China Unicom Beijing i Huawei informują o pierwszym na świecie wdrożeniu na dużą skalę zintegrowanej, inteligentnej sieci 5G

PEKIN, 20 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- China Unicom Beijing i Huawei zorganizowały wydarzenie pod nazwą „5G Capital on the Way - Lighting Up Beijing with 5G-Advanced" („Stolica 5G nadchodzi - rozświetlanie Pekinu dzięki technologii 5G-Advanced"), aby oficjalnie poinformować o pierwszym na świecie wdrożeniu na dużą skalę zintegrowanej, inteligentnej sieci 5G-Advanced. Sieć obsługuje wiodący na świecie, oparty na inteligentnych rozwiązaniach kompleks handlowy 5G-Advanced, ze zintegrowaną siecią wysokiego i niskiego pasma, na terenie Stadionu Robotniczego. Ponadto ustanowiono wzorzec dla pierwszej w branży 10-gigabitowej sieci 5G-Advanced wdrożonej na dużą skalę, obejmującej zintegrowaną komunikację na linii powietrze-ziemia na malowniczych terenach Wielkiego Muru, tworząc bazę innowacji z zakresu gospodarki na małych wysokościach. Rozwiązania te zapewnią lepsze doświadczenia użytkownikom w Pekinie.

Capacity and rate comparison of 5G-Advanced (left) and 5G networks during a live match simulation at the Workers' Stadium

Duża, komercyjna sieć 3CC dociera do ponad 10 milionów ludzi, rozświetlając Pekin dzięki technologii 5G-Advanced

Dążąc do wdrożenia na dużą skalę wzorców sieci 5G-Advanced, China Unicom Beijing i Huawei stworzyły dużą, komercyjną sieć 5G-Advanced z trzema komponentami (3CC), obejmującą stadiony, szkoły, punkty widokowe, stacje metra, obszary handlowe, obszary mieszkalne i inne rodzaje obiektów w Pekinie. Sieć zapewnia pełny zasięg 5G oraz 85-procentowy zasięg 5G-Advanced dla obszaru w obrębie czwartej obwodnicy Pekinu i Miejskiego Centrum Administracyjnego w Pekinie, skutecznie wspierając realizację usług takich jak projekcja wciągających nagrań wideo, transmisje strumieniowe na żywo UHD i gry w chmurze. Ponadto China Unicom Beijing odnawia stare budki telefoniczne i podłącza je do sieci 5G-Advanced 3CC, umożliwiając przechodniom korzystanie z nawigacji i usług przewozowych lub wzywanie służb ratunkowych za pomocą jednego kliknięcia, co będzie z korzyścią dla ogromnej liczby osób w całym mieście.

Wiodąca na świecie, zintegrowana sieć 5G-Advanced o wysokim i niskim paśmie obsługuje kompleks komercyjny na terenie Stadionu Robotniczego

China Unicom Beijing, Sinobo, GTVerse i Huawei stworzyły wiodącą na świecie zintegrowaną sieć 5G-Advanced na terenie Stadionu Robotniczego. Dużą liczbę elementów sieci 5G-Advanced 3CC zainstalowano zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz stadionu, co sprawia, że 10-gigabitowa sieć 5G-Advanced jest w stanie obsługiwać najszerszy zakres częstotliwości na świecie. W ramach testów terenowych odnotowano szczytową szybkość łącza w dół na poziomie 11,2 Gb/s, co umożliwia płynne oglądanie filmów 1080p przez maksymalnie 68 tysięcy osób jednocześnie. Ponadto szczytowa szybkość łącza w górę osiągnęła 4 Gb/s, co wystarcza do realizacji usług takich jak płytka kompresja UHD. China Unicom Beijing opracowuje również innowacyjne praktyki w zakresie Internetu Pojazdów (IoV), Internetu rzeczy (IoT) i renderowania rzeczywistości rozszerzonej (XR), co dowodzi potencjału sieci 5G-Advanced w zakresie wszystkich branż.

