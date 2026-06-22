Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annonce que ses avoirs en ETH s'élèvent à 5,67 millions de jetons, et que le total de ses avoirs en cryptomonnaies et en liquidités s'élève à 10,7 milliards de dollars

Au 21 juin 2026 à 15 h 00 (heure de l'Est), le portefeuille de cryptomonnaies de la Société se composait de 5 672 956 ETH au prix unitaire de 1 733 $ (selon Coinbase, NASDAQ : COIN), 205 Bitcoin (BTC), une participation de 180 millions de dollars dans Beast Industries, une participation de 104 millions de dollars dans Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) (« moonshots ») et un total de liquidités et de titres négociables s'élevant à 601 millions de dollars. Les avoirs en ETH de Bitmine représentent 4,7 % de l'offre totale d'ETH (qui s'élève à 120,7 millions d'ETH).

« À notre avis, les meilleures années pour les cryptomonnaies sont devant nous. La tokenisation et les progrès rapides de l'IA devraient entraîner une croissance exponentielle de la demande en matière de blockchain et de cryptomonnaies décentralisées », a déclaré Thomas « Tom » Lee, président de Bitmine.

Le 10 juin, Bitmine a clôturé son offre (l'« offre ») enregistrée en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la « loi sur les valeurs mobilières »), portant sur 3 500 000 actions privilégiées perpétuelles de catégorie A à 9,50 % (les « actions privilégiées de catégorie A »), au prix d'offre public de 80,00 $ par action.

La Société a généré de cette émission un produit net d'environ 273,8 millions de dollars, après déduction des remises et commissions de prise ferme ainsi que des frais d'émission estimés de la Société. Les actions privilégiées de catégorie A sont cotées à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole BMNP. Les dividendes de BMNP devraient être versés chaque semaine, sous réserve des conditions prévues dans le certificat de désignation applicable.

Le 11 juin 2026, Bitmine est entrée dans le classement « Fortune 100 Crypto » (lien ici). Le magazine Fortune a publié ce classement de référence des entreprises les plus influentes dans le domaine de la chaîne de blocs, qui s'appuie sur une analyse rigoureuse des données réalisée par Inca Digital et sur une enquête menée auprès d'experts de premier plan en cryptomonnaies, selon le magazine Fortune.

Le 11 mai 2026, Bitmine a publié le dernier message du président (lien ici) pour mai 2026.

« Au cours de la semaine dernière, nous avons acquis 52 203 ETH. Nous continuons à maintenir un rythme d'accumulation soutenu tout au long de l'année 2026. Nous pensons que nous en sommes aux prémices d'un "printemps des cryptomonnaies". Bitmine devrait atteindre "l'alchimie des 5 %" courant 2026 », a déclaré M. Lee.

Bitmine a récemment lancé MAVAN (the Made in American VAlidator Network), la plateforme de staking de niveau institutionnel. Alors que MAVAN a été initialement développée pour soutenir la propre trésorerie Ethereum de Bitmine, la plateforme a aujourd'hui vocation à se développer pour servir les investisseurs institutionnels, les dépositaires et les partenaires de l'écosystème à la recherche d'une infrastructure de staking de premier ordre. Une partie des ETH de Bitmine est déjà mise en jeu sur la plateforme MAVAN.

Au 21 juin 2026, le montant total d'ETH mis en jeu par Bitmine s'élève à 4 718 677 (soit 8,2 milliards de dollars à 1 733 dollars par ETH). « Bitmine a mis en jeu plus d'ETH que toute autre entité dans le monde. À grande échelle (lorsque les ETH de Bitmine seront entièrement mis en jeu par MAVAN et ses partenaires de staking), la récompense prévue pour le staking d'ETH devrait s'élever à 268 millions de dollars sur une base annualisée (en utilisant un rendement sur 7 jours de 2,73 % pour BMNR) », a déclaré M. Lee.

« Les revenus annualisés issus du staking sont désormais estimés à 223 millions de dollars. Et ces 4,7 millions d'ETH représentent plus de 83 % des 5,67 millions d'ETH détenus par Bitmine. Les opérations de staking menées par Bitmine ont généré un rendement sur 7 jours de 2,73 % (annualisé) », a poursuivi M. Lee.

Les avoirs en cryptomonnaies de Bitmine règnent en tant que première trésorerie Ethereum et deuxième trésorerie mondiale, derrière Strategy Inc. (NASDAQ : MSTR), qui détiendrait 846 842 BTC, pour une valeur de 54 milliards de dollars. Bitmine reste la plus importante trésorerie d'ETH au monde.

Bitmine est l'une des actions les plus négociées aux États-Unis. Selon les données de Fundstrat, le titre a enregistré un volume quotidien moyen de transactions de 717 millions de dollars (moyenne sur 4 jours, au 18 juin 2026), se classant ainsi à la 219e place aux États-Unis, derrière Entegris Inc (218e) et devant Target Corp (220e) parmi les 5 704 titres cotés aux États-Unis (statista.com et étude Fundstrat).

La direction de Bitmine estime que la loi GENIUS et le projet Crypto de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») sont aussi transformateurs pour les services financiers en 2025 que l'action des États-Unis, le 15 août 1971, qui a mis fin à Bretton Woods et à l'étalon-or du dollar américain il y a 54 ans. Cet événement de 1971 a été le catalyseur de la modernisation de Wall Street, créant les titans emblématiques de Wall Street et les réseaux financiers et de paiement d'aujourd'hui. Ceux-ci se sont avérés être de meilleurs investissements que l'or.

