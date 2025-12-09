Bybit y Circle forjan una alianza estratégica para impulsar la adopción de USDC a nivel mundial

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, Bybit , la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, anunció una alianza estratégica con una filial de Circle Internet Group, Inc. ("Circle") (NYSE:CRCL), empresa mundial de tecnología financiera y emisora de USDC mediante sus entidades reguladas. La alianza tiene como objetivo ampliar el acceso a USDC en todo el ecosistema mundial de Bybit y reforzar la liquidez de la mayor stableccoin regulada del mundo[1] y refuerza la posición de Bybit como plataforma que cumple con la normativa y está comprometida con la transparencia y la confianza.

Como parte de la alianza, Bybit mejorará la liquidez de USDC en los mercados al contado y de derivados, lo que permitirá un entorno de trading más eficiente para los usuarios minoristas e institucionales. Además, ambas empresas pondrán en marcha una serie de campañas e iniciativas para aumentar la utilidad de USDC en todos los productos y servicios de Bybit.

La alianza se ampliará aún más a soluciones de rampa de entrada y salida de dinero fiat y combinará la infraestructura y las redes de socios de Circle con el alcance mundial de Bybit para simplificar los depósitos y retiros en los principales mercados. Los usuarios de Bybit se beneficiarán entonces de mayor velocidad, transparencia y eficiencia al convertir entre divisas locales y activos digitales.

Bybit también planea ampliar la integración de USDC a todo el ecosistema, incluidas Bybit Earn para ahorrar, Bybit Card para obtener recompensas en efectivo y Bybit Pay para transacciones diarias, a la vez que refuerza su compromiso con el cumplimiento normativo y la innovación responsable.

Asimismo, Bybit fue una de entre las primeras cien empresas en unirse a la red de pruebas pública de la red Arc de Circle, una nueva blockchain de capa 1 diseñada específicamente para las finanzas de stablecoins nativas. La red de pruebas pública de Arc se lanzó en octubre de 2025, con una amplia participación y colaboración de todo el sistema financiero y económico, un sólido respaldo en materia de infraestructura y una participación mundial.

El cumplimiento normativo como piedra angular de la innovación

En forma reciente, Bybit obtuvo una licencia completa de operador de plataforma de activos virtuales de la Autoridad de Valores y Materias Primas (SCA) de los Emiratos Árabes Unidos, lo que representa un hito importante en su expansión en Medio Oriente y la posiciona como la primera bolsa mundial en obtener este nivel de aprobación regulatoria en la región.

Además, Bybit ha ampliado su supervisión regulatoria en todo el Espacio Económico Europeo (EEE), Turquía y otras jurisdicciones de todo el mundo. Estos avances demuestran el compromiso a largo plazo de Bybit por alinearse con las normas reguladoras a nivel mundial y tender puentes entre las finanzas tradicionales y la economía de los activos digitales.

USDC es un activo digital respaldado íntegramente por efectivo y activos equivalentes al efectivo de alta liquidez, y es canjeable 1:1 por dólares estadounidenses. Los activos de reserva se mantienen en instituciones financieras de confianza y la certificación mensual por parte de terceros independientes ofrece un alto grado de transparencia.

Ben Zhou, co-founder y CEO de Bybit, declaró: "La alianza de Bybit con Circle representa un hito importante en nuestra misión de ofrecer un ecosistema totalmente compatible, fluido y fácil de usar. Desde operaciones bursátiles hasta pagos y ahorros, estamos integrando la USDC para impulsar la siguiente fase de crecimiento y estabilidad de nuestra plataforma".

Jeremy Allaire, chairman, co-founder y CEO de Circle, agregó: "En Circle, impulsamos el futuro de la actividad en Internet con una infraestructura de nivel empresarial y stablecoins diseñadas para escalar. Juntas, Circle y Bybit están facilitando a los usuarios minoristas e institucionales el acceso y el uso de USDC con la confianza, la transparencia y la rapidez previstas".

De cara al futuro, Bybit y Circle seguirán explorando integraciones más profundas para abrir nuevas oportunidades de liquidez entre cadenas y soluciones financieras de nivel institucional.

[1] USDC es un dólar digital nativo de Internet, totalmente reservado y regulado, que aprovecha las redes blockchain para permitir a empresas, desarrolladores y personas realizar transacciones a nivel mundial casi en tiempo real y a bajo costo. Es una stablecoin líder a nivel mundial, totalmente reservada, emitida a través de las filiales reguladas de Circle. Para más información sobre cómo utilizar o acceder a USDC, visite USDC.com . Para obtener más información sobre las autorizaciones reglamentarias de Circle, visite la página de licencias de Circle.

