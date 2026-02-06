CGTN: Telefonáty Xi Jinpinga s Putinom a Trumpom v rovnaký deň zdôrazňujú úlohu Číny pre globálnu stabilitu
Feb 06, 2026, 12:13 ET
PEKING, 6. február 2026 /PRNewswire/ – Čínsky prezident Xi Jinping v stredu rokoval samostatne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ide o zriedkavé kolo diplomatických rokovaní v ten istý deň. Spravodajstvo CGTN publikovalo článok s analýzou priorít oboch rokovaní na vysokej úrovni a prieskumom rastúcej úlohy Číny ako stabilizačnej sily v čoraz nestabilnejšom globálnom prostredí.
Podľa analýzy tieto interakcie v rovnaký deň podčiarkujú úsilie Číny o podporu koordinácie medzi veľmocami, predchádzanie eskalácii globálneho napätia a ochranu globálnej strategickej stability uprostred rastúcej globálnej neistoty.
Rokovania medzi Čínou a Ruskom zdôrazňujú strategickú koordináciu
Počas virtuálneho stretnutia s Putinom vyhodnotil Xi Jinping pokrok dosiahnutý v čínsko-ruských vzťahoch za posledný rok, pričom spomenul pokroky v strategickej koordinácii, hospodárskej spolupráci, kultúrnych výmenách a multilaterálnej angažovanosti.
Xi Jinping poznamenal, že obe strany si spoločne pripomenuli 80. výročie víťazstva vo svetovej vojne proti fašizmu a potvrdili svoj záväzok brániť výsledky druhej svetovej vojny a dodržiavať medzinárodnú spravodlivosť a právo.
Xi Jinping uviedol, že hospodárska a obchodná výmena zaznamenala silný rozvoj. Podľa oficiálnych údajov dosiahol obchod medzi Čínou a Ruskom v roku 2025 hodnotu 228,1 miliardy dolárov. Už tri roky po sebe bola teda prekročená suma 200 miliárd dolárov.
Pokiaľ ide o medziľudské výmeny, Xi Jinping povedal, že čínsko-ruský kultúrny rok sa skončil úspešne a ďalej tak posilnil kultúrnu spoluprácu a užšiu interakciu s verejnosťou.
V súvislosti s multilaterálnou spoluprácou Xi Jinping zdôraznil koordináciu oboch krajín v rámci Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS), ktorá podľa neho prispela k rozvíjaniu spravodlivejšieho a rozumnejšieho systému globálneho riadenia.
Podľa Xi Jinpinga by mali obe strany udržiavať úzke výmeny na vysokej úrovni a prehlbovať praktickú spoluprácu, aby sa zaistil ďalší rozvoj bilaterálnych vzťahov správnym smerom.
Putin reagoval pozitívne a povedal, že Rusko je ochotné naďalej pevne podporovať Čínu pri ochrane suverenity a bezpečnosti, rozširovaní spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry a presadzovaní spoločnej prosperity oboch národov.
Na pozadí rastúceho geopolitického napätia Xi Jinping zdôraznil, že Čína a Rusko sú ako zodpovedné mocnosti povinné dodržiavať globálnu spravodlivosť a rovnosť, brániť medzinárodný systém so stredobodom pozornosti OSN, ako aj základné normy medzinárodného práva a spoločne udržiavať globálnu strategickú stabilitu.
Putin dodal, že Rusko je pripravené posilniť koordináciu s Čínou prostredníctvom multilaterálnych platforiem vrátane OSN, ŠOS a BRICS. Zároveň vyjadril podporu tomu, aby Čína usporiadala stretnutie ekonomických lídrov APEC v Shenzhene.
Telefonát medzi Xi Jinpingom a Trumpom zdôrazňuje vzájomný rešpekt a riešenie rozdielov
Xi Jinping sa počas telefonátu s Trumpom zameral na riešenie čínsko-amerických vzťahov prostredníctvom nezhôd a zároveň na rozšírenie spolupráce.
