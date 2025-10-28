CeraVe apoya a los líderes mundiales en salud de la piel para brindar atención a pacientes desatendidos en el Día Mundial de la Salud de la Piel

El Día Mundial de la Salud de la Piel está dirigido por la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas y la Sociedad Internacional de Dermatología (ILDS e ISD, por sus siglas en inglés, respectivamente). Se celebra el 8 de julio de cada año y ofrece educación sobre la importancia de la salud de la piel y promueve debates y acciones que contribuyen a mejorar la salud de la piel en todo el mundo. Como socio corporativo oficial del día por segundo año, CeraVe trabajó con ILDS e ISD para aprovechar los logros de 2024 y se activó en 9 países, además de ampliar la conciencia en todo el mundo.

Concientización mundial sobre una crisis de salud de la piel

Si bien un tercio de la población mundial se ve afectada por enfermedades de la piel, hay menos de 1 dermatólogo por millón de personas en algunos países, lo que genera una brecha de cobertura que deja a 3 mil millones sin acceso a la atención.1-3 Mediante su alianza con ILDS e ISD, CeraVe tiene la misión de ayudar a cerrar la brecha y garantizar que más pacientes en todo el mundo puedan acceder a la experiencia dermatológica.

Individuos y organizaciones de 76 países participaron en el intercambio de mensajes de campaña para el Día Mundial de la Salud de la Piel, sus historias y actividades para crear conciencia sobre lo social y lo digital, contribuyendo a un alcance de más de 4,5 millones, que incluyó una iniciativa de concienciación global en el 20.º evento de cumpleaños de CeraVe.

Además, con motivo de su 20.º aniversario, la marca organizó una celebración mundial de dos décadas de cuidado de la piel en el Día Mundial de la Salud de la Piel. Los mejores dermatólogos y creadores se reunieron para conocer las soluciones dermatológicas accesibles y el compromiso de CeraVe en mejorar la salud de la piel en todo el mundo.

Impacto de un vistazo

Activación de 9 países en 5 continentes

Más de 3.900 pacientes desfavorecidos fueron tratados

Se contactaron más de 4,5 millones de personas en línea y en persona

Más de 200 funcionarios del gobierno se comprometieron a apoyar la defensa de la salud de la piel

Movilización de la atención dentro de EE. UU. y en todo el mundo

Además, hubo 11 eventos en el país que abarcaron la promoción gubernamental, la educación sanitaria y la atención al paciente, que incluyen:

Indonesia: más de 220 pacientes recibieron atención dermatológica y más de 60 funcionarios gubernamentales se comprometieron a apoyar la salud de la piel.

Nigeria: más de 1.200 pacientes accedieron por primera vez a servicios dermatológicos.

Bangladesh: las unidades móviles de dermatología llegaron a áreas remotas y propensas a inundaciones para diagnosticar y tratar a más de 1.000 pacientes.

Filipinas: Casi 50 dermatólogos y trabajadores de la salud atendieron a 163 pacientes en una comunidad remota y capacitaron a otros 136 trabajadores de la salud.

En Estados Unidos, CeraVe se unió a su socia, la Asociación Nacional de Clínicas Gratuitas y Benéficas (NAFC), para llevar la salud de la piel a la vanguardia de las comunidades desatendidas y con pocos recursos. En todo el país, los dermatólogos ofrecieron voluntariamente su tiempo en las clínicas de NAFC para ver a los pacientes, mientras que L'Oreal Skin Health Advisors dirigió sesiones educativas en otras clínicas. En el Día Mundial de la Salud de la Piel y en más ocasiones, la asociación de CeraVe y NAFC generó un impacto en cientos de pacientes y voluntarios, e inspiró acciones a largo plazo.

"Nuestra alianza continua con CeraVe ha aportado un enorme valor a nuestras clínicas, desde proporcionar oportunidades educativas para los voluntarios hasta ampliar el alcance de atención que podemos ofrecer a nuestros pacientes", declaró Ariana Gordillo, directora sénior de NAFC. "Sabemos que el acceso a recursos para el cuidado de la piel y para la salud de la piel es limitado a nivel mundial y dentro de nuestras propias comunidades, por lo que tener un socio como CeraVe nos permite aumentar nuestra oferta y brindar una atención valiosa a los pacientes de todo el país".

