernemingsactiviteiten, zijn Ethereum-treasuryactiviteiten en zijn voorgestelde toekomstige activiteiten te financieren; de concurrentieomgeving waarin Bitmine actief is; marktomstandigheden die van invloed zijn op de handelskoers van de gewone aandelen en de preferente Series A-aandelen van de onderneming; ontwikkelingen in regelgeving met betrekking tot digitale activa, waaronder de uiteindelijke aanneming en implementatie van aanhangige wetgeving en initiatieven van de SEC; de volatiliteit en onvoorspelbaarheid van de prijzen van digitale activa; de prestaties, betrouwbaarheid en beveiliging van de stakingactiviteiten van de onderneming; risico's in verband met AI-systemen en hun impact op de cryptomarkten; en de toekomstige waarde van Bitcoin en Ethereum. De daadwerkelijke toekomstige prestaties en resultaten kunnen wezenlijk afwijken van hetgeen wordt vermeld in toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan talrijke factoren, waarvan vele buiten de macht van Bitmine liggen, waaronder die welke zijn uiteengezet in de sectie 'Risicofactoren' van Form 10-K van Bitmine dat op 21 november 2025 is ingediend bij de SEC, evenals alle andere SEC-indieningen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van SEC-indieningen van Bitmine zijn beschikbaar op de website van de SEC: www.sec.gov. Bitmine neemt geen verplichting op zich om deze verklaringen te actualiseren na de datum van dit persbericht, behalve voor zover wettelijk vereist.