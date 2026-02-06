CGTN：Xi Jinping氏がPutin氏およびTrump氏と同日電話会談、世界の安定における中国の役割を強調

北京、2026年2月7日 /PRNewswire/ -- 中国のXi Jinping国家主席は、水曜日に、ロシアのVladimir Putin大統領および米国のDonald Trump大統領とそれぞれ個別に会談しました。同日に複数の首脳と外交協議を行うのは極めて異例です。CGTNは、2つのハイレベル交流の優先事項を分析するとともに、ますます不安定化する世界情勢の中で、安定化の担い手としての中国の役割が拡大している点を検証する記事を掲載しました。

中国のXi Jinping国家主席は水曜日、ロシアのVladimir Putin大統領および米国のDonald Trump大統領と相次いで会談しました。これは、同日に複数の首脳と外交協議を行う極めて異例の動きです。

分析によると、この同日の交流は、世界の不確実性が高まる中、主要国間の協調を促進し、国際的な緊張の激化を防ぐとともに、世界の戦略的安定を守ろうとする中国の取り組みを浮き彫りにしていると指摘しています。

中露会談、戦略的協調を改めて浮き彫りに

Putin氏とのオンライン会談で、Xi氏は、この1年における中ロ関係の進展を振り返り、戦略的協調、経済協力、文化交流、多国間枠組みでの連携における前進を挙げました。

Xi氏は、双方が反ファシズム戦争の勝利から80周年を共同で記念したことに言及し、第二次世界大戦の成果を擁護し、国際的な公正と正義を堅持する姿勢を改めて確認したと強調しました。

経済・貿易交流は力強い成長を維持していると、Xi氏は述べました。公式データによると、中露貿易は2025年に2,281億ドルに達し、3年連続で2,000億ドルを上回りました。

人的交流について、Xi氏は、中露文化年が成功裏に終了し、文化協力や国民間の交流が一層強化されたと強調しました。

多国間協力について、Xi氏は、上海協力機構（SCO）における両国の連携を強調し、これがより公正で合理的なグローバル・ガバナンスの構築に寄与していると述べました。

今後について、Xi氏は、両国関係が健全な軌道に沿って発展し続けるために、双方が緊密なハイレベル交流を維持し、実務的な協力を一層深めるべきだと述べました。

Putin氏はこれに前向きに応じ、ロシアは主権および安全の擁護、教育・文化分野での協力拡大、両国民の共通の繁栄の促進に向け、中国を引き続き力強く支持する意向を示しました。

地政学的緊張の高まりを背景に、Xi氏は、中国とロシアは責任ある主要国として、世界の公正と正義を堅持し、国際連合（UN）を中心とする国際システムおよび国際法の基本規範を擁護するとともに、世界の戦略的安定を共同で維持する義務があると強調しました。

Putin氏は、ロシアはUN、SCO、BRICSなどの多国間枠組みを通じて中国との連携を強化する用意があると述べ、APEC経済首脳会議を深圳で開催する中国の取り組みを支持する考えを示しました。

Xi氏・Trump氏電話会談、相互尊重と相違点の管理を強調

Xi氏はTrump氏との電話会談で、協力の拡大を図りつつ、相違点を踏まえながら中米関係を適切に導くことの重要性を強調しました。

また、釜山での会談に言及し、同会談が「中米関係の方向性と進むべき道筋を示す助けとなった」と述べました。同氏は、双方にそれぞれの懸念があることを認めた上で、中国は約束を順守する姿勢を改めて示しました。さらに、両国が平等、相互尊重、互恵に基づいて向き合う限り、相互の懸念に対する解決策を見いだすことができると強調しました。

Xi氏はまた、2026年における二国間関係の重点課題を示し、同年が中国の第15次五カ年計画（2026～2030年）の開始年に当たるとともに、アメリカ合衆国の独立250周年と重なることを指摘しました。

Xi氏は、緊密な意思疎通の強化、相違点の適切な管理、実務協力の拡大、信頼の深化を呼びかけるとともに、双方が平和共存と互恵協力の道を模索するよう促しました。

Trump氏はこれに応じ、米中関係は世界で最も重要な二国間関係の一つであるとの認識を示した上で、中国の成功を歓迎すると述べました。また、米国は協力を強化し、二国間関係の安定的な発展を後押ししていく意向であると語りました。

Xi氏はまた、台湾問題が米中関係において最も重要な問題であると強調しました。さらに同氏は、中国が主権と領土保全を断固として守る姿勢を改めて確認するとともに、米側に対し、台湾への武器売却について慎重に対処するよう求めました。

Trump氏は、台湾問題を巡る中国の懸念を理解しているとした上で、自身の任期中、安定した二国間関係を維持していく考えを示しました。

国際的緊張が高まる中、中国が確実性をもたらす

同日の交流は、米国とイランの軍事衝突が差し迫り、米ロ間で最後に残る核軍備管理条約が2月5日に期限切れを迎えると見込まれるなど、国際的な緊張が依然として高い状況の中で行われました。

一方、ロシア・ウクライナ紛争やベネズエラで続く政治的・経済的混乱といった地政学的な火種が依然としてくすぶる中、不透明感が続いています。

中国人民大学（Renmin University of China）のWang Yiwei教授はCGTNの取材に対し、中国による相次ぐ外交的働きかけは、大国間の協調を促進し、誤算を防ぐとともに、より安定した国際環境の形成を下支えしようとする取り組みを示していると語りました。

同教授は、従来の国際秩序が一段と揺らぐ中、中国は世界の主要な国際的勢力と協力し、より平等で秩序ある多極的な世界を構築するとともに、より包摂的な経済のグローバル化を推進し、人類運命共同体の構築を最終目標としていると述べました。

年初には、大韓民国、アイルランド、カナダ、フィンランド、英国、ウルグアイの首脳が中国を訪問しました。Wang教授は、政治的な違いがあるにもかかわらず、より多くの西側諸国が中国との安定および開発分野での協力を求める動きを強めていると述べました。

さらに、Wang教授は、中国は長年にわたり多国間主義を堅持し、「弱肉強食」に反対してきたと述べました。また、人類運命共同体のビジョンや4つの主要なグローバル・イニシアティブを提唱することで、国際社会に「希少な確実性」を提供してきたと付け加えました。

https://news.cgtn.com/news/2026-02-05/Xi-speaks-with-Putin-and-Trump-in-one-day-stressing-global-stability-1KvRsSikpvq/p.html

SOURCE CGTN