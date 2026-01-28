Citrea lanceert Mainnet waardoor Bitcoin kan worden gebruikt voor leningen, handel en USD-afwikkeling

Door Founders Fund gesteund Bitcoin-platform, Citrea, onthult Bitcoin-beveiligd applicatieplatform, waardoor institutionele en wereldwijde toegang tot in Bitcoin uitgedrukte markten ontgrendeld wordt

GEORGE TOWN, Kaaimaneilanden, 28 januari 2026 /PRNewswire/ -- Citrea, het Bitcoin-applicatieplatform gesteund door Founders Fund en Galaxy Ventures, heeft de lancering aangekondigd van zijn mainnet, waardoor kapitaalmarktactiviteit rechtstreeks op het Bitcoin-netwerk mogelijk wordt. Citrea is ook live gegaan met ctUSD, zijn in Amerikaanse dollar uitgedrukte stablecoin uitgegeven door MoonPay en aangedreven door M0, ontworpen om te voldoen aan de aanstaande GENIUS Act-richtlijnen. Samen bieden het Citrea-mainnet en ctUSD een USD-afwikkeling en liquiditeitslaag op institutioneel niveau voor op Bitcoin gebaseerde financiële activiteiten.

Citrea Launches Mainnet - Enabling Bitcoin to Be Used for Lending, Trading, and USD Settlement

Ondanks Bitcoins marktkapitalisatie van ongeveer $ 1,3 biljoen, tonen on-chain gegevens dat meer dan 61 percent van BTC niet werd verplaatst in meer dan een jaar, wat de schaal van kapitaal benadrukt dat economisch inactief blijft wegens het gebrek aan native applicatie-infrastructuur.

"Bitcoin is het grootste digitale actief ter wereld, maar zijn rol op de financiële markten is grotendeels beperkt. Naarmate de vraag naar Bitcoin-blootstelling groeit, blijft een groot deel van die activiteit off-chain en hangt af van tussenpersonen," zei Orkun Kilic, medeoprichter en CEO van Chainway Labs, het bedrijf dat Citrea bouwt. "Door Bitcoin-beveiligde financiële toepassingen on-chain te brengen, maakt het Citrea-mainnet het mogelijk om kapitaal direct binnen Bitcoin-native markten in te zetten, te beheren en af te handelen. Native afwikkeling via ctUSD biedt de brug naar fiat-systemen en ondersteunt gebruiksgevallen zoals BTC-ondersteunde leningen en institutioneel krediet."

Citrea ontwikkelde zijn kredietinfrastructuur in samenwerking met toonaangevende DeFi-deelnemers, waaronder Morpho en UltraYield van Edge Capital. Citrea's native aanbiedingen zullen gebruik maken van on-chain en off-chain strategieën van vooraanstaande instellingen voor digitale activa zoals Keyrock om veilige, transparante BTC-opbrengsten te leveren.

" Citrea grijpt een enorme marktkans om Bitcoin echt programmeerbaar te helpen maken, een functie die het actief historisch op een schaalbare manier miste," zei Bridget Harris, vennoot bij Founders Fund. "Door zowel op ontwikkelaars gerichte als op gebruikers gerichte producten te bouwen die de beveiliging van Bitcoin benutten, schaalt Citrea de Bitcoin-economie in zijn geheel fundamenteel op."

"Citrea maakt een diepere, meer native betrokkenheid bij BTC mogelijk door kapitaalmarkten, stablecoinliquiditeit en applicatie-infrastructuur rechtstreeks op Bitcoin te brengen", zei Will Nuelle, Beherend Vennoot bij Galaxy Ventures. "Door Bitcoin een actiever financieel actief te maken, versterkt Citrea zijn rol binnen wereldwijde financiële systemen en breidt de manieren uit waarop instellingen en gebruikers veilig boven op het netwerk kunnen bouwen".

Citrea's aanpak heeft betekenisvolle implicaties voor de vraag op lange termijn, minerincentives en hoe instellingen met Bitcoin omgaan. Citrea stelt instellingen in staat om meer kapitaal-efficiënte strategieën te volgen met meer controle en flexibiliteit dan off-chain locaties. Aangezien bloksubsidies in de loop van de tijd afnemen, brengt Citrea de netwerkbeveiliging in lijn met het reële economische gebruik.

Het Citrea-mainnet en ctUSD zijn nu live. Meer informatie op citrea.xyz

Over Citrea

Citrea is de Bitcoin-applicatielaag waarmee instellingen en gebruikers toegang kunnen krijgen tot Bitcoin-kapitaalmarkten. Het platform heeft tot doel het financiële nut van Bitcoin uit te breiden en tegelijkertijd verankerd te blijven in het beveiligingsmodel van het netwerk. Citrea wordt gesteund door investeerders zoals Founders Fund, Galaxy, Maven 11, Delphi Digital, Erik Voorhees, Balaji Srinivasan en meer.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2869641/Citrea.jpg