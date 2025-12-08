Bybit et Circle concluent un partenariat stratégique pour promouvoir l'adoption de l'USDC à l'échelle mondiale

DUBAÏ, EAU, 8 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Bybit , la deuxième plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde en volume de transactions, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec une filiale de Circle Internet Group, Inc. (« Circle ») (NYSE : CRCL) , une société mondiale de technologie financière qui émet l'USDC par l'intermédiaire de ses entités réglementées. Ce partenariat vise à élargir l'accès à l'USDC dans l'écosystème mondial de Bybit, à renforcer la liquidité de la plus grande cryptomonnaie stable réglementée du monde[1], ainsi qu'à consolider la position de Bybit comme plateforme engagée en faveur de la transparence et de la confiance, dans le respect de la réglementation.

Dans le cadre de ce partenariat, Bybit s'attachera à améliorer la liquidité de l'USDC sur les marchés au comptant et les marchés dérivés, afin de faire profiter les utilisateurs particuliers et institutionnels d'un environnement de négociation plus efficace. Les deux entreprises lanceront également une série de campagnes et d'initiatives destinées à accroître l'utilité de l'USDC pour les produits et services de Bybit.

Le partenariat s'étendra ensuite aux solutions d'entrée et de sortie de monnaie fiduciaire, en combinant l'infrastructure et les réseaux de partenaires de Circle avec la portée mondiale de Bybit pour simplifier les dépôts et les retraits sur les principaux marchés. Les utilisateurs de Bybit bénéficieront alors d'une plus grande rapidité, d'une plus grande transparence et d'une plus grande efficacité lors des opérations de conversion entre les monnaies locales et les actifs numériques.

Bybit prévoit aussi d'élargir l'intégration de l'USDC à l'ensemble de son écosystème, à savoir Bybit Earn pour l'épargne, Bybit Card pour les récompenses sous la forme de remises différées, et Bybit Pay pour les transactions quotidiennes, tout en renforçant son engagement en faveur de la conformité et de l'innovation responsable.

En outre, Bybit a fait partie de la première vague des plus de cent entreprises à rejoindre le réseau de test public Arc de Circle, une nouvelle chaîne de blocs de couche 1 conçue sur mesure pour la finance fondée nativement sur les cryptomonnaies stables. Le réseau de test public Arc a été lancé en octobre 2025 sur la base d'un engagement et d'une collaboration à grande échelle de l'ensemble du système financier et économique, d'un soutien approfondi en matière d'infrastructure et d'une participation mondiale.

La conformité réglementaire, pierre angulaire de l'innovation

Étape majeure dans son expansion au Moyen-Orient, Bybit a récemment obtenu une licence complète d'opérateur de plateforme d'actifs virtuels de la part de l'autorité des Émirats arabes unis chargée des valeurs mobilières et des matières premières (SCA), ce qui la distingue comme la première plateforme mondiale d'échange à satisfaire à ce niveau d'approbation réglementaire dans la région.

Bybit a par ailleurs développé sa surveillance réglementaire dans l'Espace économique européen (EEE), en Turquie et sur d'autres territoires du monde. Cette évolution illustre la détermination à long terme de Bybit visant à s'aligner sur les normes réglementaires mondiales et à faire le lien entre la finance traditionnelle et l'économie des actifs numériques.

Échangeable à parité avec le dollar américain, l'USDC est un actif numérique entièrement adossé à des liquidités et à des actifs équivalents très liquides. Les actifs de réserve sont détenus par des institutions financières de confiance, et une certification mensuelle par des tiers indépendants assure un haut niveau de transparence.

Ben Zhou, Co-founder et CEO de Bybit, a déclaré : « Le partenariat de Bybit avec Circle représente une étape cruciale dans notre mission, qui consiste à proposer un écosystème entièrement conforme, liquide et convivial. De la négociation aux paiements, en passant par l'épargne, nous intégrons l'USDC pour alimenter la prochaine phase de croissance et de stabilité de notre plateforme. »

Jeremy Allaire, Chairman, Co-founder et CEO de Circle, a ajouté : « Chez Circle, nous propulsons l'avenir de l'activité internet avec une infrastructure de niveau entreprise et des cryptomonnaies stables évolutives. Ensemble, Circle et Bybit facilitent l'accès à l'USDC et son utilisation par les particuliers et les institutions, en mettant à leur disposition le niveau de confiance, de transparence et de rapidité qu'ils attendent. »

À l'avenir, Bybit et Circle continueront d'étudier des intégrations plus poussées afin de débloquer de nouvelles possibilités pour la liquidité inter-chaînes et des solutions financières de niveau institutionnel.

[1] L'USDC est un dollar numérique réglementé, entièrement réservé et conçu nativement pour l'internet, qui s'appuie sur les réseaux de chaîne de blocs pour permettre aux entreprises, aux développeurs et aux particuliers d'effectuer des transactions mondiales quasiment en temps réel et à faible coût. Émise par les filiales réglementées de Circle, cette cryptomonnaie stable mondiale de premier plan est entièrement réservée. Pour en savoir plus sur l'accès à USDC ou son utilisation, veuillez consulter le site USDC.com . Pour en savoir plus sur les autorisations réglementaires de Circle, veuillez consulter la page Licences de Circle.

À propos de Bybit

Au service d'une communauté mondiale de plus de 70 millions d'utilisateurs, Bybit est la deuxième plateforme mondiale d'échange de cryptomonnaies en volume de transactions. Fondée en 2018, Bybit redéfinit l'ouverture dans un monde décentralisé en créant un écosystème plus simple, ouvert et équitable pour tous. En mettant surtout l'accent sur le Web3, Bybit s'associe stratégiquement aux principaux protocoles de chaîne de blocs pour fournir une infrastructure robuste et stimuler l'innovation sur la chaîne. Réputée pour sa sécurité de conservation, ses diverses places de marché, son expérience d'utilisation intuitive et ses outils avancés sur la chaîne de blocs, Bybit jette des ponts entre finance traditionnelle et finance décentralisée afin d'aider les concepteurs, les créateurs et les passionnés à libérer tout le potentiel du Web3. Découvrez l'avenir de la finance décentralisée sur Bybit.com .

