Citrea, la plateforme Bitcoin soutenue par le Founders Fund, introduit une plateforme d'applications sécurisées en Bitcoin, débloquant l'accès institutionnel et mondial aux marchés libellés en Bitcoin.

GEORGE TOWN, Îles Caïmans, 28 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Citrea , la plateforme d'application Bitcoin soutenue par Founders Fund et Galaxy Ventures, a annoncé le lancement de son réseau principal, permettant les activités de marché des capitaux directement sur le réseau Bitcoin. Citrea a également mis en ligne ctUSD, son stablecoin libellé en dollars américains émis par MoonPay et activé par M0 , conçu pour s'aligner sur les prochaines lignes directrices de la loi GENIUS. Le réseau principal de Citrea et ctUSD fournissent ensemble une couche de règlement et de liquidité en USD de niveau institutionnel pour les activités financières basées sur le bitcoin.

Citrea lance son réseau principal - permettant à Bitcoin d'être utilisé pour les prêts, les échanges et les règlements en USD.

Malgré la capitalisation boursière de Bitcoin d'environ 1 300 milliards de dollars, les données de la chaîne montrent que plus de 61 % de BTC n'ont pas été transférés depuis plus d'un an, ce qui met en évidence l'ampleur du capital qui reste économiquement inactif en raison de l'absence d'infrastructure d'application native.

« Le bitcoin est l'actif numérique le plus important au monde, mais son rôle sur les marchés financiers a été largement limité. Alors que la demande d'exposition au bitcoin augmente, une grande partie de cette activité reste en dehors de la chaîne et dépend d'intermédiaires », a déclaré Orkun Kilic, cofondateur et PDG de Chainway Labs, l'entreprise qui construit Citrea. « En fournissant des applications financières garanties par Bitcoin sur la chaîne, le réseau principal de Citrea permet de déployer, de gérer et de régler des capitaux directement au sein des marchés natifs de Bitcoin. Le règlement natif par l'intermédiaire de ctUSD permet de faire le lien avec les systèmes de monnaie fiduciaire, en soutenant des cas d'utilisation tels que les prêts adossés à BTC et le crédit institutionnel. »

Citrea a développé son infrastructure de prêt en collaboration avec des participants de la finance décentralisée de premier plan, notamment Morpho et UltraYield par Edge Capital . Les offres de Citrea s'appuieront sur les stratégies on-chain et off-chain des principales institutions d'actifs numériques telles que Keyrock pour proposer des rendements sûrs et transparents en BTC.

« Citrea s'attaque à une formidable opportunité commerciale en aidant à rendre Bitcoin réellement programmable, une caractéristique qui a historiquement manqué à l'actif de manière évolutive », a déclaré Bridget Harris, associée du Founders Fund. « En élaborant des produits orientés vers les développeurs et les utilisateurs qui exploitent la sécurité de Bitcoin, Citrea fait fondamentalement évoluer tout le système économique de Bitcoin. »

« Citrea permet un engagement plus profond et plus naturel avec BTC en apportant les marchés de capitaux, la liquidité des stablecoins et l'infrastructure d'application directement sur Bitcoin », a déclaré Will Nuelle, associé en nom de Galaxy Ventures. « En faisant de Bitcoin un actif financier plus actif, Citrea renforce son rôle au sein des systèmes financiers mondiaux et élargit les moyens par lesquels les institutions et les utilisateurs peuvent construire en toute sécurité sur le réseau. »

L'approche de Citrea a des implications significatives pour la demande à long terme, les incitations des mineurs et la manière dont les institutions traitent avec Bitcoin. Citrea permet aux institutions d'adopter des stratégies plus efficaces en termes de capital, avec un contrôle et une flexibilité accrus par rapport aux établissements hors chaîne. Étant donné que les subventions par bloc diminuent avec le temps, Citrea aligne la sécurité du réseau sur l'utilisation économique réelle.

Le mainnet et le ctUSD de Citrea sont désormais en ligne. Pour en savoir plus, veuillez consulter citrea.xyz

À propos de Citrea

Citrea est la couche d'application de Bitcoin, qui permet aux institutions et aux utilisateurs d'accéder aux marchés financiers de Bitcoin. La plateforme vise à étendre l'utilité financière de Bitcoin tout en restant ancrée dans le modèle de sécurité du réseau. Citrea est soutenue par des investisseurs tels que Founders Fund, Galaxy, Maven 11, Delphi Digital, Erik Voorhees, Balaji Srinivasan et d'autres encore.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2869641/Citrea.jpg