10-gigabitowa baza innowacji 5G-Advanced z zakresu gospodarki na małych wysokościach napędza rozwój gospodarczy w Yanqing

Na malowniczych terenach Wielkiego Muru władze pekińskiego dystryktu Yanqing i China Unicom Beijing wspólnie wdrożyły na dużą skalę 10-gigabitowe stacje bazowe dla technologii 5G-Advanced. Zapewnia to nieprzerwany zasięg sieci zarówno na ziemi, jak i w przestrzeni powietrznej na małych wysokościach (do 300 metrów). Zintegrowane wykorzystanie wysokiego i niskiego pasma widma umożliwia świadczenie w ramach sieci deterministycznych, niezawodnych, wysokiej jakości usług, a także wspiera realizację działań mających na celu zbadanie scenariuszy operacyjnych na małych wysokościach w turystyce, logistyce, ratownictwie i ochronie obszarów widokowych, zwiększając bezpieczeństwo i wspierając rozwój gospodarki na małych wysokościach.

Kompleksowa automatyzacja pozwala udostępniać lokalizacje 5G-Advanced w ciągu kilku minut i wspiera inteligentną optymalizację opartą na sztucznej inteligencji

W oparciu o inteligentną platformę operacyjną technologii 5G, firma China Unicom Beijing ustanowiła kompleksowy proces szybkiej dostawy dla urządzeń 5G-Advanced w lekkich scenariuszach zastosowań, skracając czas dostawy z kilku dni do kilku minut. Proces dostawy nie wymaga ręcznej interwencji, co znacznie zmniejsza zagrożenia w obszarze cyberbezpieczeństwa. Ponadto firma zrealizowała kompleksową, automatyczną optymalizację stacji bazowych technologii 5G-Advanced w oparciu o dane dotyczące usług użytkownika, w tym opartą na sztucznej inteligencji optymalizację procesów dostawy, realizacji usług, iteracji i kontroli. China Unicom Beijing jest pierwszym na świecie operatorem, który wdrożył szybką dostawę i samooptymalizację sieci w lekkich scenariuszach zastosowań, a także zastosował moc obliczeniową w stacjach bazowych, aby umożliwić rozproszone zarządzanie oparte na sztucznej inteligencji, pomagając w budowaniu cyfrowego i inteligentnego ekosystemu bazującego na współpracy w chmurze.

Yang Lifan, zastępca dyrektora generalnego China Unicom Beijing, powiedział: „Duża przepustowość może szybko poprawić doświadczenia użytkowników. Tylko poprzez zapewnienie 10-gigabitowych sieciowych możemy zapewnić gigabitowe doświadczenia wszystkim użytkownikom. Tym razem stworzyliśmy zintegrowaną na dużą skalę inteligentną sieć 5G-Advanced, aby zapewnić wyższą jakość usług wszystkim użytkownikom China Unicom w Pekinie. Jesteśmy przekonani, że w oparciu o zaawansowane technologie Huawei i nasze inteligentne możliwości operacyjne zapewnimy użytkownikom w Pekinie coraz lepsze doświadczenia podczas korzystania z sieci w przyszłości".

Li Jie, prezes Huawei ds. 5G<E TDD, powiedział: „Ponieważ projekt 5G Capital wkracza w piąty rok realizacji, jestem zaszczycony, że nowe rozwiązania 5G-AA firmy Huawei pomogły China Unicom Beijing utrzymać pozycję światowego lidera pod względem budowania sieci 5G-Advanced, czego dowodem jest ustanowiony na początku tego roku wzorzec sieci 5G-Advanced wdrożonej na dużą skalę, a także uruchomienie w dniu dzisiejszym na dużą skalę pierwszej na świecie zintegrowanej, inteligentnej sieci 5G-Advanced. Huawei będzie nadal wprowadzać innowacje i wspierać China Unicom Beijing w budowaniu integracyjnych, wysokiej jakości sieci 5G-Advanced, aby wykorzystać więcej możliwości w erze sieci mobilnych opartych na sztucznej inteligencji".

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2563061/Capacity_rate_comparison_5G_Advanced__left__5G_networks_a_live_match.jpg