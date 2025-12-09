Bybit dan Circle Berkolaborasi Strategis untuk Memperluas Penggunaan USDC di Seluruh Dunia

Sebagai bagian dari kemitraan ini, Bybit akan meningkatkan likuiditas USDC di pasar spot dan derivatif. Lewat langkah tersebut, Bybit menciptakan layanan trading yang lebih efisien bagi investor ritel maupun institusi. Bybit dan Circle juga akan meluncurkan berbagai program dan inisiatif untuk mendorong penggunaan USDC pada seluruh produk dan layanan Bybit.

Kolaborasi ini akan merambah solusi fiat on-ramp dan off-ramp, menggabungkan infrastruktur Circle dan jaringan mitranya dengan jangkauan global Bybit untuk mempermudah proses penyetoran dana dan penarikan dana di pasar-pasar utama. Pengguna Bybit akan memperoleh manfaat berupa kecepatan, transparansi, dan efisiensi yang lebih baik saat menukar mata uang lokal dengan aset digital.

Bybit juga berencana memperluas integrasi USDC pada seluruh ekosistemnya, termasuk Bybit Earn untuk produk tabungan, Bybit Card untuk hadiah cashback, dan Bybit Pay untuk transaksi sehari-hari —mempertegas komitmen Bybit pada kepatuhan regulasi dan inovasi yang bertanggung jawab.

Selain itu, Bybit menjadi salah satu dari lebih dari 100 perusahaan pertama yang bergabung dalam public testnet dari jaringan Arc milik Circle, sebuah layer-1 blockchain yang dirancang khusus untuk sektor keuangan yang berbasiskan stablecoin. Arc meluncurkan public testnet pada Oktober 2025, melibatkan berbagai pelaku industri keuangan dan teknologi global.

Kepatuhan Regulasi sebagai Dasar Inovasi

Bybit baru saja memperoleh lisensi penuh sebagai Pengelola Platform Aset Virtual dari Securities and Commodities Authority (SCA) Uni Emirat Arab, sebuah perkembangan penting dalam ekspansi Bybit di Timur Tengah. Bybit menjadi bursa kripto global pertama yang meraih lisensi ini di kawasan tersebut.

Bybit juga memperluas cakupan izin usaha resmi di Wilayah Ekonomi Eropa (EEA), Turki, dan berbagai yurisdiksi lain. Langkah tersebut menunjukkan komitmen jangka panjang Bybit untuk memenuhi standar regulasi global dan menjembatani sektor keuangan konvensional dengan ekonomi aset digital.

USDC adalah aset digital yang didukung cadangan kas dan aset setara kas yang sangat likuid, serta dapat ditukar 1:1 dengan dolar AS. Aset cadangan disimpan di institusi keuangan tepercaya, dan laporan atestasi bulanan dari pihak ketiga independen menjaga transparansi.

Ben Zhou, Co-founder & CEO, Bybit, berkata: "Kolaborasi Bybit dengan Circle merupakan perkembangan penting dalam misi kami untuk membangun ekosistem yang memenuhi regulasi, likuid, dan ramah pengguna. Dari trading hingga pembayaran dan tabungan, kami mengintegrasikan USDC untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas platform kami."

Jeremy Allaire, Chairman, Co-founder & CEO, Circle, berkata: "Di Circle, kami membangun infrastruktur dan stablecoin berskala besar guna mendukung masa depan aktivitas internet. Bersama Bybit, kami memudahkan investor ritel dan institusi yang ingin mengakses serta menggunakan USDC dengan kepercayaan, transparansi, dan kecepatan yang dibutuhkan."

Ke depan, Bybit dan Circle terus mengeksplorasi integrasi yang lebih luas untuk membuka peluang baru dalam likuiditas cross-chain dan solusi keuangan untuk investor institusi.

[1] USDC adalah dolar digital resmi yang memiliki cadangan aset. USDC berbasiskan internet dan memanfaatkan jaringan blockchain untuk transaksi global yang hampir real-time dan berbiaya rendah. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi USDC.com. Informasi selengkapnya tentang izin resmi Circle tersedia di laman tentang Lisensi.

#Bybit / #CryptoArk

Tentang Bybit

Bybit adalah bursa aset kripto terbesar kedua di dunia berdasarkan volume perdagangan. Bybit melayani komunitas global yang mencakup lebih dari 70 juta pengguna. Berdiri pada 2018, Bybit membuat terobosan dari sisi transparansi dalam perdagangan aset terdesentralisasi dengan menciptakan ekosistem yang lebih simpel, terbuka, dan setara bagi setiap orang. Dengan fokus yang kuat pada Web3, Bybit bermitra secara strategis dengan berbagai protokol blockchain terkemuka. Lewat kemitraan ini, Bybit menyediakan infrastruktur unggulan dan meningkatkan inovasi on-chain. Memiliki reputasi atas layanan kustodian yang aman, marketplace yang beraneka ragam, pengalaman pengguna yang intuitif, serta perangkat blockchain yang aman, Bybit menutup kesenjangan antara TradFi dan DeFi dengan membantu pihak pengembang, kreator, dan penggemar untuk memanfaatkan seluruh potensi Web3. Anda dapat mengeksplorasi masa depan dunia keuangan yang terdesentralisasi di Bybit.com.

Informasi selengkapnya tentang Bybit: Bybit Press

Narahubung media: [email protected]

Kabar terbaru: Komunitas dan Media Sosial Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

SOURCE Bybit