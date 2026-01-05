CTA: A pesar de los aranceles y las dificultades económicas, los ingresos del sector tecnológico de consumo en EE. UU. alcanzarán los 565 mil millones de dólares en 2026

LAS VEGAS, 5 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Con la presión de los aranceles y la incertidumbre económica afectando al panorama empresarial, la Consumer Technology Association (CTA)® publica hoy su Pronóstico sobre el sector tecnológico de consumo de EE. UU., en el que se muestra que se prevé que la industria pudiera alcanzar los 565 mil millones de dólares en ingresos en 2026, con un crecimiento interanual del 3,7 %. El pronóstico se dará a conocer durante el evento de Tendencias tecnológicas a tener en cuenta de CTA durante los Días para los medios del CES® 2026, donde los líderes de la industria se reunirán para analizar las últimas innovaciones y evaluar el año siguiente.

Esta previsión destaca la resiliencia de la industria en un momento crucial, mientras las empresas enfrentan desafíos económicos, cadenas de suministro cambiantes y una creciente presión sobre el gasto de los consumidores.

"A pesar de que los aranceles y las presiones económicas más amplias se intensifican, los estadounidenses continúan invirtiendo en tecnología que mejora la productividad, la conectividad y la calidad de vida", afirmó Gary Shapiro, presidente ejecutivo y director general. "Sin embargo, el impacto de la incertidumbre económica se está haciendo más visible a medida que las empresas agotan sus existencias previas a la imposición de aranceles y se enfrentan a decisiones más difíciles en materia de costos de cara a 2026".

El pronóstico muestra que, si bien el crecimiento general se mantiene estable, la carga del aumento de los costos está recayendo de manera desigual en toda la industria y las empresas más pequeñas son más propensas a sufrir presión sobre los márgenes o interrupciones en la cadena de suministro.

A pesar de los desafíos, los segmentos clave continúan expandiéndose. Se espera que los ingresos en el sector del hardware crezcan un 3,4 %, mientras que se proyecta que el gasto de los consumidores en software y servicios aumente un 4,2 %, alcanzando casi los 194 mil millones de dólares. Sin embargo, se prevé que los envíos unitarios crezcan solo un 0,7 % en 2026.

Los consumidores dan cada vez más prioridad al valor aportado por el software, optan por los servicios de suscripción y aprovechan las opciones de financiamiento flexibles, lo que indica que el mercado se ve cada vez más impulsado por las funciones premium y las experiencias basadas en la IA.

Todas estas innovaciones se exponen en el CES 2026, donde las Tendencias tecnológicas a tener en cuenta de la CTA destacan tres fuerzas principales que conformarán la próxima fase de la industria de la tecnología de consumo:

Transformación inteligente : la inteligencia artificial se está volviendo fundamental en dispositivos, plataformas y servicios, lo que permite sistemas más inteligentes y experiencias más personalizadas para el consumidor.

: la inteligencia artificial se está volviendo fundamental en dispositivos, plataformas y servicios, lo que permite sistemas más inteligentes y experiencias más personalizadas para el consumidor. Tecnologías para la longevidad : los avances en salud digital, atención remota y herramientas de bienestar se están acelerando a medida que los consumidores buscan tecnologías que favorezcan vidas más largas y saludables.

: los avances en salud digital, atención remota y herramientas de bienestar se están acelerando a medida que los consumidores buscan tecnologías que favorezcan vidas más largas y saludables. Ingeniería para el mañana: la inversión continua en electrificación, movilidad, gestión energética y modernización de la infraestructura está sentando las bases para la innovación futura.

En comparación con el año pasado, estas tendencias emergen en medio de una mayor presión económica. Aun así, el pronóstico de la CTA apunta a un sector que se adapta de forma rápida y que se inclina hacia el software, los servicios y la innovación premium como los principales impulsores de crecimiento en 2026.

Si se perdió la presentación de hoy, sintonice la transmisión en vivo de Tendencias a tener en cuenta del CES 2026 en la Research Summit, presentada por la CTA, a las 10 a. m. hora del Pacífico, el lunes 5 de enero, o acceda a la repetición bajo demanda en CES.tech.

Metodología

El Pronóstico del sector tecnológico de consumo de EE. UU. de enero de 2026 y el Pronóstico de la industria a un año de la CTA se basan en información cualitativa y cuantitativa de empresas miembro de la CTA y participantes de la industria, junto con el análisis del equipo de investigación de la CTA.

Regístrese para recibir las Perspectivas de investigación de la CTA.

Acerca de la Consumer Technology Association (CTA)®:

Como la asociación comercial de tecnología más grande de Norteamérica, la CTA es el sector tecnológico. Nuestros miembros son los principales innovadores del mundo, desde empresas emergentes (startups) hasta marcas globales, ayudan a crear más de 18 millones de empleos en Estados Unidos. CTA es propietaria y productora de CES®, el evento tecnológico más importante del mundo. Encuéntrenos en CTA.tech. Síganos en @CTAtech.

Acerca del CES®:

CES es el evento tecnológico más influyente del mundo; es la base de pruebas para avances de tecnología e innovadores mundiales. Este es el lugar donde las marcas más importantes del mundo hacen negocios y conocen nuevos socios, así como donde se dan a conocer los innovadores más destacados. Propiedad y producción de Consumer Technology Association (CTA)®, CES presenta todos los aspectos del sector tecnológico. La CES 2026 se llevará a cabo del 6 al 9 de enero de 2026 en Las Vegas. Para obtener más información, visite CES.tech y siga a CES en las redes sociales.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg

FUENTE Consumer Technology Association