CGTN: Xi Jinping tego samego dnia odbywa rozmowę telefoniczną z Putinem i Trumpem, dowodząc istotnej roli Chin we wspieraniu stabilności na świecie

PEKIN, 6 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Prezydent Chin Xi Jinping przeprowadził w środę oddzielne rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem oraz prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, co stanowi rzadki przypadek dyplomacji prowadzonej tego samego dnia. CGTN opublikowało artykuł analizujący priorytety przeprowadzonych rozmów oraz przedstawiający rosnącą rolę Chin jako siły stabilizującej dla coraz bardziej niestabilnego świata.

W środę prezydent Chin Xi Jinping rozmawiał zarówno z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, jak i prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, co stanowi rzadki przypadek dyplomacji prowadzonej tego samego dnia.

Jak można przeczytać w artykule, przeprowadzone tego samego dnia rozmowy to dowód wysiłków Chin na rzecz koordynacji działań pomiędzy największymi państwami, zapobiegania eskalacji napięć na świecie oraz ochrony globalnej stabilności strategicznej w obliczu rosnącej niepewności na świecie.

Rozmowy chińsko-rosyjskie dowodem strategicznej koordynacji

Podczas wideokonferencji z Putinem Xi omówił osiągnięte w ciągu ostatniego roku postępy w relacjach chińsko-rosyjskich, wskazując na rozwój koordynacji strategicznej, współpracy gospodarczej, wymiany kulturalnej oraz zaangażowania wielostronnego.

Xi zauważył, że obie strony wspólnie uczciły 80. rocznicę zwycięstwa w Antyfaszystowskiej Wojnie Światowej, potwierdzając swoje zaangażowanie w obronę rezultatów II wojny światowej oraz podtrzymywanie międzynarodowej sprawiedliwości i równości.

Xi powiedział, że obu państwom udało się utrzymać dynamiczny rozwój wymiany gospodarczej i handlowej. Oficjalne dane pokazują, że wartość wymiany handlowej między Chinami i Rosją osiągnęła w 2025 roku 228,1 mld dolarów, już trzeci rok z rzędu przekraczając poziom 200 mld dolarów.

Odnosząc się do wymiany międzynarodowej, Xi stwierdził, że Chińsko-Rosyjski Rok Kultury zakończył się sukcesem, co dodatkowo wzmocniło współpracę kulturalną oraz zacieśniło kontakty między społeczeństwami obu państw.

W kwestii współpracy wielostronnej Xi podkreślił koordynację działań obu państw w ramach Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO), która – jak stwierdził – przyczynia się do budowy bardziej sprawiedliwego i racjonalnego systemu globalnego zarządzania.

Mówiąc o przyszłości relacji chińsko-rosyjskich, Xi zaznaczył, że obie strony powinny utrzymywać bliskie kontakty na wysokim szczeblu oraz pogłębiać praktyczną współpracę, aby podtrzymać właściwy kierunek dalszej współpracy.

Putin zgodził się z nim, podkreślając, że Rosja jest gotowa do dalszego udzielania Chinom zdecydowanego wsparcia w ochronie suwerenności i bezpieczeństwa, rozszerzania współpracy w dziedzinie edukacji i kultury oraz budowania wspólnego dobrobytu obu narodów.

W obliczu narastających napięć geopolitycznych Xi podkreślił, że Chiny i Rosja, jako odpowiedzialne duże państwa, mają obowiązek dbać o sprawiedliwość i równość na świecie, bronić systemu międzynarodowego opartego na ONZ oraz podstawowych norm prawa międzynarodowego, a także wspólnie utrzymywać globalną stabilność strategiczną.

Putin stwierdził, że Rosja jest gotowa wzmacniać koordynację z Chinami w ramach organizacji wielostronnych, w tym ONZ, SCO i BRICS, wyrażając poparcie dla organizowanego przez Chiny spotkania przywódców gospodarczych APEC w Shenzhen.

Rozmowa telefoniczna Xi i Trumpa pokazuje wzajemny szacunek Chin i USA, zwracając uwagę na potrzebę zarządzania różnicami

Podczas rozmowy telefonicznej z Trumpem Xi skupił się na konieczności odpowiedniego zarządzania stosunkami chińsko-amerykańskimi w obliczu istniejących różnic przy jednoczesnym rozwijaniu współpracy.

