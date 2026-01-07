Los innovadores se presentan: hoy se inaugura CES 2026

LAS VEGAS, 7 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- CES® 2026 abre oficialmente sus puertas hoy y da la bienvenida a visionarios, líderes de la industria y del gobierno, inversionistas y medios de comunicación al punto de encuentro mundial de la tecnología. Con una superficie de más de 2,6 millones de pies cuadrados, CES 2026 es el lugar donde las ideas revolucionarias cobran vida y donde los innovadores se dan cita para mostrar lo último en tecnología. Como el evento tecnológico más importante del mundo, CES reúne a más de 4.100 expositores que muestran innovaciones en accesibilidad, IA, salud digital, energía, soluciones empresariales, entretenimiento inmersivo, movilidad, cuántica, robótica y mucho más.

El evento comenzó con dos jornadas dinámicas dedicadas a los medios, repletas de importantes anuncios sobre productos y colaboraciones, así como demostraciones exclusivas de productos. Organizada por la Consumer Technology Association (CTA)®, CES 2026 se celebra desde hoy hasta el viernes 9 de enero en 13 recintos de Las Vegas, incluido el recién renovado Centro de Convenciones de Las Vegas (LVCC). CES será el primer evento en utilizar este espacio, lo que supone la culminación de la renovación del campus histórico del LVCC, con un costo de 600 millones de dólares.

"CES es el lugar donde se dan cita los innovadores, se aceleran los negocios, se forjan alianzas y la tecnología transforma los retos del mundo real en audaces oportunidades", afirmó Gary Shapiro, presidente ejecutivo y director general de la CTA. "Estamos encantados de ver cómo innovadores de todo el mundo se dan cita aquí para presentar los avances que darán forma al futuro".

"Desde marcas mundiales hasta startups pioneras, todo el ecosistema tecnológico se reúne en el CES", afirmó Kinsey Fabrizio, presidente de la CTA. "CES es el lugar donde la innovación pasa de ser una idea a tener un impacto real. No hay mejor lugar para ser testigo de cómo la tecnología puede mejorar la vida de millones de personas".

El discurso sobre el estado de la industria de la CTA, pronunciado por Shapiro y Fabrizio, marcó la pauta de la feria, destacando cómo la IA está impulsando la innovación, cómo CES es el campo de pruebas donde cobra impulso y cómo las personas son el centro de todo ello.

Presentaciones

AMD

La presidenta y directora ejecutiva de AMD, la Dra. Lisa Su, habló sobre cómo la gama de productos de IA de la empresa y las profundas colaboraciones entre sectores están convirtiendo la promesa de la IA en un impacto real, al destacar que la IA está en todas partes y es para todos ustedes. Su presentó nuevos productos centrados en la IA, entre los que se incluyen la serie Ryzen AI 400 para PC con IA de última generación, la GPU MI440X para empresas y la plataforma para desarrolladores Ryzen AI Halo, al hacer énfasis en la integración de la IA desde los centros de datos hasta los dispositivos periféricos y las aplicaciones del mundo real con socios como OpenAI. También ofreció un avance de su plataforma a escala de rack "Helios". Michael Kratsios, asesor científico y tecnológico del presidente, se unió a Su en el escenario para conversar sobre el papel de la colaboración público-privada en el avance de la innovación, la competitividad y las oportunidades en el campo de la IA. AMD anunció un compromiso de 150 millones de dólares para llevar la IA a más aulas y comunidades.

Siemens

El presidente y director ejecutivo de Siemens AG, Roland Busch, presentó tecnologías para acelerar la revolución de la IA industrial. El fundador y director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, se unió a Busch en el escenario para ampliar su colaboración con el fin de crear el sistema operativo de IA industrial. Siemens lanzó el software Digital Twin Composer para impulsar el metaverso industrial a gran escala. Athina Kanioura, directora ejecutiva para Latinoamérica y directora mundial de estrategia y transformación de PepsiCo, habló sobre cómo PepsiCo utiliza el software Digital Twin Composer para simular mejoras en sus instalaciones de Estados Unidos, con planes de expandirse a nivel mundial. Siemens destacó las nuevas tecnologías para acelerar el descubrimiento de fármacos, la conducción autónoma y la eficiencia en las plantas de producción. Siemens destacó las nuevas tecnologías para acelerar el descubrimiento de fármacos, la conducción autónoma y la eficiencia en las plantas de producción. En el ámbito de la fabricación, Siemens anunció una colaboración para incorporar la IA industrial a las gafas con IA Ray-Ban Meta.

