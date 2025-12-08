Bybit und Circle schließen strategische Partnerschaft für die weltweite Einführung von USDC

DUBAI, VAE, 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Bybit , die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, gab heute eine strategische Partnerschaft mit einer Tochtergesellschaft von Circle Internet Group, Inc. („Circle") (NYSE:CRCL) bekannt, einem globalen Finanztechnologieunternehmen und Emittenten von USDC über seine regulierten Unternehmen. Die Partnerschaft zielt darauf ab, den USDC-Zugang im globalen Ökosystem von Bybit zu erweitern, die Liquidität des weltweit größten regulierten Stablecoin[1] zu stärken und Bybits Position als gesetzeskonforme Plattform, die sich für Transparenz und Vertrauen einsetzt, weiter zu festigen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Bybit die USDC-Liquidität auf den Kassa- und Derivatemärkten erhöhen und so ein effizienteres Handelsumfeld für private und institutionelle Nutzer schaffen. Die beiden Unternehmen werden außerdem eine Reihe von Kampagnen und Initiativen durchführen, um den Nutzen von USDC in den Produkten und Dienstleistungen von Bybit zu erhöhen.

Die Partnerschaft wird auf Fiat-On- und Off-Ramp-Lösungen ausgeweitet. Dabei werden die Infrastruktur und die Partnernetzwerke von Circle mit der globalen Reichweite von Bybit kombiniert, um Ein- und Auszahlungen in wichtigen Märkten zu vereinfachen. Die Nutzer von Bybit profitieren dann von mehr Geschwindigkeit, Transparenz und Effizienz beim Umtausch zwischen regionalen Währungen und digitalen Vermögenswerten.

Außerdem plant Bybit die Ausweitung der USDC-Integration in seinem gesamten Ökosystem, einschließlich Bybit Earn für Spareinlagen, Bybit Card für Cashback-Belohnungen und Bybit Pay für alltägliche Transaktionen. Damit bekräftigt Bybit sein Engagement für Compliance und verantwortungsvolle Innovation.

Darüber hinaus gehörte Bybit zu den ersten von mehr als hundert Unternehmen, die sich dem öffentlichen Testnetz des Arc-Netzwerks von Circle angeschlossen haben – einer neuen Layer-1-Blockchain, die speziell für Stablecoin-native Finanzen entwickelt wurde. Das öffentliche Testnetz von Arc wurde im Oktober 2025 mit breiter Beteiligung und Zusammenarbeit aus dem gesamten Finanz- und Wirtschaftssystem, umfassender Infrastrukturunterstützung und globaler Beteiligung gestartet.

Regulatorische Compliance als Eckpfeiler der Innovation

Bybit hat kürzlich von der Securities and Commodities Authority (SCA) der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) eine vollständige Lizenz als Betreiber einer Plattform für virtuelle Vermögenswerte erhalten. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die Expansion im Nahen Osten und macht Bybit zur ersten globalen Börse, die eine solche aufsichtsrechtliche Genehmigung in der Region erhalten hat.

Darüber hinaus hat Bybit seine regulatorische Aufsicht auf den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), die Türkei und andere Rechtsordnungen weltweit ausgeweitet. Diese Entwicklungen bekräftigten Bybits langfristiges Engagement für die Angleichung an globale Regulierungsstandards und die Verknüpfung traditioneller Finanzdienstleistungen mit der digitalen Wirtschaft.

USDC ist ein digitaler Vermögenswert, der vollständig durch hochliquide Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gedeckt ist und im Verhältnis 1:1 gegen den US-Dollar einlösbar ist. Die Reserven werden bei vertrauenswürdigen Finanzinstituten gehalten, und monatliche Testate unabhängiger Dritter sorgen für ein hohes Maß an Transparenz.

Ben Zhou, Co-founder und CEO von Bybit, erklärt: „Die Partnerschaft von Bybit mit Circle ist ein wichtiger Meilenstein unserer Mission, ein vollständig konformes, liquides und benutzerfreundliches Ökosystem anzubieten. Vom Handel über Zahlungen bis hin zu Spareinlagen integrieren wir USDC, um die nächste Phase des Wachstums und der Stabilität unserer Plattform voranzutreiben."

Jeremy Allaire, Chairman, Co-founder und CEO von Circle, ergänzt: „Bei Circle gestalten wir die Zukunft der Internetaktivitäten mit einer Infrastruktur auf Unternehmensniveau und Stablecoins, die auf Skalierbarkeit getrimmt sind. Gemeinsam erleichtern Circle und Bybit privaten und institutionellen Nutzern den Zugang und die Nutzung von USDC mit dem Vertrauen, der Transparenz und der Geschwindigkeit, die sie erwarten."

In Zukunft werden Bybit und Circle die Integration weiter vertiefen, um neue Möglichkeiten für Blockchain-übergreifende Liquidität und institutionelle Finanzlösungen zu erschließen.

[1] USDC ist ein internetnativer, vollständig gedeckter und regulierter digitaler Dollar, der Blockchain-Netzwerke nutzt, um Unternehmen, Entwicklern und Privatpersonen nahezu in Echtzeit und zu geringen Kosten weltweite Transaktionen zu ermöglichen. Der führende globale Stablecoin wird über die regulierten Tochtergesellschaften von Circle ausgegeben. Wenn Sie mehr über die Nutzung von oder den Zugang zu USDC erfahren möchten, besuchen Sie USDC.com . Weitere Informationen über die regulatorischen Genehmigungen von Circle finden Sie auf der Seite Lizenzen von Circle.

