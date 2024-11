China Unicom Beijing dan Huawei Resmikan Jaringan Pintar 5G-Advanced Terintegrasi dan Berskala Besar yang Pertama di Dunia

BEIJING, 21 November 2024 /PRNewswire/ -- China Unicom Beijing dan Huawei menggelar acara "5G Capital on the Way – Lighting Up Beijing with 5G-Advanced" untuk meresmikan fase implementasi jaringan pintar 5G-Advanced terintegrasi dan berskala besar yang pertama di dunia. Jaringan ini mendukung smart commercial complex 5G-Advanced terkemuka di dunia dengan jaringan terintegrasi pita frekuensi tinggi dan rendah yang berlokasi di Workers' Stadium. Sebuah standar juga dibuat China Unicom Beijing dan Huawei untuk jaringan 5G-Advanced 10 gigabita berskala besar yang pertama di industri dengan komunikasi terintegrasi udara-darat di objek wisata Tembok Besar Tiongkok sebagai basis inovasi ekonomi berketinggian rendah. Perkembangan ini akan mewujudkan pengalaman pengguna yang lebih baik bagi pengguna di Beijing.