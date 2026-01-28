Bitcoin Citrea, nền tảng được Founders Fund hậu thuẫn, ra mắt nền tảng ứng dụng được đảm bảo bằng Bitcoin, theo đó mở rộng cánh cửa truy cập vào các thị trường định giá bằng Bitcoin cho các tổ chức và người dùng toàn cầu.

GEORGE TOWN, Quần đảo Cayman, ngày 28 tháng 1 năm 2026 /PRNewswire/ -- Citrea , nền tảng ứng dụng Bitcoin được hậu thuẫn bởi Founders Fund và Galaxy Ventures, đã thông báo ra mắt mạng chính, cho phép thực hiện các hoạt động liên quan đến thị trường vốn trực tiếp trên mạng lưới Bitcoin. Citrea cũng đã giới thiệu ctUSD, stablecoin mệnh giá đô la Mỹ do MoonPay phát hành, M0 triển khai, và được thiết kế phù hợp với các quy định của Đạo luật GENIUS sắp tới. Cùng nhau vận hành, mạng chính Citrea và ctUSD đem đến khả năng thanh toán và thanh khoản USD qui mô cấp tổ chức phục vụ các hoạt động tài chính dựa trên Bitcoin.

Citrea ra mắt mạng chính, cho phép sử dụng Bitcoin để cho vay, giao dịch và thanh toán bằng USD.

Mặc dù giá trị vốn hóa của Bitcoin trên thị trường ước tính khoảng 1,3 nghìn tỷ đô la, dữ liệu trên chuỗi cho thấy hơn 61% BTC không hề có động tĩnh gì trong hơn một năm qua, cho thấy quy mô vốn vẫn đang bị bỏ phí về mặt kinh tế do thiếu cơ sở hạ tầng ứng dụng gốc.

"Bitcoin là tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới, tuy nhiên vai trò của nó trong thị trường tài chính lại bị hạn chế đáng kể. Khi nhu cầu tiếp cận Bitcoin tăng lên, phần lớn hoạt động đó vẫn diễn ra ngoài chuỗi, dựa vào các đơn vị trung gian," Orkun Kilic, đồng sáng lập kiêm CEO Chainway Labs, công ty phát triển Citrea cho biết. "Bằng cách đưa các ứng dụng tài chính được bảo đảm bằng Bitcoin lên chuỗi khối, mạng chính Citrea cho phép triển khai, quản lý và thanh toán vốn trực tiếp ngay bên trong các thị trường vận hành dựa trên Bitcoin." Việc thanh toán nội mạng thông qua ctUSD tạo cầu nối liên kết với các hệ thống tiền pháp định, hỗ trợ các phương thức sử dụng như cho vay được bảo đảm bằng BTC và tín dụng tổ chức."

Citrea đã phát triển cơ sở hạ tầng cho vay của mình với sự hợp tác của các tên tuổi hàng đầu trong giới DeFi, trong đó phải kể đến Morpho và UltraYield của Edge Capital . Các sản phẩm gốc của Citrea sẽ tận dụng các chiến lược trên và ngoài chuỗi của các tổ chức tài sản kỹ thuật số hàng đầu như Keyrock để mang lại lợi nhuận bằng BTC an toàn, minh bạch.

"Citrea đang bóc tách một cơ hội thị trường khổng lồ bằng cách giúp Bitcoin trở nên thực sự có thể lập trình được, một tính năng mà tài sản này từ trước đến nay vẫn chưa thể nhân rộng," Bridget Harris, Cộng sự tại Founders Fund cho biết. "Bằng cách xây dựng cả các sản phẩm hướng đến nhà phát triển cũng như người dùng trực tiếp, những sản phẩm có khả năng tận dụng tính bảo mật của Bitcoin, Citrea về cơ bản đang mở rộng quy mô nền kinh tế Bitcoin nói chung."

"Citrea cho phép tương tác sâu hơn, tự nhiên hơn với BTC bằng cách đưa thị trường vốn, tính thanh khoản của stablecoin và cơ sở hạ tầng ứng dụng trực tiếp đến với Bitcoin," Will Nuelle, Thành viên hợp danh của Galaxy Ventures cho biết. "Đưa Bitcoin trở thành một tài sản tài chính năng động hơn, Citrea đang củng cố vai trò của loại tiền tệ này trong hệ thống tài chính toàn cầu và cải thiện cách mà các tổ chức và người dùng cá nhân có thể phát triển an toàn trên nền tảng mạng lưới."

Cách tiếp cận của Citrea có ý nghĩa quan trọng đối với nhu cầu dài hạn, các ưu đãi dành cho thợ đào và cách các tổ chức tương tác với Bitcoin. Citrea cho phép các tổ chức theo đuổi các chiến lược sử dụng vốn hiệu quả hơn với khả năng kiểm soát chặt chẽ hơn, linh hoạt hơn so với các nền tảng giao dịch ngoài chuỗi. Khi trợ cấp khối giảm dần theo thời gian, Citrea điều chỉnh an ninh mạng phù hợp với mức sử dụng kinh tế thực.

Mạng chính Citrea và ctUSD hiện đã đi vào hoạt động. Tìm hiểu thêm tại citrea.xyz

Giới thiệu về Citrea

Citrea là lớp ứng dụng Bitcoin cho phép các tổ chức và người dùng cá nhân truy cập vào thị trường vốn Bitcoin. Nền tảng này hướng đến mục tiêu mở rộng tiện ích tài chính của Bitcoin trong khi vẫn duy trì mô hình bảo mật của mạng lưới. Citrea được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư tên tuổi như Founders Fund, Galaxy, Maven 11, Delphi Digital, Erik Voorhees, Balaji Srinivasan cùng nhiều nhà đầu tư khác.

