CGTN: China y Corea del Sur estrecharán sus lazos en materia de bienestar para mujeres y niños

El lunes en Beijing, Peng Liyuan, esposa del presidente de China, Xi Jinping, conversó mientras tomaba el té con Kim Hea Kyung, esposa del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung. Kim acompaña al presidente Lee en su primera visita de estado a China.

Durante la conversación, ambos compartieron sus puntos de vista sobre los intercambios entre sus pueblos y compartieron su preocupación por el desarrollo de las mujeres y los niños. Peng destacó la importancia de los lazos estrechos entre los pueblos en las relaciones entre Estados, y expresaron su deseo de que ambos pueblos fortalecieran el entendimiento mutuo mediante interacciones más frecuentes. Kim elogió la prolongada labor de Peng en favor del bienestar de las mujeres y los niños, y expresó su disposición a impulsar aún más los intercambios bilaterales en este ámbito.

Este enfoque compartido sobre el desarrollo infantil fue secundado a nivel gubernamental ese mismo día, cuando China y Corea del Sur firmaron un memorando de entendimiento sobre la protección de los derechos de los niños y la promoción de su bienestar. Firmado ante los líderes de ambos países, el acuerdo detalla la colaboración mediante el diálogo político, los intercambios de personal y programas de desarrollo de capacidades.

Para Peng, el bienestar de las mujeres y los niños durante mucho tiempo ha sido un punto central de su trabajo. En 2014, fue nombrada Enviada Especial de la UNESCO para el Avance de la Educación de las Niñas y las Mujeres en reconocimiento a sus esfuerzos por empoderar a las niñas y las mujeres a través de una educación de calidad. En 2023, lanzó conjuntamente con la Organización de Primeras Damas Africanas para el Desarrollo la iniciativa "Encender los corazones de los niños, una acción conjunta entre China y África", que ha brindado asistencia sanitaria a niños de más de 50 países de África.

Los compromisos más amplios de China

Los grandes esfuerzos realizados por China para promover el desarrollo de las mujeres y los niños han sentado un precedente ejemplar para el progreso mundial en este ámbito. El país se clasifica entre los países de ingresos medio-altos con mejor desempeño a nivel mundial en indicadores clave de salud materna e infantil, tales como las tasas de mortalidad materna, infantil y de menores de cinco años. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido a China como uno de los 10 países con mejores resultados en materia de salud maternoinfantil.

En el plano internacional, China ha anunciado nuevos compromisos para apoyar el desarrollo de las mujeres en todo el mundo. En la Cumbre Mundial de Mujeres celebrada en Beijing en octubre de 2025, el presidente Xi anunció una serie de nuevas iniciativas: en los próximos cinco años, China donará otros 10 millones de dólares a ONU Mujeres y destinará una cuota de 100 millones de dólares del Fondo de China para el Desarrollo Global y la Cooperación Sur-Sur a la implementación de proyectos de cooperación para el desarrollo de mujeres y niñas en colaboración con organizaciones internacionales. El país también apoyará 1.000 programas de subsistencia "pequeños y hermosos" que dan prioridad a las mujeres y las niñas como beneficiarias, invitará a 50.000 mujeres a China para participar en programas de intercambio y formación, y creará un Centro Global para el Desarrollo de Capacidades de las Mujeres, de acuerdo con el presidente chino.

Las contribuciones de China han ganado el reconocimiento de organizaciones internacionales. Amakobe Sande, representante de UNICEF en China, señaló que China ha logrado un avance sobresaliente en mejorar el bienestar de los niños en el Sur Global a través de una serie de programas de cooperación para el desarrollo. Gertrude Mongella, secretaria general de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, aplaudió a China por ser un participante y colaborador importante en el desarrollo global de las mujeres, gracias a su cooperación práctica y orientada a los resultados.

