Citrea startet Mainnet - Bitcoin kann nun für Kredite, Handel und USD-Abrechnungen verwendet werden

Die von Founders Fund unterstützte Bitcoin-Plattform Citrea stellt eine durch Bitcoin gesicherte Anwendungsplattform vor, die institutionellen und weltweiten Zugang zu Bitcoin-denominierten Märkten ermöglicht

GEORGE TOWN, Kaimaninseln, 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Citrea , die Bitcoin-Anwendungsplattform, die von Founders Fund und Galaxy Ventures unterstützt wird, gab die Einführung ihres Mainnets bekannt, das Kapitalmarktaktivitäten direkt im Bitcoin-Netzwerk ermöglicht. Citrea hat außerdem ctUSD eingeführt, eine auf US-Dollar lautende Stablecoin, die von MoonPay ausgegeben und von M0 betrieben wird und auf die bevorstehenden GENIUS Act-Richtlinien abgestimmt ist. Zusammen bieten das Citrea-Mainnet und ctUSD eine institutionelle USD-Abrechnungs- und Liquiditätsschicht für Bitcoin-basierte Finanzaktivitäten.

Citrea Launches Mainnet - Enabling Bitcoin to Be Used for Lending, Trading, and USD Settlement

Trotz der Marktkapitalisierung von Bitcoin in Höhe von rund 1,3 Billionen US-Dollar zeigen On-Chain-Daten, dass mehr als 61 Prozent der BTC seit über einem Jahr nicht bewegt wurden, was das Ausmaß des Kapitals verdeutlicht, das aufgrund fehlender nativer Anwendungsinfrastruktur wirtschaftlich ungenutzt bleibt.

„Bitcoin ist der weltweit größte digitale Vermögenswert, doch seine Rolle auf den Finanzmärkten ist bislang weitgehend eingeschränkt. „Mit steigender Nachfrage nach Bitcoin-Engagements findet ein Großteil dieser Aktivitäten weiterhin außerhalb der Blockchain statt und ist auf Zwischenhändler angewiesen", sagt Orkun Kilic, Mitbegründer und CEO von Chainway Labs, , dem Unternehmen, das Citrea entwickelt. „Durch die Integration von Bitcoin-gesicherten Finanzanwendungen in die Blockchain ermöglicht das Citrea-Mainnet den direkten Einsatz, die Verwaltung und die Abwicklung von Kapital innerhalb der Bitcoin-nativen Märkte. Die native Abwicklung über ctUSD bildet die Brücke zu Fiat-Systemen und unterstützt Anwendungsfälle wie BTC-besicherte Kredite und institutionelle Kredite."

Citrea hat seine Kreditvergabestruktur in Zusammenarbeit mit führenden DeFi-Akteuren wie Morpho und UltraYield von Edge Capital entwickelt. Die nativen Angebote vonCitrea nutzen On-Chain- und Off-Chain-Strategien von führenden Institutionen für digitale Vermögenswerte wie Keyrock , um sichere, transparente BTC-Renditen zu erzielen.

„Citrea erschließt eine enorme Marktchance, indem es dazu beiträgt, Bitcoin wirklich programmierbar zu machen, eine Eigenschaft, die dem Vermögenswert in der Vergangenheit in skalierbarer Weise gefehlt hat", sagte Bridget Harris, Associate bei Founders Fund. „Durch die Entwicklung von entwicklerorientierten und benutzerorientierten Produkten, die die Sicherheit von Bitcoin nutzen, skaliert Citrea die Bitcoin-Wirtschaft als Ganzes grundlegend."

„Citrea ermöglicht eine tiefere, nativere Interaktion mit BTC, indem es Kapitalmärkte, Stablecoin-Liquidität und Anwendungsinfrastruktur direkt auf Bitcoin bringt", sagte Will Nuelle, General Partner von Galaxy Ventures. „Indem Citrea Bitcoin zu einem aktiveren Finanzwert macht, stärkt es dessen Rolle innerhalb der globalen Finanzsysteme und erweitert die Möglichkeiten, wie Institutionen und Nutzer sicher auf dem Netzwerk aufbauen können."

Der Ansatz von Citrea hat bedeutende Auswirkungen auf die langfristige Nachfrage, die Anreize für Miner und die Art und Weise, wie Institutionen mit Bitcoin umgehen. Citrea ermöglicht es Institutionen, kapitaleffizientere Strategien mit größerer Kontrolle und Flexibilität als bei Off-Chain-Plattformen zu verfolgen. Da die Block-Subventionen im Laufe der Zeit zurückgehen, passt Citrea die Netzwerksicherheit an die reale wirtschaftliche Nutzung an.

Das Citrea Mainnet und ctUSD sind jetzt live. Weitere Informationen unter citrea.xyz

Informationen zu Citrea

Citrea ist die Bitcoin-Anwendungsschicht, die Institutionen und Nutzern den Zugang zu den Bitcoin-Kapitalmärkten ermöglicht. Die Plattform zielt darauf ab, die finanzielle Nutzbarkeit von Bitcoin zu erweitern und gleichzeitig am Sicherheitsmodell des Netzwerks festzuhalten. Citrea wird von Investoren wie Founders Fund, Galaxy, Maven 11, Delphi Digital, Erik Voorhees, Balaji Srinivasan und weiteren unterstützt.

