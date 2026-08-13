ADFW 2026 da a conocer su primera tanda de ponentes destacados y reúne en Abu Dabi a la comunidad financiera mundial

La primera tanda incluye a altos líderes del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y de Abu Dabi, junto con destacados CEO, presidentes, fundadores e inversores institucionales de gigantes del sector como Allianz SE, DBS Group, Franklin Templeton y Temasek Holdings

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Bajo el patrocinio de Su Alteza el Jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo, la Abu Dhabi Finance Week (ADFW), organizada por el Abu Dhabi Global Market (ADGM), ha anunciado hoy el primer grupo de ponentes destacados para su quinta edición, que tendrá lugar del 7 al 10 de diciembre de 2026 bajo el lema La comunidad de capitales, impulsada por las alianzas.

A poco menos de cinco meses de la celebración del evento, la ADFW ya ha conseguido la participación confirmada de más de 200 ponentes internacionales de primer nivel procedentes de los ámbitos gubernamental, de los servicios financieros, de la inversión, la tecnología y la innovación, a medida que Abu Dabi sigue consolidando su posición como centro mundial líder en capital e inversión.

Su Excelencia Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente de ADGM, declaró: "El excepcional compromiso precoz de los líderes financieros mundiales con la ADFW 2026 refleja la creciente confianza en Abu Dabi como destino de confianza para el capital, la inversión y las alianzas a largo plazo.

La fuerza de la ADFW no reside solo en las conversaciones que tienen lugar aquí, sino en lo que estas implican a futuro. Al reunir a los principales inversores, responsables políticos e innovadores del mundo, Abu Dabi crea un entorno en el que el diálogo se traduce en inversión y las relaciones se convierten en colaboraciones a largo plazo. Eso es lo que distingue a Abu Dabi como la Capital del Capital".

Entre los representantes del Gobierno y de Abu Dabi se encuentra Su Excelencia Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente de ADGM y del Departamento de Desarrollo Económico de Abu Dabi; Su Excelencia el Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Ministro de Comercio Exterior de los Emiratos Árabes Unidos; Su Excelencia Mohamed Ali Al Shorafa, presidente del Departamento de Municipios y Transporte; Su Excelencia el Dr. Sultan bin Saif Al Neyadi, Ministro de Estado para Asuntos de la Juventud de los Emiratos Árabes Unidos; Su Excelencia Shamis Ali Khalfan Al Dhaheri, presidente del Departamento de Desarrollo Comunitario de Abu Dabi y vicepresidente segundo y director general de la Cámara de Comercio e Industria de Abu Dabi; Su Excelencia Salem Al Nuami, director general del Fondo de Pensiones de Abu Dabi; Su Excelencia Majid Al Suwaidi, CEO de ALTÉRRA; Su Excelencia el Dr. Tariq Bin Hendi, CEO de Botim; Mohamed Abdelbary, CEO global del Abu Dhabi Islamic Bank; Hamad Al Ameri, CEO de Alpha Dhabi; y Antonoaldo Neves, CEO de Etihad.

A ellos se unirán altos directivos de muchas de las instituciones financieras más grandes del mundo, entre ellos Oliver Bäte, presidente del Consejo de Administración y CEO de Allianz SE; Tan Su Shan, CEO de DBS Group; Ron O'Hanley, presidente y CEO de State Street; Bill Winters, CEO de Standard Chartered; Clare Woodman CBE, CEO de la división internacional de Morgan Stanley; Stefan Bollinger, CEO de Julius Baer; Dilhan Pillay Sandrasegara, director ejecutivo y CEO de Temasek Holdings; Andreas Berger, CEO del grupo Swiss Re; Charles R. Kaye, presidente de Warburg Pincus; Hendrik du Toit, fundador y CEO de Ninety One; Tarek Sultan, presidente de Agility; Steven Desmyter, presidente de Man Group.

El programa contará además con la participación de figuras destacadas de los sectores de la gestión de activos a nivel mundial, las inversiones alternativas, las infraestructuras, las materias primas y la inversión institucional, como Jenny Johnson, CEO de Franklin Templeton; Katie Koch, presidenta y CEO de TCW; Tobias C. Pross, CEO de Allianz Global Investors; Marc C. Ganzi, CEO de DigitalBridge; Dmitry Balyasny, cofundador, socio director y director de inversiones de Balyasny Asset Management; Mike Freno, presidente del consejo de administración, presidente y CEO de Barings; David Druley, CEO de Cambridge Associates; y Stefan Hoops, CEO de DWS.

Como reflejo de la creciente interconexión entre las finanzas, la tecnología y la innovación, el programa contará también con la participación de líderes del ecosistema tecnológico, de activos digitales y de fintech, entre los que se incluyen Chamath Palihapitiya, fundador de Social Capital; Richard Teng, CEO de Binance; JoeBen Bevirt, fundador y CEO de Joby Aviation; Robert Smith, fundador y CEO de Vista Equity; Pascal Gauthier, presidente y CEO de Ledger; Lily Liu, presidenta de Solana Foundation; y Charles Cascarilla, cofundador y CEO de Paxos.

Partiendo del éxito de las ediciones anteriores, la ADFW 2026 presentará un programa ampliado diseñado para reforzar la participación de altos cargos y ofrecer resultados más específicos. Entre las novedades se incluyen las ediciones inaugurales de la Abu Dhabi Real Estate Summit, la AIMA Global Hedge Fund Leaders Platform, el Hub71 Startups Campus, un Foro de Salud y Biotecnología, así como múltiples mesas redondas sobre estrategia global y foros privados ampliados. A lo largo de la semana, se prevé que la ADFW 2026 organice más de 70 eventos temáticos en los que participarán más de 800 ponentes. El programa se estructurará en torno a cuatro jornadas temáticas principales que abarcarán la estrategia económica de Abu Dabi, los mercados mundiales, la gestión de activos, la tecnología financiera, los activos digitales, las finanzas sostenibles y las finanzas islámicas.

FUENTE ADGM