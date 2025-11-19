Cereals Canada publica el Informe sobre la nueva cosecha de trigo de 2025

"Canadá ha producido otra cosecha de trigo de alta calidad con buena funcionalidad", dijo Dean Dias, director ejecutivo. "Canadá está en vías de convertirse en el tercer mayor exportador de trigo y en el primer exportador de trigo de alta calidad y alto valor proteico . En 2025-2026, se espera que 27,4 millones de toneladas de trigo lleguen a más de ochenta mercados internacionales, con la calidad y el contenido de proteínas esperados por los clientes ".

En 2025, los agricultores canadienses cultivaron 36,6 millones de toneladas de trigo, y la mayoría obtuvo calificaciones No. 1 o No. 2.

A pesar de las condiciones variables de crecimiento en las praderas, las lluvias oportunas a mediados de verano apoyaron rendimientos superiores a la media. En el este de Canadá, el clima favorable durante la temporada de cultivo para el trigo de invierno dio como resultado fuertes rendimientos y buena calidad.

El contenido de proteína de trigo fue comparable a la media.

Todas las clases de trigo de la cosecha 2025 tuvieron buenos pesos de prueba y se observaron pesos de granos superiores al promedio para todos los compuestos occidentales.

Este año, como parte de su alcance New Crop, Cereals Canada se involucrará con veintinueve países que compraron $ 8,2 mil millones de trigo canadiense en 2024. La organización, junto con los miembros de la cadena de valor, los representantes de los productores y la Comisión Canadiense de Granos (CGC), dará a conocer los datos técnicos de la cosecha de trigo de 2025 en dos seminarios web para clientes los días 18 y 19 de noviembre.

Cereals Canada generó los datos para el Informe sobre la nueva cosecha de trigo de 2025 a través de su Programa de evaluación de la cosecha, que tradicionalmente solo ha incluido el trigo del oeste de Canadá. Este año, a través de una asociación con Grain Farmers of Ontario, la organización evaluó por primera vez las clases de trigo del este.

"Este fue un año histórico para Cereales Canadá", dijo Elaine Sopiwnyk, vicepresidenta de servicios técnicos. "Tener la oportunidad de analizar el trigo de todo el país amplió la experiencia de nuestro equipo técnico y agilizó el proceso de preparación del Informe sobre la nueva cosecha de trigo de este año".

El Informe sobre la nueva cosecha de trigo se prepara y presenta cada año en asociación con el CGC, los miembros de la cadena de valor y las comisiones provinciales de productores. A lo largo de la temporada de cosecha, Cereals Canada trabajó con exportadores y agricultores de granos de Ontario para obtener muestras representativas de Canada Western Red Spring (CWRS), Canada Western Amber Durum (CWAD), Canada Eastern Soft Red Winter (CESRW) y Wheat, por especificación, de las provincias de Alberta, Saskatchewan, Manitoba y Ontario.

El Informe sobre la nueva cosecha de trigo de Canadá de 2025 está disponible para su descarga en cerealscanada.ca/2025-new-crop-report/ .

Acerca de Cereals Canada: Cereals Canada es la asociación nacional sin fines de lucro que representa a la cadena de valor de los cereales canadienses. Valoramos las relaciones y trabajamos con las administraciones públicas y las partes interesadas para proporcionar información técnica oportuna y especializada y ofrecer la mejor experiencia al cliente. Nos dedicamos a apoyar la cadena de valor de los cereales canadienses, incluidos agricultores, exportadores, desarrolladores, procesadores y nuestros clientes de todo el mundo, ya que nos centramos en el comercio, la ciencia y la sostenibilidad.

Para obtener más información, contacte con Ellen Pruden , vicepresidenta de Comunicación y Relaciones con la Cadena de Valor, E: [email protected] , C: 204-479-0166

