CCTV+: ¡Hola, Pekín! Explorar la ciudad gracias a la política china de tránsito sin visa de 240 horas

PEKÍN, 2 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- China está atrayendo a una cantidad cada vez mayor de visitantes internacionales gracias a la ampliación de sus políticas de exención de visa y a los acuerdos de tránsito de 240 horas, lo que la convierte en un destino turístico de primer orden para que los viajeros extranjeros hagan una parada, disfruten de su encanto cultural e incluso prueben sus deliciosas especialidades.

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En la actualidad, con las últimas ampliaciones de sus políticas, China ofrece una exención de visa unilateral a los titulares de pasaportes de 50 países, acceso sin visa recíproco a 29 países y privilegios de tránsito de 240 horas a los viajeros de 55 países.

La capital, Pekín, se ha convertido en uno de los destinos imprescindibles para muchos turistas extranjeros deseosos de conocer su rica historia, contemplar sus emblemáticos monumentos y disfrutar de todo lo que ofrece.

Entre quienes se beneficiaron de la política de exención de visa se encontraba un viajero extranjero llamado Julian. Tras aterrizar en el aeropuerto internacional de Pekín-Daxing, pasó por un rápido trámite de inmigración gracias a la política de exención de visa para tránsito, lo que le permitió entrar a China sin problemas. Tras completar todos los trámites en el aeropuerto, Julian decidió tomar el tren rápido Airport Express para llegar al centro de la ciudad, con lo que logró evitar el tráfico de la hora pico durante este trayecto de casi 45 kilómetros.

Al llegar al centro de la ciudad, Julian deseaba probar el que posiblemente sea el manjar más famoso de Pekín, el famoso pato asado a la pequinés, algo que era lo que más le apetecía antes de emprender el viaje.

Julian también exploró los animados alrededores de la famosa Ciudad Prohibida en la capital china, donde pudo comprobar la creciente popularidad de la fotografía de disfraces tradicionales, ya que cada vez más gente disfruta vistiendo trajes antiguos.

Pekín ha ido mejorando continuamente los servicios para los visitantes extranjeros; desde el año pasado, hay mostradores de atención integral en funcionamiento en las zonas de arribos internacionales del aeropuerto internacional de Pekín-Capital y del aeropuerto internacional de Pekín-Daxing, que ofrecen más de 20 tipos de servicios esenciales en ámbitos como, finanzas, comunicaciones, transporte, cultura y turismo.

El martes, la ciudad presentó oficialmente una plataforma integral de servicios en línea denominada "GO BEIJING" (Vamos, Pekín), que ofrece una amplia variedad de servicios para visitantes extranjeros en diferentes situaciones. Los visitantes extranjeros pueden acceder a la plataforma mediante la versión internacional de Alipay y disfrutar de 39 servicios en 16 idiomas, entre los que se incluyen servicios de transporte, compra de entradas y reservas de hotel. Además, la plataforma ofrece servicios digitales, como "compañero de viaje con IA".

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FUENTE CCTV+