El profesor Henry W. Lim, presidente de ILDS, comentó: "Una vez más, el Día Mundial de la Salud de la Piel de este año destacó el profundo impacto de las enfermedades de la piel en miles de millones de personas y sus familias en todo el mundo, a la vez que brindó educación fundamental e hizo visible la necesidad urgente de mayor acceso a la atención dermatológica.

"Gracias a la generosa alianza con CeraVe Care For All, pudimos financiar 9 iniciativas inspiradoras en regiones desatendidas de todo el mundo, cada una de las cuales constituye una diferencia considerable para la salud de la piel en las comunidades que más lo necesitan. Agradecemos profundamente el compromiso continuo de CeraVe en promover la equidad de la salud de la piel".

Defender la equidad en la salud de la piel mediante la atención para todos

Estas iniciativas forman parte de CeraVe Care For All, un programa filantrópico dedicado a mejorar el acceso a la atención dermatológica en comunidades desatendidas de todo el mundo y a capacitar al personal de la salud de primera línea para ayudar a millones de pacientes desatendidos.

"En CeraVe hemos tenido el privilegio de colaborar con organizaciones y líderes extraordinarios que comparten nuestro profundo compromiso de ampliar el acceso a la atención dermatológica", afirmó Tom Allison, vicepresidente sénior de Marketing de Dermatología Médica de L'Oreal. "La salud de la piel es un derecho humano fundamental y apoyar iniciativas como el Día Mundial de la Salud de la Piel ofrece a CeraVe una plataforma mundial para entablar conversaciones, defender la equidad y liderar el camino para promover cambios importantes para todas las personas".

Apoyar el Día Mundial de la Salud de la Piel 2025 fue otro paso audaz para CeraVe para derribar las barreras de cuidado y empoderar a expertos en salud de la piel. Para obtener más información sobre CeraVe Care For All y las iniciativas que se llevan a cabo en todo el mundo, visite https://www.lorealdermatologicalbeauty.com/cerave/care-for-all.

Acerca de CeraVe

CeraVe se fundó en 2005 con la misión de brindar cuidado terapéutico de la piel para todos y crea productos desarrollados por dermatólogos para restaurar y mantener la barrera natural de la piel. Todas las fórmulas de CeraVe están enriquecidas con tres ceramidas idénticas a la piel (ceramidas 1, 3 y 6-II), con productos seleccionados que cuentan con la tecnología MVE para una hidratación controlada y duradera. CeraVe es la marca de cuidado de la piel número uno recomendada por dermatólogos en los EE. UU.* y ahora está disponible en más de 60 países en todo el mundo. Encuentre CeraVe en Facebook (@ceraveusa), Instagram (@cerave), TikTok (@cerave), X (@cerave) o visite www.cerave.com.

Acerca del Día Mundial de la Salud de la Piel

El Día Mundial de la Salud de la Piel es un proyecto conjunto de la Liga Internacional de Sociedades de Dermatología (ILDS) y la Sociedad Internacional de Dermatología (ISD). Desde 2013, el Día Mundial de la Salud de la Piel se celebra en todo el mundo para generar conciencia y tratar una amplia variedad de afecciones de la piel.

Acerca de la National Association of Free and Charitable Clinics (NAFC)

La National Association of Free & Charitable Clinics (NAFC) es la única organización sin fines de lucro 501c(3) cuya misión se centra únicamente en los problemas y las necesidades de las personas médicamente desatendidas en todo Estados Unidos y en las más de 1.400 clínicas gratuitas y caritativas y farmacias caritativas que las atienden. Los programas de NAFC brindan una amplia variedad de apoyo a nuestros miembros y, a su vez, a los pacientes por medio de fondos, educación y capacitación, defensa, estándares, ayuda en casos de desastre y más.

