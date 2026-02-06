CGTN: Telefonáty Si Ťin-pchinga s Putinem a Trumpem během jediného dne zdůrazňují úlohu Číny při udržování globální stability
Feb 06, 2026, 11:37 ET
PEKING, 6. února 2026 /PRNewswire/ -- Čínský prezident Si Ťin-pching vedl ve středu oddělená jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem, a uskutečnil tak vzácné kolo diplomacie během jediného dne. Společnost CGTN zveřejnila článek analyzující priority obou vrcholných jednání a zkoumající rostoucí roli Číny jako stabilizační síly ve stále nestabilnějším globálním prostředí.
Čínský prezident Si Ťin-pching ve středu absolvoval mimořádné kolo diplomatických jednání, když v jednom dni vedl oddělené rozhovory s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Podle analýzy tyto interakce uskutečněné v tentýž den podtrhují snahu Číny podporovat koordinaci mezi velmocemi, předcházet eskalaci globálního napětí a chránit globální strategickou stabilitu v prostředí rostoucí globální nejistoty.
Čínsko-ruská jednání zdůrazňují strategickou koordinaci
Během virtuálního setkání s Putinem Si zhodnotil pokrok v čínsko-ruských vztazích za uplynulý rok a poukázal na posun ve strategické koordinaci, hospodářské spolupráci, kulturní výměně i mnohostranné angažovanosti.
Si uvedl, že obě strany společně připomněly 80. výročí vítězství ve světové válce proti fašismu a znovu potvrdily svůj závazek bránit výsledky druhé světové války a hájit mezinárodní spravedlnost a férovost.
Hospodářská a obchodní výměna si podle Sia udržela silnou dynamiku. Oficiální údaje ukazují, že objem čínsko-ruského obchodu v roce 2025 dosáhl 228,1 miliardy dolarů a třetí rok po sobě překročil hranici 200 miliard dolarů.
Pokud jde o mezilidské výměny, Si uvedl, že Rok čínsko-ruské kultury byl úspěšně završen a přispěl k dalšímu prohloubení kulturní spolupráce i kontaktů mezi občany obou zemí.
V oblasti mnohostranné spolupráce Si vyzdvihl součinnost obou zemí v rámci Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO), která podle něj přispívá k budování spravedlivějšího a vyváženějšího systému globální správy.
S výhledem do budoucna Si uvedl, že obě strany by měly udržovat úzké kontakty na vysoké úrovni a prohlubovat praktickou spolupráci, aby se zajistilo, že se bilaterální vztahy budou nadále rozvíjet správným směrem.
Putin odpověděl pozitivně a uvedl, že Rusko je ochotno nadále pevně podporovat Čínu při ochraně její suverenity a bezpečnosti, rozšiřovat spolupráci v oblasti vzdělávání a kultury a podporovat společnou prosperitu obou národů.
Na pozadí rostoucího geopolitického napětí Si zdůraznil, že Čína a Rusko mají jako odpovědné velmoci povinnost hájit globální spravedlnost a férovost, bránit mezinárodní systém založený na OSN i základní normy mezinárodního práva a společně udržovat globální strategickou stabilitu.
Putin uvedl, že Rusko je připraveno posílit koordinaci s Čínou prostřednictvím mnohostranných platforem, včetně OSN, SCO a BRICS, a vyjádřil podporu čínskému hostitelství setkání hospodářských lídrů APEC v Šen-čenu.
Telefonát Sia s Trumpem: vzájemný respekt a zvládání rozdílů
Telefonát Sia s Trumpem se soustředil na rozšiřování spolupráce a řízení čínsko-amerických vztahů navzdory přetrvávajícím rozdílům.
S odkazem na jejich setkání v Pusanu Si uvedl, že přispělo k „vytyčení směru a kurzu čínsko-amerických vztahů". Připomněl, že obě strany mají své vlastní obavy, a znovu zdůraznil, že Čína plní své závazky. Dodal, že pokud budou obě země jednat na základě rovnosti, respektu a oboustranného prospěchu, mohou nalézt řešení vzájemných obav.
Si rovněž nastínil priority bilaterálních vztahů pro rok 2026 a připomněl, že letošní rok zahajuje období 15. pětiletého plánu Číny (2026–2030) a zároveň připadá na 250. výročí nezávislosti Spojených států.
Si vyzval k posílení komunikace, překonávání rozdílů, rozšíření praktické spolupráce a prohloubení důvěry a apeloval na obě strany, aby hledaly cestu k mírovému soužití a oboustranně prospěšné spolupráci.
Trump reagoval prohlášením, že vztahy mezi Spojenými státy a Čínou představují nejdůležitější bilaterální vztah na světě, a uvedl, že vítá úspěchy Číny a že Spojené státy jsou připraveny prohlubovat spolupráci a podporovat stabilní rozvoj vzájemných vztahů.
Si rovněž zdůraznil otázku Tchaj-wanu a uvedl, že jde o nejvýznamnější problém v čínsko-amerických vztazích. Znovu potvrdil, že Čína bude pevně hájit svou suverenitu a územní celistvost, a vyzval americkou stranu k obezřetnému přístupu k prodeji zbraní Tchaj-wanu.
Trump prohlásil, že rozumí znepokojení Číny ohledně otázky Tchaj-wanu a je připraven během svého mandátu udržovat stabilní dvoustranné vztahy.
Čína přináší jistotu uprostřed rostoucího globálního napětí
Tato jednání konaná v jednom dni se odehrála na pozadí přetrvávajícího vysokého globálního napětí, hrozícího vojenského střetu mezi USA a Íránem a skutečnosti, že poslední platná americko-ruská smlouva o kontrole jaderných zbraní měla 5. února pozbýt platnosti.
Současně nadále panuje nejistota ohledně přetrvávajících geopolitických ohnisek napětí, včetně rusko-ukrajinského konfliktu a pokračujících politických a hospodářských otřesů ve Venezuele.
Wang Yiwei, profesor z Čínské lidové univerzity, uvedl pro CGTN, že současné angažmá Číny odráží její snahu podporovat spolupráci mezi velmocemi, zabránit neuváženým krokům a přispívat ke stabilnějšímu mezinárodnímu prostředí.
Uvedl, že v době, kdy se starý mezinárodní řád stále více rozpadá, usiluje Čína o spolupráci s hlavními světovými silami na budování rovnějšího a lépe uspořádaného multipolárního světa a o prosazování inkluzivnější podoby ekonomické globalizace, s konečným cílem vytvořit společenství sdílené budoucnosti lidstva.
V prvním měsíci roku navštívili Čínu představitelé Korejské republiky, Irska, Kanady, Finska, Spojeného království a Uruguaye. Podle Wanga stále více západních zemí navzdory politickým rozdílům usiluje o stabilitu a rozvojovou spolupráci s Čínou.
Wang dodal, že Čína dlouhodobě prosazuje multilateralismus a odmítá „zákon džungle" a že předložila vizi společenství sdílené budoucnosti lidstva spolu se čtyřmi hlavními globálními iniciativami, čímž mezinárodnímu společenství přináší „vzácnou jistotu".