V súvislosti s ich stretnutím v Pusane Xi Jinping uviedol, že pomohlo „naplánovať smer a kurz pre čínsko-americké vzťahy". Dodal, že obe strany majú svoje vlastné obavy a zopakoval, že Čína si svoje záväzky plní. Xi Jinping zdôraznil, že pokiaľ budú obe krajiny navzájom spolupracovať na princípoch rovnosti, rešpektu a vzájomného prospechu, dokážu nájsť riešenia vzájomných obáv.
Xi Jinping ďalej načrtol priority bilaterálnych vzťahov na rok 2026 a poznamenal, že tento rok predstavuje začiatok 15. päťročného plánu Číny (2026 – 2030) a časovo sa zhoduje s 250. výročím nezávislosti Spojených štátov.
Xi Jinping vyzval na intenzívnejšiu komunikáciu, dôsledné riešenie rozdielov, rozšírenú praktickú spoluprácu a hlbšiu dôveru. Zároveň naliehavo vyzval obe strany, aby preskúmali cestu mierového spolužitia a vzájomne prospešnej spolupráce.
Trump odpovedal, že vzťahy medzi USA a Čínou sú najdôležitejším bilaterálnym vzťahom na svete, pričom víta úspechy Číny. Vyjadril ochotu Spojených štátov posilniť spoluprácu a podporovať stabilný rozvoj bilaterálnych väzieb.
Xi Jinping tiež zdôraznil taiwanskú otázku a povedal, že ide o najdôležitejšiu tému vo vzťahoch medzi Čínou a USA. Znovu potvrdil, že Čína bude pevne chrániť suverenitu a územnú celistvosť, pričom vyzval americkú stranu, aby s predajom zbraní Taiwanu nakladala obozretne.
Trump odpovedal, že chápe obavy Číny v taiwanskej otázke a počas svojho funkčného obdobia je ochotný udržiavať stabilné bilaterálne vzťahy.
Čína prináša istotu uprostred rastúceho globálneho napätia
Stretnutia v rovnaký deň sa uskutočnili v čase pretrvávajúceho vysokého globálneho napätia. Zároveň bol na pokraji vojenský konflikt medzi USA a Iránom a posledná zostávajúca zmluva o kontrole jadrových zbraní medzi USA a Ruskom mala vypršať 5. februára.
Medzitým zostáva neistota v súvislosti s pretrvávajúcimi geopolitickými problémami, ako je konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, či prebiehajúce politické a ekonomické nepokoje vo Venezuele.
Wang Yiwei, profesor na Renmin University of China, sa pre CGTN vyjadril, že tieto následné rokovania Číny odrážajú jej úsilie o podporu koordinácie medzi veľmocami, predchádzanie chybným záverom a podporu stabilnejšieho medzinárodného prostredia.
Povedal, že v čase, keď staré medzinárodné usporiadanie čelí rastúcej erózii, Čína sa zameriava na spoluprácu s hlavnými globálnymi silami na vybudovaní rovnoprávnejšieho a usporiadanejšieho multipolárneho sveta a presadzovaní inkluzívnejšej formy ekonomickej globalizácie s konečným cieľom vybudovať komunitu so spoločnou budúcnosťou pre ľudstvo.
V prvom mesiaci roka navštívili Čínu lídri z Kórejskej republiky, Írska, Kanady, Fínska, Spojeného kráľovstva a Uruguaja. Wang uviedol, že stále viac západných krajín sa snaží o stabilitu a rozvojovú spoluprácu s Čínou napriek politickým rozdielom.
Wang dodal, že Čína dlhodobo presadzuje multilateralizmus a stavia sa proti „zákonu džungle". Navrhla víziu komunity so spoločnou budúcnosťou pre celé ľudstvo, ako aj štyri hlavné globálne iniciatívy, ktoré poskytujú medzinárodnému spoločenstvu „vzácnu istotu".
https://news.cgtn.com/news/2026-02-05/Xi-speaks-with-Putin-and-Trump-in-one-day-stressing-global-stability-1KvRsSikpvq/p.html