La Société a également annoncé que le Conseil d'administration avait décidé de verser les sept dividendes hebdomadaires en espèces suivants sur les actions en circulation de la catégorie A des actions privilégiées de la Société. Ces dividendes devraient être versés aux dates de paiement indiquées ci-dessous aux détenteurs inscrits des actions privilégiées de catégorie A à la clôture des marchés aux dates d'enregistrement respectives figurant dans le tableau ci-dessous :

Div n° Date de référence Date de paiement Montant par action

privilégiée de catégorie

A 5 Mardi 7 juillet 2026 Vendredi 17 juillet 2026 0,1847 $ 6 Mardi 14 juillet 2026 Vendredi 24 juillet 2026 0,1847 $ 7 Mardi 21 juillet 2026 Vendredi 31 juillet 2026 0,1847 $ 8 Mardi 28 juillet 2026 Vendredi 7 août 2026 0,1847 $ 9 Mardi 4 août 2026 Vendredi 14 août 2026 0,1847 $ 10 Mardi 11 août 2026 Vendredi 21 août 2026 0,1847 $ 11 Mardi 18 août 2026 Vendredi 28 août 2026 0,1847 $

Le message du président est disponible ici :

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La présentation des résultats de l'exercice 2025 complet et la présentation corporative sont disponibles ici : https://Bitminetech.io/investor-relations/

Pour rester informé, veuillez vous inscrire à l'adresse https://Bitminetech.io/contact-us/

À propos de Bitmine

Bitmine (NYSE : BMNR) est une société de minage de Bitcoin opérant aux États-Unis. L'entreprise déploie son capital excédentaire pour devenir la première société de trésorerie Ethereum au monde, mettant en œuvre une stratégie d'actifs numériques innovante pour les investisseurs institutionnels et les acteurs du marché public. Guidée par sa philosophie de « l'Alchimie des 5 % », la Société s'est engagée à faire de l'ETH son principal actif de réserve de trésorerie, s'appuyant sur des activités natives au niveau du protocole, y compris le staking et des mécanismes de financement décentralisés. L'entreprise a lancé MAVAN (Made-in America VAlidator Network), une infrastructure de staking dédiée aux actifs de Bitmine, en 2026.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur X :

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « s'attendre à », « projeter », « avoir l'intention de », « croire », « anticiper », « estimer » et d'autres expressions similaires. Le présent document contient en particulier des déclarations prospectives concernant : (i) les objectifs de la Société en matière d'acquisition d'ETH, notamment l'initiative « Alchimie des 5 % » et la prévision selon laquelle Bitmine atteindra cet objectif au cours de l'année 2026 ; (ii) les convictions et les prévisions de la Société concernant le marché des cryptomonnaies, notamment l'idée que les meilleures années pour les cryptomonnaies sont encore à venir et que la tokenisation ainsi que les progrès rapides de l'IA devraient entraîner une croissance exponentielle de la demande en matière de blockchain et de cryptomonnaies décentralisées ; (iii) la conviction de la Société que nous sommes aux premiers stades d'un « printemps des cryptomonnaies » ; (iv) le calendrier de versement des dividendes pour les actions privilégiées de catégorie A, y compris la prévision selon laquelle des dividendes hebdomadaires en espèces d'un montant de 0,1847 $ par action seront versés aux dates indiquées dans le présent document aux détenteurs inscrits aux dates de référence respectives ; (v) la stratégie d'accumulation d'actifs numériques et les opérations de staking de la Société, y compris les récompenses de staking d'ETH annualisées prévues d'environ 268 millions de dollars (lorsque les ETH de Bitmine seront entièrement mis en jeu par MAVAN et ses partenaires de staking) et les revenus de staking annualisés actuellement prévus d'environ 223 millions de dollars ; (vi) le projet d'expansion de MAVAN visant à répondre aux besoins des investisseurs institutionnels, des dépositaires et des partenaires de l'écosystème à la recherche d'une infrastructure de staking de premier ordre ; (vii) la conviction de la direction selon laquelle la loi GENIUS et le projet Crypto de la SEC sont aussi transformateurs pour les services financiers que la décision prise par les États-Unis le 15 août 1971 de mettre fin au système de Bretton Woods et à l'étalon-or du dollar américain ; et (viii) la croissance et le développement continus de la stratégie de trésorerie Ethereum de la Société. Pour évaluer ces déclarations prospectives, vous devez tenir compte de divers facteurs, notamment : la capacité de Bitmine à suivre le rythme des nouvelles technologies et des besoins changeants du marché ; la capacité de Bitmine à financer ses activités actuelles, ses opérations de trésorerie Ethereum et ses activités futures proposées ; l'environnement concurrentiel des activités de Bitmine ; les conditions de marché affectant le prix de négociation de l'action ordinaire de la Société ; les développements réglementaires affectant les actifs numériques, y compris l'adoption finale et la mise en œuvre de la législation en cours et des initiatives de la SEC ; la volatilité et l'imprévisibilité des prix des actifs numériques ; la performance, la fiabilité et la sécurité des opérations de staking de la Société ; les risques liés aux systèmes d'IA et leur impact sur les marchés des cryptomonnaies ; et la valeur future du Bitcoin et de l'Ethereum. Les performances et résultats réels futurs peuvent différer de manière significative de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont hors du contrôle de Bitmine, y compris celles énoncées dans la section « Risk Factors » du formulaire 10-K déposé par Bitmine auprès de la SEC le 21 novembre 2025, ainsi que dans tous les autres documents déposés auprès de la SEC, tels que modifiés ou mis à jour de temps à autre. Des copies des documents déposés par Bitmine auprès de la SEC sont disponibles sur son site web à l'adresse suivante : www.sec.gov. Bitmine ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations pour tenir compte des révisions ou changements intervenus après la date de ce communiqué, sauf si la loi l'exige.