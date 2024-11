中国聯通とファーウェイ、世界初の大規模統合型5G-Advancedインテリジェントネットワークを発表

2024年11月23日 北京/PRNewswire/ -- 中国聯通とファーウェイは、世界初の大規模統合型5G-Advancedインテリジェントネットワークの展開を発表するイベント「5G Capital on the Way – Lighting Up Beijing with 5G-Advanced」を開催しました。このネットワークは高帯域と低帯域を統合したネットワークで、北京工人体育場にある世界最先端の5G-Advancedスマート商業施設をサポートします。さらに、万里の長城景勝地では、空と地上の統合通信を特徴とする業界初の大規模10ギガビット5G-Advancedネットワークのベンチマークが設定され、低高度経済イノベーション基地が確立されました。これらの開発は、北京のユーザーに、より良いユーザー体験をもたらします。

超大規模商用3CCネットワークは1,000万人以上をカバー、5G-Advancedは北京を網羅

Capacity and rate comparison of 5G-Advanced (left) and 5G networks during a live match simulation at the Workers' Stadium (PRNewsfoto/Huawei Technologies Co., Ltd)

大規模な5G-Advancedネットワークのベンチマークを追求する中で、中国聯通とファーウェイは、北京のスタジアム、学校、景勝地、地下鉄駅、商業地区、居住地区、その他の施設をカバーする超大規模商用5G-Advanced 3コンポーネントキャリア(3CC)ネットワークを構築しました。このネットワークは、北京の環状道路である北京四環路と北京市行政センター内のエリアで5Gのフルカバレッジと85%の5G-Advancedカバレッジを提供し、没入型ビデオ、UHDライブストリーミング、クラウドゲーミングなどのサービスを効果的にサポートします。さらに、中国聯通は、古い公衆電話を改修し、5G-Advanced 3CCネットワークに接続することで、通行人がワンクリックでナビゲーションや配車サービスを利用したり緊急電話をかけたりできるようにし、多くの市民に恩恵をもたらしています。

世界をリードする高・低帯域統合型5G-Advancedネットワークで工人体育場の複合商業施設をサポート

中国聯通、Sinobo、GTVerse、ファーウェイは、北京工人体育場で世界をリードする統合型5G-Advancedネットワークを構築しました。同スタジアムの内外に5G-Advanced 3CCサイトを数多く配備し、10ギガビットの5G-Advancedネットワークで世界で最も広い周波数帯域をサポートしています。フィールドテストでは、ダウンリンクのピークレートが11.2Gbpsを記録し、最大6万8,000人の観衆が同時に1080動画をスムーズに視聴できることが確認されました。一方、アップリンクのピークレートは4Gbpsに達し、UHDの低圧縮などのサービスを十分にサポートできるレベルを示しました。中国聯通はまた、車のインターネット(IoV)、モノのインターネット(IoT)、拡張現実(XR)の分割レンダリング面でも革新的な手法を開発し、5G-Advancedがあらゆる産業を促進する可能性を示しています。

10ギガビットの5G-Advanced低空経済イノベーション基地、延慶区の低空経済の発展を牽引

万里の長城景勝地では、北京市延慶区政府と中国聯通が共同で10ギガビットの5G-Advanced基地を大規模に展開しました。これにより、地上でも低空(300メートル以下)でも途切れることのないネットワークカバレッジが実現します。高帯域と低帯域を統合した帯域幅を利用することで、ネットワークは決定的かつ信頼性が高く、高品質のサービスを提供できます。また、観光、ロジスティクス、緊急救助、景勝地保護など、低空での運用シナリオを模索する努力も支援し、低空経済の安全と発展を後押しします。

エンドツーエンドの自動化により5G-Advancedサイトのプロビジョニングを数分で完了可能に、AI主導のインテリジェントな最適化を実現

中国聯通は、5Gインテリジェント運用プラットフォームを基盤として一般消費者向けのシナリオにおける5G-Advancedサイトのエンドツーエンドのセルフプロビジョニングプロセスを確立し、数日かかっていたプロビジョニング時間を数分に短縮しました。プロビジョニングプロセスには手作業が不要なため、サイバーセキュリティリスクを大幅に削減できます。さらに同社は、AIによるプロビジョニング、サービス、反復、検査の最適化など、ユーザーサービスデータに基づく5G-Advanced基地のエンドツーエンドの自動最適化を実現しました。中国聯通は、一般消費者向けのシナリオにおけるネットワークのセルフプロビジョニングと自己最適化を実装した世界初の通信事業者です。また、基地にコンピューティングパワーを配備し、AI主導の分散管理を実現することで、クラウドとエッジの連携によるデジタル インテリジェント エコシステムの構築を支援しています。

中国聯通の副総経理であるヤン・リーファン氏は次のように述べています。「大帯域幅は、ユーザー体験をすばやく向上させます。10ギガビットのネットワーク機能を提供してはじめて、すべてのユーザーにギガビット体験を保証できます。今回、私たちは北京市内のユーザー体験を向上する大規模な統合型5G-Advancedインテリジェントネットワークを構築しました。ファーウェイの先進的な技術と当社のスマートな運用能力を基盤に、北京ユーザーには今後ますます優れたネットワーク体験を提供できると確信しています」

ファーウェイ5G<E TDD部門社長であるリー・ジエ氏は次のように述べています。「5G Capitalプロジェクトが5年目を迎える中、ファーウェイの新しい5G-AAソリューションが、中国聯通の5G-Advancedネットワーク構築におけるグローバルリーダーシップ維持に貢献できたことを光栄に思います。今年初めに実施された大規模な5G-Advancedネットワークのベンチマークや、本日発表された世界初の大規模統合型5G-Advancedインテリジェントネットワークの立ち上げはその証と言えるでしょう。ファーウェイは今後もイノベーションに邁進し、中国聯通が、AIを活用したモバイルネットワーク時代において、より多くのチャンスをつかむことができるよう、包括的で高品質な5G-Advancedネットワークの構築をサポートしていきます。」

SOURCE Huawei Technologies Co., Ltd