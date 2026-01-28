Citrea Luncurkan Mainnet - Memungkinkan Penggunaan Bitcoin Untuk Peminjaman, Perdagangan, dan Penyelesaian Dalam USD

Citrea adalah platform Bitcoin yang didukung oleh Founders Fund. Citrea meluncurkan platform aplikasi dengan keamanan Bitcoin untuk menyediakan akses bagi institusi dan seluruh dunia ke pasar denominasi Bitcoin

GEORGE TOWN, Kepulauan Cayman, 28 Januari, 2026 /PRNewswire/ -- Citrea adalah platform aplikasi Bitcoin yang didukung oleh Founders Fund dan Galaxy Ventures. Citrea mengumumkan peluncuran mainnet yang memungkinkan aktivitas pasar modal secara langsung di jaringan Bitcoin. Citrea juga telah meluncurkan ctUSD, stablecoin denominasi dolar AS yang diterbitkan oleh MoonPay dan didukung oleh M0 . ctUSD dirancang agar selaras dengan pedoman GENIUS Act mendatang. Mainnet dan ctUSD Citrea menyediakan lapisan likuiditas penyelesaian USD tingkat institusi untuk aktivitas keuangan di Bitcoin.

Citrea Launches Mainnet - Enabling Bitcoin to Be Used for Lending, Trading, and USD Settlement

Meskipun kapitalisasi pasar Bitcoin sekitar $ 1,3 triliun, data on-chain menunjukkan bahwa lebih dari 61 persen BTC belum bergerak selama lebih dari setahun. Hal ini menyoroti skala modal yang masih belum digunakan untuk perekonomian karena tidak ada infrastruktur aplikasi bawaan.

"Bitcoin adalah aset digital terbesar di dunia, namun perannya di pasar keuangan sangat terbatas. Seiring meningkatnya permintaan eksposur Bitcoin, sebagian besar aktivitas dilakukan off-chain dan bergantung pada perantara," kata Orkun Kilic, CEO dan salah satu Pendiri Chainway Labs, perusahaan pendiri Citrea. "Dengan menghadirkan aplikasi keuangan yang diamankan oleh Bitcoin ke dalam sistem on-chain, mainnet Citrea memungkinkan modal untuk digunakan, dikelola, dan diselesaikan secara langsung di pasar berbasis Bitcoin. Penyelesaian transaksi dalam sistem blockchain melalui ctUSD menyediakan jembatan ke sistem fiat, membantu kasus penggunaan seperti pinjaman yang didukung BTC dan kredit untuk institusi."

Citrea mengembangkan infrastruktur pinjaman bersama peserta DeFi terkemuka seperti Morpho dan UltraYield oleh Edge Capital . Penawaran Citrea di platformnya akan memanfaatkan strategi on-chain dan off-chain dari berbagai institusi aset digital utama seperti Keyrock untuk memberikan imbal hasil BTC yang aman dan transparan.

"Citrea memanfaatkan peluang pasar yang sangat besar dengan membantu menjadikan Bitcoin benar-benar dapat diprogram, fitur yang selama ini belum tersedia dalam skala besar," kata Bridget Harris, Associate di Founders Fund. "Dengan membuat produk yang memanfaatkan keamanan Bitcoin seperti produk yang berfokus pada pengembang dan produk yang berinteraksi langsung dengan pengguna akhir, pada dasarnya Citrea meningkatkan perekonomian Bitcoin secara keseluruhan."

"Citrea memungkinkan keterlibatan yang lebih mendalam dan lebih langsung dengan BTC melalui upaya menghadirkan pasar modal, likuiditas stablecoin, dan infrastruktur aplikasi secara langsung di Bitcoin," kata Will Nuelle, General Partner Galaxy Ventures."Dengan menjadikan Bitcoin sebagai aset keuangan yang lebih aktif, Citrea memperkuat perannya dalam sistem keuangan global dan memperluas cara-cara yang dapat dilakukan oleh institusi maupun pengguna untuk membangun di jaringan ini dengan aman."

Pendekatan Citrea memiliki implikasi yang berarti bagi permintaan jangka panjang, insentif penambang, dan cara institusi terlibat dengan Bitcoin. Citrea memungkinkan berbagai lembaga menerapkan strategi yang lebih hemat modal dengan kendali dan fleksibilitas lebih besar dibanding di luar jaringan blockchain. Seiring dengan penurunan subsidi blok dari waktu ke waktu, Citrea menyelaraskan keamanan jaringan dengan penggunaan ekonomi yang sebenarnya.

Mainnet dan ctUSD Citrea telah aktif. Ketahui lebih lanjut di citrea.xyz

Tentang Citrea

Citrea adalah lapisan aplikasi Bitcoin yang memungkinkan institusi dan pengguna mengakses pasar modal Bitcoin. Platform ini bertujuan untuk memperluas kegunaan finansial Bitcoin dengan tetap berlandaskan model keamanan jaringan. Citrea didukung oleh beberapa investor seperti Founders Fund, Galaxy, Maven 11, Delphi Digital, Erik Voorhees, Balaji Srinivasan dan banyak lagi.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2869641/Citrea.jpg

SOURCE Citrea