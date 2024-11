China Unicom Beijing et Huawei annoncent le premier réseau intelligent 5G avancé intégré à grande échelle au monde

BEIJING, le 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- China Unicom Beijing et Huawei ont organisé un événement intitulé « 5G Capital on the Way - Lighting Up Beijing with 5G-Advanced » pour annoncer le déploiement du premier réseau intelligent 5G-Advanced intégré à grande échelle au monde. Le réseau prend en charge un complexe commercial intelligent 5G-Advanced de premier plan, avec un réseau intégré à bande haute et basse, à Workers' Stadium. En outre, un point de référence a été établi pour le premier réseau 5G-Advanced à grande échelle de 10 gigabits comprenant des communications intégrées air-sol dans la zone panoramique de la Grande Muraille, établissant ainsi la base d'innovation de l'économie de basse altitude. Ces développements permettront aux utilisateurs de Beijing de bénéficier d'une meilleure expérience.

Capacity and rate comparison of 5G-Advanced (left) and 5G networks during a live match simulation at the Workers' Stadium

Le réseau commercial 3CC à très grande échelle couvre plus de 10 millions de personnes, illuminant le Beijing avec le réseau 5G-Advanced.

Dans le but d'établir des références en matière de réseaux 5G-Advanced à grande échelle, China Unicom Beijing et Huawei ont construit un réseau commercial 5G-Advanced à trois composantes (3CC) à très grande échelle, couvrant les stades, les écoles, les zones pittoresques, les stations de métro, les zones commerciales, les zones résidentielles et d'autres types d'installations à Beijing. Le réseau fournit une couverture 5G complète et une couverture 5G avancée de 85 % pour la zone située à l'intérieur du 4e périphérique de Beijing et du centre administratif municipal de Beijing, prenant en charge efficacement des services tels que les vidéos immersives, la diffusion en direct UHD (UHD live streaming) et les jeux en nuage (cloud gaming). En outre, China Unicom Beijing a rénové d'anciennes cabines téléphoniques et les a connectées au réseau 5G-Advanced 3CC, ce qui permet aux passants de profiter des services de navigation et de covoiturage ou d'appeler les services d'urgence en un seul clic, au bénéfice d'un nombre incalculable de personnes dans toute la ville.

Le réseau 5G-Advanced intégré à haute et basse bande, leader mondial, prend en charge un complexe commercial au Workers' Stadium.

China Unicom Beijing, Sinobo, GTVerse et Huawei ont créé un réseau 5G-Advanced intégré de premier plan au stade des travailleurs. Un grand nombre de sites 5G-Advanced 3CC ont été déployés à l'intérieur et à l'extérieur du stade, ce qui permet au réseau 5G-Advanced de 10 gigabits de prendre en charge la plus large gamme de fréquences au monde. Les essais sur le terrain ont permis d'enregistrer un débit de pointe de 11,2 Gbps en liaison descendante, ce qui a permis à une foule de 68 000 personnes de regarder simultanément et en toute fluidité des vidéos en 1080p. Par ailleurs, le débit de pointe de la liaison montante a atteint 4 Gbps, ce qui est suffisant pour prendre en charge des services tels que la compression peu profonde UHD. China Unicom Beijing a également développé des pratiques innovantes en termes d'Internet des véhicules (IoV), d'Internet des objets (IoT) et de rendu fractionné de la réalité étendue (XR), démontrant ainsi le potentiel de la 5G-Advanced à renforcer toutes les industries.

La base d'innovation 5G-Advanced 10-gigabit de l'économie de basse altitude stimule le développement économique de basse altitude à Yanqing

Dans la zone panoramique de la Grande Muraille, le gouvernement du district de Beijing Yanqing et China Unicom Beijing ont conjointement déployé à grande échelle des stations de base 5G-Advanced de 10 gigabits. Cela permet une couverture réseau ininterrompue au sol et dans l'espace aérien à basse altitude (moins de 300 mètres). L'utilisation intégrée des bandes haute et basse du spectre permet au réseau de fournir des services déterministes, hautement fiables et de haute qualité. Il soutient également les efforts visant à explorer des scénarios opérationnels à basse altitude dans les domaines du tourisme, de la logistique, des secours d'urgence et de la protection des sites pittoresques, afin de renforcer la sécurité et le développement de l'économie à basse altitude.

L'automatisation de bout en bout permet l'approvisionnement de sites 5G-Advanced en quelques minutes et l'optimisation intelligente pilotée par l'IA.

Sur la base de sa plateforme d'exploitation intelligente 5G, China Unicom Beijing a mis en place un processus d'auto-approvisionnement de bout en bout pour les sites 5G-Advanced dans des scénarios légers, réduisant ainsi les délais d'approvisionnement de plusieurs jours à quelques minutes. Le processus d'approvisionnement ne nécessite aucune intervention manuelle, ce qui réduit considérablement les risques de cybersécurité. En outre, l'entreprise a réalisé l'optimisation automatique de bout en bout des stations de base 5G-Advanced sur la base des données de service de l'utilisateur, y compris l'optimisation de l'approvisionnement, des services, de l'itération et de l'inspection, alimentée par l'IA. China Unicom Beijing est le premier opérateur au monde à mettre en œuvre l'auto-approvisionnement et l'auto-optimisation du réseau dans des scénarios légers. Elle a également déployé de la puissance informatique dans les stations de base pour réaliser une gestion distribuée et pilotée par l'IA, contribuant ainsi à la construction d'un écosystème numérique et intelligent alimenté par une collaboration à la pointe du cloud.

Yang Lifan, directeur général adjoint de China Unicom Beijing, a déclaré : « Une large bande passante peut rapidement améliorer l'expérience de l'utilisateur. Ce n'est qu'en fournissant des capacités de réseau de 10 gigabits que nous pourrons garantir une expérience gigabit à tous les utilisateurs. Cette fois, nous avons construit un réseau intelligent 5G-Advanced intégré à grande échelle pour offrir une meilleure expérience à tous les utilisateurs de China Unicom à Beijing. Nous sommes convaincus que, grâce aux technologies avancées de Huawei et à nos capacités d'exploitation intelligentes, nous fournirons aux utilisateurs de Beijing un réseau de plus en plus performant à l'avenir ».

Li Jie, président du domaine 5G<E TDD de Huawei, a déclaré : « Alors que le projet 5G Capital entre dans sa cinquième année, je suis honoré que les nouvelles solutions 5G-AA de Huawei aient aidé China Unicom Beijing à maintenir son leadership mondial dans la construction de réseaux 5G-Advanced, comme en témoignent le benchmark de réseau 5G-Advanced à grande échelle lancé au début de cette année et le lancement aujourd'hui du premier réseau intelligent 5G-Advanced intégré à grande échelle au monde. Huawei continuera à innover et à soutenir China Unicom Beijing dans la construction de réseaux 5G-Advanced inclusifs et de haute qualité afin de saisir davantage d'opportunités dans l'ère des réseaux mobiles alimentés par l'IA. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2563061/Capacity_rate_comparison_5G_Advanced__left__5G_networks_a_live_match.jpg