China Unicom Beijing y Huawei anuncian la primera red inteligente 5G-Advanced integrada a gran escala del mundo

BEIJING, 21 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- China Unicom Beijing y Huawei celebraron el evento "5G Capital on the Way – Lighting Up Beijing with 5G-Advanced" (El capital 5G está en camino: Iluminamos Pekín con 5G-Advanced), para anunciar que han implementado la primera red inteligente 5G-Advance e integrada a gran escala del mundo. La red respalda un complejo comercial inteligente con 5G-Advanced líder a nivel mundial, con redes integradas de banda alta y baja, en el Estadio de los Trabajadores. Además, se estableció un punto de referencia para la primera red 5G-Advanced de 10 gigabits a gran escala de la industria con comunicaciones integradas de aire y tierra en el escenario de la Gran Muralla, estableciendo la base de innovación de la economía de baja altitud. Estos avances brindarán una mejor experiencia a los usuarios de Beijing.

Comparación de la capacidad y la velocidad de las redes 5G y 5G-Advanced (izquierda) durante una simulación de partido en vivo en el Estadio de los Trabajadores (PRNewsfoto/Huawei Technologies Co., Ltd)

La red comercial 3CC a gran escala cubre a más de 10 millones de personas e ilumina Beijing con 5G-Advanced.

En la búsqueda de puntos de referencia de red 5G-Advanced a gran escala, China Unicom Beijing y Huawei han construido una red portadora de tres componentes (3CC) 5G-Advanced comercial a gran escala, que cubre estadios, escuelas, áreas escénicas, estaciones de metro, áreas comerciales, áreas residenciales y otros tipos de instalaciones en Beijing. La red proporciona cobertura 5G completa y cobertura 5G-Advanced del 85 % para el área dentro del 4.º anillo de circunvalación de Beijing y el Centro Administrativo Municipal de Beijing, y respalda de manera efectiva servicios como videos inmersivos, transmisión en vivo UHD y juegos en la nube. Además, China Unicom Beijing ha renovado antiguas cabinas telefónicas y las ha conectado a la red 3CC 5G-Advanced, lo que permite a los transeúntes disfrutar de servicios de navegación y transporte compartido o llamar a servicios de emergencia con tan solo un clic, beneficiando así a innumerables personas en toda la ciudad.

La red 5G-Advanced integrada de banda alta y baja líder en el mundo, respalda un complejo comercial en el Estadio de los Trabajadores.

China Unicom Beijing, Sinobo, GTVerse y Huawei han creado una red 5G-Advanced integrada líder a nivel mundial en el Estadio de los Trabajadores. Se han implementado una gran cantidad de sitios 3CC 5G-Advanced tanto dentro como fuera del estadio, lo que permite que la red 5G-Advanced de 10 gigabits admita un rango de frecuencia más amplio en cualquier parte del mundo. Las pruebas de campo registraron una velocidad máxima de enlace descendente de 11,2 Gbps, lo que permitió que una multitud de hasta 68.000 personas vieran videos de 1080p de forma simultánea y sin problemas. Mientras tanto, la velocidad máxima del enlace ascendente alcanzó los 4 Gbps, suficiente para soportar servicios como la compresión superficial UHD. China Unicom Beijing también ha desarrollado prácticas innovadoras en términos de Internet de los vehículos (IoV), Internet de las cosas (IoT) y renderizado dividido de realidad extendida (XR), lo que demuestra el potencial de la red 5G-Advanced para empoderar a todas las industrias.

La base de innovación de la economía de baja altitud 5G-Advanced de 10 gigabits impulsa el desarrollo económico de baja altitud en Yanqing

En el área escénica de la Gran Muralla, el Gobierno del Distrito Yanqing de Beijing y China Unicom Beijing han desplegado, de forma conjunta, estaciones con base 5G-Advanced de 10 gigabits a gran escala. Esto ofrece una cobertura de red ininterrumpida tanto en tierra como en el espacio aéreo de baja altitud (por debajo de 300 metros). El uso integrado del espectro de banda alta y baja permite que la red proporcione servicios deterministas, altamente confiables y de alta calidad. También apoya los esfuerzos para explorar escenarios operativos de baja altitud en turismo, logística, rescate de emergencia y protección de áreas escénicas, impulsando la seguridad y el desarrollo de la economía de baja altitud.

La automatización de extremo a extremo permite el aprovisionamiento de sitios 5G-Advanced en cuestión de minutos y la optimización inteligente impulsada por IA

Basándose en su plataforma de operaciones inteligentes 5G, China Unicom Beijing ha establecido un proceso de autoaprovisionamiento de extremo a extremo para sitios 5G-Advanced en escenarios livianos, reduciendo así los tiempos de aprovisionamiento de días a minutos. El proceso de aprovisionamiento no requiere de intervención manual, lo que reduce significativamente los riesgos de ciberseguridad. Además, la empresa ha realizado una optimización automática de extremo a extremo de las estaciones base 5G-Advanced en función de los datos de servicio del usuario, incluida la optimización impulsada por IA del aprovisionamiento, los servicios, la iteración y la inspección. China Unicom Beijing es el primer operador del mundo en implantar el autoaprovisionamiento y la optimización automática de la red en escenarios ligeros. También ha desplegado potencia informática en estaciones base para lograr una gestión distribuida impulsada por IA, lo que ayuda a construir un ecosistema digital e inteligente impulsado por la colaboración en el borde de la nube.

Yang Lifan, subdirector general de China Unicom Beijing, dijo: "Un gran ancho de banda puede mejorar rápidamente la experiencia del usuario. Solo proporcionando capacidades de red de 10 gigabits podemos garantizar una experiencia de gigabits para todos los usuarios. Esta vez, hemos construido una red inteligente 5G-Advanced integrada a gran escala para brindar una mejor experiencia a todos los usuarios de China Unicom en Beijing. "Estamos seguros de que, gracias a las tecnologías avanzadas de Huawei y a nuestras capacidades de operaciones inteligentes, ofreceremos a los usuarios de Beijing una experiencia de red cada vez mejor en el futuro".

Li Jie, presidente de 5G<E TDD Domain de Huawei, dijo: "A medida que el proyecto 5G Capital entra en su quinto año, me siento honrado de que las nuevas soluciones 5G-AA de Huawei hayan ayudado a China Unicom Beijing a mantener su liderazgo mundial en la construcción de redes 5G-Advanced, demostrado por el punto de referencia de redes 5G-Advanced a gran escala lanzado a principios de este año, y el lanzamiento hoy de la primera red inteligente 5G-Advanced integrada a gran escala del mundo. "Huawei seguirá innovando y apoyando a China Unicom Beijing para construir redes 5G-Advanced inclusivas y de alta calidad para aprovechar más oportunidades en la era de las redes móviles impulsadas por IA".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2563105/Capacity_rate_comparison_5G_Advanced__left__5G_networks_a_live_match.jpg

FUENTE Huawei Technologies Co., Ltd