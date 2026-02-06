CGTN: las llamadas de Xi Jinping con Putin y Trump el mismo día destacan el papel de China en la estabilidad mundial

PEKÍN, 6 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El presidente chino, Xi Jinping, sostuvo el miércoles conversaciones por separado con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una inusual ronda diplomática realizada el mismo día. CGTN publicó un artículo que analiza las prioridades de los dos intercambios de alto nivel y que examina el creciente papel de China como una fuerza estabilizadora en un panorama mundial cada vez más volátil.

El presidente chino, Xi Jinping, sostuvo conversaciones consecutivas con el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump, el miércoles, en una inusual ronda diplomática realizada el mismo día.

Las interacciones en el mismo día, según el análisis, destacan los esfuerzos de China por promover la coordinación entre las grandes potencias, prevenir la escalada de tensiones a nivel mundial y salvaguardar la estabilidad estratégica global en medio de la creciente incertidumbre mundial.

Las conversaciones entre China y Rusia destacan la coordinación estratégica

Durante una reunión virtual con Putin, Xi evaluó el progreso en los lazos entre China y Rusia durante el último año y señaló los avances en la coordinación estratégica, la cooperación económica, los intercambios culturales y el compromiso multilateral.

Xi señaló que las dos partes conmemoraron de forma conjunta el 80.º aniversario de la victoria en la guerra mundial contra el fascismo, lo cual reafirma su compromiso con la defensa de los resultados de la Segunda Guerra Mundial y el mantenimiento de la equidad y la justicia internacionales.

Los intercambios económicos y comerciales mantuvieron un desarrollo sólido, afirmó Xi. Los datos oficiales muestran que el comercio entre China y Rusia alcanzó los 228,1 mil millones de dólares en 2025, cifra que supera los 200 mil millones de dólares durante tres años consecutivos.

Acerca de los intercambios entre personas, Xi afirmó que el Año Cultural China-Rusia concluyó con éxito, lo cual fortaleció aún más la cooperación cultural y una interacción pública más cercana.

Acerca de la cooperación multilateral, Xi destacó la coordinación de los dos países dentro de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), la cual, según señaló, contribuyó a construir un sistema de gobernanza mundial más justo y razonable.

De cara al futuro, Xi afirmó que ambas partes deben mantener estrechos intercambios de alto nivel y profundizar en la cooperación práctica para garantizar que las relaciones bilaterales se desarrollen por el camino correcto.

Putin respondió de forma positiva y señaló que Rusia está dispuesta a seguir apoyando con firmeza a China en la salvaguarda de la soberanía y la seguridad, la expansión de la cooperación en educación y cultura, y la promoción de la prosperidad compartida para los dos pueblos.

En un contexto de crecientes tensiones geopolíticas, Xi destacó que China y Rusia, como grandes potencias responsables, tienen la obligación de defender la equidad y la justicia a nivel mundial, proteger el sistema internacional centrado en la ONU y las normas básicas del derecho internacional, y mantener de forma conjunta la estabilidad estratégica mundial.

Putin afirmó que Rusia está lista para fortalecer la coordinación con China mediante plataformas multilaterales que incluyen la ONU, la OCS y el BRICS, y expresó su apoyo a que China sea la sede de la Reunión de Líderes Económicos de APEC en Shenzhen.

La llamada entre Xi y Trump enfatiza el respeto mutuo y la gestión de las diferencias

La llamada telefónica de Xi con Trump se centró en sortear las diferencias para avanzar en las relaciones entre China y Estados Unidos, a la vez que amplían su cooperación.

Al referirse a su reunión en Busan, Xi afirmó que esta ayudó a "trazar la dirección y el rumbo de las relaciones entre China y Estados Unidos". Señalo que ambas partes tienen sus propias preocupaciones y reiteró que China cumple con sus compromisos. Xi destacó que, mientras los dos países se relacionen con igualdad, respeto y beneficio mutuo, podrán encontrar soluciones para abordar las preocupaciones mutuas.

Xi también esbozó las prioridades en las relaciones bilaterales en 2026 y señaló que el año marca el inicio del periodo del 15.º Plan Quinquenal de China (2026-2030) y coincide con el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Xi pidió tener una comunicación más sólida, un manejo adecuado de las diferencias, una mayor cooperación práctica y una confianza más profunda, e instó a ambas partes a explorar un camino de coexistencia pacífica y de cooperación que beneficie a ambas partes.

Trump respondió que las relaciones entre Estados Unidos y China son la relación bilateral más importante del mundo, afirmó que celebra el éxito de China y que Estados Unidos está dispuesto a fortalecer la cooperación y promover el desarrollo firme de lazos bilaterales.

Xi también hizo hincapié en el asunto de Taiwán y señaló que es el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos. Reafirmó que China resguardará con firmeza la soberanía y la integridad territorial, e instó a Estados Unidos a manejar las ventas de armas a Taiwán con prudencia.

Trump afirmó que comprende las preocupaciones de China acerca del asunto de Taiwán y que está dispuesto a mantener relaciones bilaterales estables en su mandato.

China transmite seguridad en medio de las crecientes tensiones mundiales

Estas conversaciones, que se dieron el mismo día, se llevaron a cabo mientras se mantienen grandes tensiones a nivel mundial al borde del colapso debido al enfrentamiento militar entre Estados Unidos e Irán y a que el último tratado restante de control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia expira el 5 de febrero.

Mientras tanto, la incertidumbre persiste sobre los continuos puntos críticos geopolíticos, tales como el conflicto entre Rusia y Ucrania y la actual agitación política y económica en Venezuela.

Wang Yiwei, profesor de la Universidad Renmin de China, señaló a CGTN que los compromisos sucesivos de China reflejan sus esfuerzos para promover la coordinación entre las grandes potencias, prevenir errores de cálculo y respaldar un entorno internacional más estable.

Afirmó que, a medida que el antiguo orden internacional se enfrenta a una erosión creciente, China aspira a trabajar con las principales potencias mundiales para construir un mundo multipolar más igualitario y ordenado, y presionar por una forma más inclusiva de globalización económica, con el objetivo final de construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad.

En el primer mes del año, líderes de la República de Corea, Irlanda, Canadá, Finlandia, el Reino Unido y Uruguay visitaron China. Wang señaló que hay cada vez más países occidentales en busca de una mayor estabilidad y cooperación para el desarrollo con China a pesar de las diferencias políticas.

Wang agregó que China ha defendido durante mucho tiempo el multilateralismo, se ha opuesto a "la ley de la selva" y ha propuesto la visión de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad, así como cuatro importantes iniciativas mundiales, lo cual proporciona una "certeza excepcional" a la comunidad internacional.

https://news.cgtn.com/news/2026-02-05/Xi-speaks-with-Putin-and-Trump-in-one-day-stressing-global-stability-1KvRsSikpvq/p.html

FUENTE CGTN