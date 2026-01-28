Citrea lancia Mainnet, consentendo l'utilizzo di bitcoin per prestiti, trading e pagamenti in USD

Citrea, la piattaforma in bitcoin sostenuta da Founders Fund, presenta una piattaforma applicativa protetta da bitcoin che consente l'accesso istituzionale e mondiale ai mercati denominati in bitcoin

GEORGE TOWN, Isole Cayman, 28 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Citrea , la piattaforma applicativa in bitcoin sostenuta da Founders Fund e Galaxy Ventures, ha annunciato il lancio della sua mainnet, che consente l'attività dei mercati dei capitali direttamente sulla rete bitcoin. Citrea ha inoltre lanciato ctUSD, la sua stablecoin denominata in dollari statunitensi emessa da MoonPay e fornita da M0 , progettata per allinearsi alle imminenti linee guida del GENIUS Act. Insieme, la mainnet Citrea e ctUSD forniscono un livello di liquidità e pagamenti in USD di livello istituzionale per le attività finanziarie basate su bitcoin.

Nonostante la capitalizzazione di mercato in bitcoin sia pari a circa 1,3 trilioni di dollari, i dati on-chain mostrano che oltre il 61% dei BTC non è stato movimentato da oltre un anno, evidenziando la quantità di capitale che rimane economicamente inattivo a causa della mancanza di un'infrastruttura applicativa nativa.

"Il bitcoin è la più grande risorsa digitale al mondo, ma il suo ruolo nei mercati finanziari è stato in gran parte limitato. Con l'aumentare della domanda di esposizione al bitcoin, gran parte di tale attività rimane off-chain, affidandosi a intermediari", ha affermato Orkun Kilic, co-fondatore e CEO di Chainway Labs, la società che ha creato Citrea. "Portando le applicazioni finanziarie garantite da bitcoin on-chain, la mainnet Citrea consente di impiegare, gestire e regolare il capitale direttamente all'interno dei mercati nativi in bitcoin. I pagamenti nativi tramite ctUSD forniscono un ponte verso i sistemi fiat, supportando casi d'uso come i prestiti garantiti da BTC e il credito istituzionale".

Citrea ha sviluppato la propria infrastruttura di prestito in collaborazione con i principali operatori DeFi, tra cui Morpho e UltraYield di Edge Capital . Le offerte native di Citrea sfrutteranno strategie on-chain e off-chain di istituzioni leader nel settore delle risorse digitali come Keyrock per offrire rendimenti BTC sicuri e trasparenti.

" Citrea sta affrontando un'enorme opportunità di mercato contribuendo a rendere il bitcoin veramente programmabile, una caratteristica che storicamente è mancata a questo asset in modo scalabile", ha affermato Bridget Harris, Associate presso Founders Fund. "Realizzando prodotti incentrati sugli sviluppatori e rivolti agli utenti che sfruttano la sicurezza del bitcoin, Citrea espande in modo sostanziale l'economia bitcoin nel suo complesso."

"Citrea consente un coinvolgimento più profondo e più nativo con BTC portando i mercati dei capitali, la liquidità delle stablecoin e l'infrastruttura applicativa direttamente sul bitcoin", ha affermato Will Nuelle, General Partner di Galaxy Ventures. "Rendendo il bitcoin un asset finanziario più attivo, Citrea rafforza il suo ruolo all'interno dei sistemi finanziari globali e amplia le modalità con cui le istituzioni e gli utenti possono appoggiarsi e crescere in modo sicuro sulla rete."

L'approccio di Citrea ha implicazioni significative per la domanda a lungo termine, gli incentivi per i miner e il modo in cui le istituzioni interagiscono con il bitcoin. Citrea consente alle istituzioni di perseguire strategie più efficienti in termini di capitale con maggiore controllo e flessibilità rispetto alle piattaforme off-chain. Con il diminuire dei sussidi per blocco nel tempo, Citrea allinea la sicurezza della rete all'utilizzo economico reale.

La mainnet Citrea e ctUSD sono ora attivi. Per ulteriori informazioni, visitare citrea.xyz

Informazioni su Citrea

Citrea è il layer applicativo di bitcoin che consente alle istituzioni e agli utenti di accedere ai mercati dei capitali in bitcoin. La piattaforma mira ad ampliare l'utilità finanziaria di bitcoin rimanendo ancorata al modello di sicurezza della rete. Citrea è sostenuta da investitori quali Founders Fund, Galaxy, Maven 11, Delphi Digital, Erik Voorhees, Balaji Srinivasan e altri.

