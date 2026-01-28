Citrea lanza Mainnet, que permite utilizar Bitcoin para préstamos, trading y liquidación en USD

La plataforma de Bitcoin respaldada por Founders Fund, Citrea, presenta una plataforma de aplicación segura de Bitcoin, que desbloquea el acceso institucional y mundial a los mercados denominados en Bitcoin

GEORGE TOWN, Islas Caimán, 28 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Citrea , la plataforma de aplicaciones de Bitcoin respaldada por Founders Fund y Galaxy Ventures, anunció el lanzamiento de su red principal, que permite la actividad del mercado de capitales directamente en la red de Bitcoin. Citrea también puso en marcha ctUSD, su moneda estable denominada en dólares estadounidenses emitida por MoonPay e impulsada por M0 , diseñada para alinearse con las próximas directrices de la Ley GENIUS. Juntos, la red principal de Citrea y ctUSD proporcionan una capa de liquidez y liquidación en USD de grado institucional para la actividad financiera basada en Bitcoin.

A pesar de la capitalización de mercado de Bitcoin de aproximadamente 1,3 billones de dólares, los datos en la cadena muestran que más del 61 por ciento de BTC no se ha movido en más de un año, lo que destaca la escala de capital que permanece económicamente inactivo debido a la falta de infraestructura de aplicaciones nativas.

"Bitcoin es el activo digital más grande del mundo, sin embargo, su papel en los mercados financieros se ha visto muy limitado. A medida que crece la demanda de exposición a Bitcoin, gran parte de esa actividad permanece fuera de la cadena, confiando en intermediarios ", dijo Orkun Kilic, cofundador y director ejecutivo de Chainway Labs, la empresa que desarrolla Citrea. "Al incorporar aplicaciones financieras aseguradas por Bitcoin en la cadena, la red principal de Citrea permite que el capital se despliegue, gestione y liquide directamente dentro de los mercados nativos de Bitcoin. La liquidación nativa a través de ctUSD proporciona el puente a los sistemas fiduciarios, respaldando casos de uso como los préstamos respaldados por BTC y el crédito institucional".

Citrea desarrolló su infraestructura de préstamos en colaboración con los principales participantes de DeFi, incluidos Morpho y UltraYield de Edge Capital . Las ofertas nativas de Citrea aprovecharán las estrategias dentro y fuera de la cadena de las principales instituciones de activos digitales como Keyrock para ofrecer rendimientos de BTC seguros y transparentes.

"Citrea está abordando una gran oportunidad de mercado al ayudar a que Bitcoin sea realmente programable, una característica de la que el activo ha carecido históricamente de una manera escalable", expresó Bridget Harris, asociada de Founders Fund. "Al crear productos centrados en el desarrollador y orientados al usuario que aprovechan la seguridad de Bitcoin, Citrea escala fundamentalmente la economía de Bitcoin en su conjunto".

"Citrea permite un compromiso más profundo y nativo con BTC al llevar los mercados de capitales, la liquidez de las monedas estables y la infraestructura de aplicaciones directamente a Bitcoin", afirmó Will Nuelle, socio general de Galaxy Ventures. "Al hacer de Bitcoin un activo financiero más activo, Citrea fortalece su papel dentro de los sistemas financieros globales y amplía las formas en que las instituciones y los usuarios pueden construir de forma segura sobre la red".

El enfoque de Citrea tiene implicaciones significativas para la demanda a largo plazo, los incentivos de los mineros y la forma en que las instituciones interactúan con Bitcoin. Citrea permite a las instituciones seguir estrategias más eficientes en capital con mayor control y flexibilidad que los lugares fuera de la cadena. A medida que los subsidios en bloque disminuyen con el tiempo, Citrea alinea la seguridad de la red con el uso económico real.

La red principal de Citrea y ctUSD ya están disponibles. Más información en citrea.xyz

Acerca de Citrea

Citrea es la capa de aplicación de Bitcoin, que permite a las instituciones y a los usuarios acceder a los mercados de capitales de Bitcoin. La plataforma tiene como objetivo ampliar la utilidad financiera de Bitcoin sin dejar de estar anclada al modelo de seguridad de la red. Citrea cuenta con el respaldo de inversores como Founders Fund, Galaxy, Maven 11, Delphi Digital, Erik Voorhees, Balaji Srinivasan y muchos más.

