Cellebrite Government Cloud obtiene la autorización FedRAMP High

La autorización bajo el estándar de seguridad más exigente del marco de trabajo FedRAMP permite que los examinadores, investigadores, analistas de inteligencia y agentes de campo del gobierno federal colaboren de forma segura y actúen con base en evidencia digital

TYSONS CORNER, Virginia, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder mundial en soluciones de investigación e inteligencia digital impulsadas por IA para los sectores público y privado, anunció hoy que su plataforma Cellebrite Government Cloud (CGC) obtuvo la autorización FedRAMP® High, el estándar de seguridad en la nube sumamente estricto del gobierno federal, para el cual el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) actuó como el organismo de autorización.

La autorización FedRAMP High representa el estándar más elevado para los controles de seguridad en la nube dentro del marco de trabajo FedRAMP y se diseñó para sistemas que gestionan datos no clasificados muy sensibles del gobierno federal. Con esta designación, Cellebrite Government Cloud figura ahora como Autorizado por FedRAMP en el Marketplace de FedRAMP, lo cual permite que cualquier organismo federal aproveche la documentación de seguridad existente de Cellebrite para agilizar su propio proceso de autorización. Cellebrite Government Cloud es una plataforma diseñada con un propósito específico, estructurada y operada por Cellebrite para dar soporte a los datos de las fuerzas del orden bajo la clasificación de seguridad federal más alta para sistemas no clasificados.

Con el DOJ en su función de organismo patrocinador a nivel de departamento, esta autorización ofrece el camino más directo para que todas las dependencias del DOJ, incluidas la Oficina Ejecutiva para los Fiscales de los Estados Unidos (Executive Office for United States Attorneys, EOUSA), la Oficina Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation, FBI), la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF), la Administración de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) y otras, adopten Cellebrite Government Cloud para sus misiones de inteligencia y de aplicación de la ley. Además del DOJ, cualquier departamento u organismo federal también puede reutilizar el paquete de autorización del DOJ para agilizar su propio proceso de autorización para operar, lo que permite que Cellebrite Government Cloud esté disponible de inmediato para todos los organismos del gobierno federal.

"Para los organismos de todo el panorama federal, esta autorización significa un acceso más rápido a las herramientas que sus examinadores, investigadores, analistas de inteligencia y agentes de campo necesitan, con total confianza en la seguridad", afirmó Phil O'Reilly, director de operaciones de Cellebrite Federal Solutions. "Esta autorización elimina el mayor obstáculo entre los organismos federales de investigación y las operaciones seguras de análisis forense digital, investigación e inteligencia basadas en la nube".

Cellebrite Government Cloud es compatible con Cellebrite Inseyets, la solución de análisis forense digital líder en el mercado de la empresa, y con Cellebrite Guardian, su plataforma segura en la nube para gestión, revisión, intercambio y colaboración de evidencia digital. La autorización permite que los organismos federales accedan a estas soluciones mediante un entorno de nube seguro que cumple con FedRAMP y que mantiene la cadena de custodia y la integridad de los datos necesarias para investigaciones autorizadas legalmente. Esto permite que los examinadores, investigadores, analistas de inteligencia y agentes de campo actúen con mayor rapidez ante la evidencia digital y colaboren de forma segura entre equipos distribuidos, lo cual ofrece la agilidad y la eficiencia operativa que las misiones de seguridad nacional y protección ciudadana exigen.

El modelo de referencia de alto impacto de FedRAMP requiere los controles de seguridad más rigurosos del cumplimiento federal, diseñados para proteger los datos de inteligencia y de aplicación de la ley sumamente sensibles. El modelo de autorización "configurar una vez, utilizar en múltiples ocasiones" permite a las agencias acelerar sus propios procesos de autorización para operar al aprovechar los paquetes de seguridad ya existentes.

Cellebrite Government Cloud está disponible en el Marketplace de FedRAMP.

Lea más acerca de Cellebrite Government Cloud en nuestro sitio web de Cellebrite Federal Solutions.

Referencias a sitios web y plataformas de redes sociales

Las referencias a información incluida o accesible a través de sitios web y plataformas de redes sociales no constituyen una incorporación por referencia de la información contenida o disponible a través de dichos sitios web o plataformas de redes sociales, y no debe considerar dicha información como parte de este comunicado de prensa.

Acerca de Cellebrite

La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a las comunidades, las naciones y las empresas como líder mundial en soluciones de investigación e inteligencia digital. Más de 7.000 organismos policiales, organizaciones de defensa e inteligencia y empresas de todo el mundo confían en la cartera de software con inteligencia artificial de Cellebrite para que los datos digitales forenses sean más accesibles y útiles. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar casi 3 millones de investigaciones sancionadas legalmente al año, mejorar la seguridad de la soberanía, elevar la eficacia y la eficiencia operativas y permitir una investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible a través de la nube, en las instalaciones del cliente e implementaciones híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes en todo el mundo avanzar en sus misiones, mejorar la seguridad pública y salvaguardar la privacidad de los datos. Para obtener más información, visítenos en www.cellebrite.com y https://investors.cellebrite.com/investors y encuéntrenos en redes sociales como @Cellebrite.

Contacto de prensa

Víctor Cooper

director sénior de Comunicaciones Corporativas

[email protected]

+1 404.804.5910

Relaciones con inversores

Andrew Kramer

vicepresidente de Relaciones con inversores

[email protected]

+1 973.206.7760

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2855183/Cellebrite_Logo.jpg

FUENTE Cellebrite