CCTV+: Los cerezos en flor atraen a turistas de todas partes a una ciudad del este de China

BEIJING, 27 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La Temporada de turismo cultural para la contemplación de cerezos en flor de Zhongxi durante tres días comenzó el viernes en Zhongxi Sakura Alley en la ciudad de Pinghu, situada en la provincia de Zhejiang, en el este de China, con decenas de miles de cerezos en flor como un impresionante telón de fondo para el evento.

"Vengo aquí todos los años para contemplar los cerezos en flor. Creo que los cerezos florecen de manera extraordinaria en este lugar", comentó un visitante.

La temporada de contemplación de cerezos en flor en este sitio turístico se extenderá hasta mediados de abril.

Además de los cerezos en flor, en esta zona panorámica abundan los tulipanes, las orquídeas de febrero, las hortensias y la hierba del cabello rosado. Esta zona se caracteriza por sus flores que florecen en cada estación, lo que la convierte en una atracción hortícola que es posible disfrutar durante todo el año.

Para la temporada de cerezos en flor de este año, se organizó una feria en el lugar, con más de 100 puestos que ofrecen a los visitantes delicias gastronómicas, productos culturales y artesanales, así como experiencias de patrimonio cultural intangible, muchos de ellos inspirados en las flores.

"En esta ocasión, ofrecemos algunos productos de pastelería inspirados en los cerezos, como galletas de cerezo en flor y pasteles de frijol mung. Los productos que trajimos esta mañana están casi agotados, así que tuvimos que pedir más", señaló el propietario de un puesto.

El año pasado, con la misión de fomentar la integración entre la cultura y el turismo, la Zona de Desarrollo Económico de Pinghu estableció la Galería Cultural y Creativa Lingyingge, que cumple su primer aniversario este año.

La galería exhibe más de 40 recuerdos culturales y creativos, así como más de 100 productos de turismo industrial que plasman la cultura y las tradiciones locales en productos y recuerdos tangibles que los visitantes pueden llevarse a casa.

El sábado, se celebró la inauguración oficial de un centro de diseño de moda en la zona de desarrollo económico, donde se exhibieron públicamente y por primera vez chaquetas, valijas y cochecitos de bebé.

La noche del sábado, se celebró una gran ceremonia por la temporada turística de cerezos en flor que incluyó una ceremonia de premiación de la industria musical y un espectáculo de luces con 700 drones, lo que realzó aún más el encanto de la ciudad de Pinghu.

"Aprovechando la temporada cultural y turística de los cerezos en flor, queremos ofrecer a los visitantes más que solo un hermoso paisaje; queremos que se lleven a casa experiencias y productos memorables. Nuestro objetivo es convertir el tráfico peatonal en un interés perdurable y transformar los paisajes pintorescos en una economía cultural floreciente", afirmó Chen Zehao, director adjunto del Comité de gestión de la Zona de Desarrollo Económico de Pinghu.

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FUENTE CCTV+