Jornadas para los medios (del 4 al 5 de enero)

Conferencias de prensa

Las principales marcas hicieron importantes anuncios y provocaron un gran revuelo mediático mundial en las conferencias de prensa celebradas en Mandalay Bay. Participaron ocho empresas, entre ellas Bosch, Doosan Bobcat, Geely Auto Group, Hisense, Hyundai, LG Electronics, Sony Honda Mobility Inc. y The LEGO Group.

CES Unveiled (al descubierto)

CES Unveiled Las Vegas, el evento oficial para la prensa de CES 2026, contó con la participación de más de 225 empresas y sus innovaciones revolucionarias, como el cepillo de dientes gamificado para niños Kolibree de Baracoda, el monitor de lactancia materna de Coro, el dispositivo no invasivo de Earflo para aliviar la presión en los oídos de los niños, el exoesqueleto robótico de Dephy, el dispositivo portátil de IA para tomar notas de Plaud y los esquís eléctricos de Skywheel.

Tendencias tecnológicas a tener en cuenta en CES

Brian Comiskey, director sénior de innovación y tendencias de la CTA, y Melissa Harrison, vicepresidenta de marketing y comunicaciones de la CTA, presentaron las tendencias tecnológicas a seguir en CES 2026. Este evento, exclusivo para los medios de comunicación, ofreció una visión del futuro de la tecnología, al destacar cómo la IA permite experiencias de consumo más personalizadas y promueve soluciones de salud digitales para apoyar una vida más larga y saludable. El informe Previsión para el sector tecnológico de consumo en EE. UU. concluyó que se prevé que el sector alcance unos ingresos de 565.000 millones de dólares en 2026, con un crecimiento interanual del 3,7 %.

Más en CES

Con un número récord de candidaturas a los CES Innovation Awards® 2026, esta semana se reconocieron más galardonados. Los asistentes podrán explorar los productos ganadores seleccionados en persona en el CES Innovation Awards Showcase, que se celebrará en el Venetian, stand n.º 50043.

Durante la ceremonia de inauguración de la renovación del LVCC y el inicio de CES, la CTA anunció su intención de otorgar 125.000 dólares para apoyar dos importantes proyectos de sostenibilidad de la ciudad de Las Vegas a través del programa CES 2026 Green Grants. Esto incluye contribuciones a la iniciativa de plantación de árboles en toda la ciudad y mejoras en el alumbrado público para aumentar la eficiencia energética. Estos proyectos respaldan los esfuerzos de sostenibilidad de Las Vegas y demuestran que la colaboración entre el gobierno, la comunidad y la tecnología puede generar soluciones eficaces.

La CES Foundry, una nueva comunidad que reúne a líderes en IA y cuántica, abrirá sus puertas el miércoles 7 de enero para ofrecer dos días de programación, demostraciones y networking en el Fontainebleau. CES 2026 cuenta con más de 400 sesiones de conferencias con temas y escenarios destacados como Great Minds (Mentes brillantes), Accessibility (Accesibilidad), C Space®, Digital Health (Salud digital), Innovation Policy Summit (Cumbre sobre políticas de innovación), Manufacturing (Fabricación) y muchas más. Más de 1.300 ponentes subirán al escenario, entre ellos celebridades y funcionarios gubernamentales. Visite CES.tech para recibir novedades y acceder a transmisiones en directo de la programación de la CES 2026.

Descargue la aplicación CES en las tiendas de aplicaciones de Android y Apple para planificar su visita y orientarse en el recinto.

Acerca de CES®:

CES es el evento tecnológico más importante del mundo, el campo de pruebas para tecnologías revolucionarias e innovadores a nivel mundial. Aquí es donde las marcas más grandes del mundo hacen negocios y conocen nuevos socios, y los innovadores más perspicaces adquieren protagonismo. El evento CES es de propiedad y producción de la Consumer Technology Association (CTA)®, y presenta todos los aspectos del sector tecnológico. El evento CES 2026 se llevará a cabo del 6 al 9 de enero en Las Vegas. Más información en CES.tech y siga a CES en redes sociales.

Acerca de Consumer Technology Association (CTA)®:

Como la asociación comercial de tecnología más grande de Norteamérica, la CTA es el sector tecnológico. Nuestros miembros son los principales innovadores del mundo, desde empresas emergentes hasta marcas globales, que ayudan a crear más de 18 millones de empleos en Estados Unidos. CTA es propietaria y organizadora de la CES®, el evento tecnológico más relevante del mundo. Encuéntrenos en CTA.tech. Síganos en @CTAtech.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg

FUENTE Consumer Technology Association