Odnosząc się do ich spotkania w Busan, Xi stwierdził, że pomogło ono „wyznaczyć kierunek rozwoju stosunków chińsko-amerykańskich". Zauważył, że każda ze stron ma swoje obawy, i przypomniał, że Chiny wywiązują się ze swoich zobowiązań. Xi podkreślił, że dopóki oba kraje będą współdziałać na zasadzie równości, szacunku i obopólnych korzyści, możliwe będzie znalezienie rozwiązań wspólnych problemów.

Xi przedstawił również priorytety w zakresie relacji dwustronnych w 2026 roku, zauważając, że rok ten rozpoczyna okres 15. pięcioletniego planu Chin (2026–2030) i przypada w 250. rocznicę uchwalenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Xi wezwał do wzmocnienia komunikacji, odpowiedniego zarządzania różnicami, rozszerzenia praktycznej współpracy oraz pogłębienia zaufania, zachęcając obie strony do poszukiwania drogi pokojowego współistnienia i obopólnie korzystnej współpracy.

Trump odpowiedział, że stosunki pomiędzy USA i Chinami są najważniejszymi relacjami dwustronnymi na świecie, wyrażając uznanie dla sukcesów Chin i deklarując gotowość Stanów Zjednoczonych do wzmocnienia współpracy oraz wspierania stabilnego rozwoju więzi bilateralnych.

Xi podkreślił również kwestię Tajwanu, określając ją mianem najważniejszej sprawy w stosunkach chińsko-amerykańskich. Ponownie zapewnił przy tym, że Chiny będą zdecydowanie bronić swojej suwerenności i integralności terytorialnej, wzywając Stany Zjednoczone do ostrożnego podejścia w kwestii sprzedaży uzbrojenia Tajwanowi.

Trump oświadczył, że rozumie obawy Chin w sprawie Tajwanu i jest gotów utrzymywać stabilne relacje dwustronne w czasie swojej kadencji.

Chiny wprowadzają pewność w obliczu narastających napięć globalnych

Rozmowy Xi z Putinem i Trumpem odbyły się w sytuacji silnych napięć międzynarodowych – USA i Iran znalazły się na krawędzi konfliktu zbrojnego, a 5 lutego 2026 r. miał wygasnąć ostatni obowiązujący amerykańsko-rosyjski układ o broni nuklearnej.

Jednocześnie panuje duża niepewność w związku z takimi punktami zapalnymi na mapie geopolitycznej jak konflikt między Rosją i Ukrainą czy zawirowania polityczno-gospodarcze w Wenezueli.

Profesor Wang Yiwei z Uniwersytetu Renmin w Chinach powiedział CGTN, że prowadzona w ten sposób dyplomacja pokazuje dążenia Chin do koordynacji działań pomiędzy największymi mocarstwami, zapobiegania błędnym kalkulacjom i wspierania stabilniejszego środowiska międzynarodowego.

Jak zauważył, Chiny chcą współpracować z głównymi siłami globalnymi w celu budowy bardziej równego i uporządkowanego świata wielobiegunowego oraz dążyć do bardziej inkluzywnej formy globalizacji gospodarczej, docelowo przyczyniając się do powstania społeczności międzynarodowej, która dba o wspólną przyszłość ludzkości.

W pierwszym miesiącu roku Chiny odwiedzili przywódcy z Republiki Korei, Irlandii, Kanady, Finlandii, Wielkiej Brytanii i Urugwaju. Profesor Wang stwierdził, że coraz więcej państw zachodnich poszukuje stabilności i współpracy rozwojowej z Chinami mimo istniejących różnic politycznych.

Dodał też, że Chiny od dawna opowiadają się za multilateralizmem i wyrażają sprzeciw wobec „prawa dżungli", kreśląc wizję międzynarodowej społeczności, która dba o wspólną przyszłość ludzkości, a także przedstawiając propozycję czterech dużych inicjatywy międzynarodowych, które dawałyby światu „pewność, o jaką dziś trudno".

https://news.cgtn.com/news/2026-02-05/Xi-speaks-with-Putin-and-Trump-in-one-day-stressing-global-stability-1KvRsSikpvq/p.html