Bybit en Circle smeden een strategisch partnerschap om wereldwijde adoptie van USDC te bevorderen

DUBAI, VAE, 9 december 2025 /PRNewswire/ -- Bybit , 's werelds op één na grootste cryptobeurs qua handelsvolume, heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met een filiaal van Circle Internet Group, Inc. ('Circle') (NYSE:CRCL), een wereldwijd financieel technologiebedrijf en emittent van USDC via haar gereguleerde entiteiten. De samenwerking is gericht op het uitbreiden van toegang tot USDC in het wereldwijde ecosysteem van Bybit, het versterken van de liquiditeit van 's werelds grootste gereguleerde stablecoin[1], en het versterken van Bybits positie als platform conform met de regelgeving dat zich inzet voor transparantie en vertrouwen.

In het kader van dit partnerschap zal Bybit de liquiditeit van USDC op de spot- en derivatenmarkten verbeteren, waardoor een efficiëntere handelsomgeving voor particuliere en institutionele gebruikers mogelijk wordt. De twee bedrijven zullen ook een reeks campagnes en initiatieven lanceren om het nut van USDC in de producten en diensten van Bybit te vergroten.

De samenwerking zal zich verder uitbreiden naar fiat on- en off-ramp oplossingen, waarbij de infrastructuur en partnernetwerken van Circle worden gecombineerd met de wereldwijde armslag van Bybit om stortingen en opnames in belangrijke markten te vereenvoudigen. Gebruikers van Bybit zullen dan profiteren van een grotere snelheid, meer transparantie en betere efficiëntie bij het omrekenen tussen lokale valuta en digitale activa.

Bybit is ook van plan om de integratie van USDC uit te breiden in haar hele ecosysteem, met inbegrip van Bybit Earn voor sparen, Bybit Card voor cashback rewards, en Bybit Pay voor alledaagse transacties — terwijl het haar inzet voor compliance en verantwoorde innovatie versterkt.

Daarnaast behoorde Bybit tot de eerste groep van meer dan honderd bedrijven die deelnamen aan het publieke testnetwerk van het Arc-netwerk van Circle, een nieuwe laag-1 blockchain speciaal gebouwd voor financiên gebaseerd op stablecoin. Het publieke testnetwerk van Arc werd in oktober 2025 gelanceerd, met een brede betrokkenheid en samenwerking vanuit het hele financiële en economische systeem, diepgaande infrastructuurondersteuning en wereldwijde deelname.

Naleving van regelgeving als hoeksteen voor innovatie

Bybit heeft onlangs een volledige Virtual Asset Platform Operator License gekregen van de SCA (Securities & Commodities Authority) van de VAE. Dit is een belangrijke mijlpaal in de uitbreiding van Bybit in het Midden-Oosten en positioneert Bybit als eerste wereldwijde beurs die dit niveau van wettelijke goedkeuring in de regio heeft gekregen.

Daarnaast heeft Bybit haar regelgevend toezicht uitgebreid naar de EER (Europese Economische Ruimte), Turkije en andere rechtsgebieden over de hele wereld. Deze ontwikkelingen getuigen van de inzet op lange termijn die Bybit aan de dag legt om zich aan te passen aan wereldwijde regelgevende standaarden en een brug te slaan tussen traditionele financiën en de economie van digitale activa.

USDC is een digitaal activum dat volledig gedekt wordt door zeer liquide geldmiddelen en kasequivalenten, en is 1:1 terugbetaalbaar met de Amerikaanse dollar. De reserves worden aangehouden bij betrouwbare financiële instellingen en maandelijkse controles door onafhankelijke derden zorgen voor een hoge mate van transparantie.

Ben Zhou, Co-founder en CEO van Bybit, verklaart: "De samenwerking van Bybit met Circle vormt een belangrijke mijlpaal in onze missie om een volledig conform, liquide en gebruiksvriendelijk ecosysteem aan te bieden. We integreren USDC van handel tot betalingen en sparen om de volgende fase van groei en stabiliteit van ons platform mogelijk te maken."

Jeremy Allaire, Chairman, Co-founder en CEO van Circle, voegt hieraan toe: "Bij Circle maken we de toekomst van internetactiviteiten mogelijk met een infrastructuur op bedrijfsniveau en stabiele munten die gebouwd zijn voor schaalbaarheid. Samen maken Circle en Bybit het voor particuliere en institutionele gebruikers makkelijker om toegang te krijgen tot USDC en deze te gebruiken met het vertrouwen, de transparantie en de snelheid die ze verwachten."

In de toekomst blijven Bybit en Circle verder zoeken naar diepere integraties om nieuwe mogelijkheden voor cross-chain liquiditeit en institutionele financiële oplossingen te ontsluiten.

[1] USDC is een op het internet gebaseerde, volledig gereserveerde, gereguleerde digitale dollar die gebruik maakt van blockchainnetwerken om bedrijven, ontwikkelaars en individuen in staat te stellen bijna-realtime, goedkope wereldwijde transacties uit te voeren. Het is een toonaangevende, volledig gereserveerde wereldwijde stablecoin die via de gereguleerde filialen van Circle wordt uitgegeven. Voor meer informatie over het gebruik van of toegang tot USDC gaat u naar USDC.com . Voor meer informatie over de wettelijke vergunningen van Circle gaat u naar de Licences-pagina van Circle.

Over Bybit

Bybit is 's werelds op één na grootste cryptobeurs qua handelsvolume en bedient een wereldwijde gemeenschap van meer dan 70 miljoen gebruikers. Bybit is opgericht in 2018 en herdefinieert openheid in de gedecentraliseerde wereld door het creëren van een eenvoudiger, open en gelijk ecosysteem voor iedereen. Met een sterke focus op Web3, werkt Bybit strategisch samen met toonaangevende blockchain protocollen om robuuste infrastructuur te bieden en on-chain innovatie te stimuleren. Bybit staat bekend om zijn veilige bewaring, diverse marktplaatsen, intuïtieve gebruikerservaring en geavanceerde blockchaintools. Bybit overbrugt de kloof tussen TradFi en DeFi en stelt bouwers, makers en enthousiastelingen in staat om het volledige potentieel van Web3 te ontsluiten. Ontdek de toekomst van gedecentraliseerd financieren op Bybit.com .

