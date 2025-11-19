DAR GLOBAL TOCA LA CAMPANA DE APERTURA DE LA BOLSA DE LONDRES Y CONSOLIDA SU EXPANSIÓN MUNDIAL CON EL LANZAMIENTO DEL SLOGAN "LIVE ALL IN" (VIVE LA VIDA AL MÁXIMO)

LONDRES, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Dar Global, la promotora inmobiliaria internacional que cotiza en la Bolsa de Londres, marcó un hito al tocar la campana de apertura en la Bolsa de Londres (LSE, por sus siglas en inglés). La ceremonia celebró el traslado de la empresa a la categoría de acciones ordinarias (empresas comerciales), lo que convierte a Dar Global en la primera empresa saudí, y la primera de todo el Medio Oriente, en completar dicha transición en el mercado principal de la Bolsa de Londres.

Para conmemorar la ocasión, Dar Global también presentó su nuevo eslogan mundial, "Live All In" (Vive la vida al máximo). La filosofía refleja el compromiso de la empresa de ofrecer experiencias de estilo de vida distintivas y oportunidades de inversión a clientes internacionales. Transmite audacia, ambición y un enfoque en el valor a largo plazo en los mercados de todo el mundo.

Ziad El Chaar, director ejecutivo de Dar Global, comentó desde la LSE: "Hoy es un día memorable, que simboliza nuestro compromiso con los mercados de capitales mundiales y el espíritu audaz que define a Dar Global. Los sofisticados mercados de Londres ofrecen visibilidad, credibilidad y sólidos estándares de gobernanza. Mientras celebramos este logro, lanzamos con orgullo 'Live All In', una filosofía que refleja nuestra dedicación a la excelencia y nuestro enfoque para crear experiencias de estilo de vida y vías de inversión en todo el mundo".

Dar Global sigue ampliando su presencia, con un valor bruto de desarrollo (GDV) que asciende a 19.000 millones de dólares estadounidenses, respaldado por acuerdos de desarrollo conjunto y adquisiciones estratégicas de terrenos en Riad y Yeda. La empresa ha establecido alianzas con más de diez marcas de lujo de renombre mundial, entre las que se incluyen Trump Organization, Aston Martin, Automobili Lamborghini, Fendi, ELIE SAAB, Marriott Residences, Missoni, Mouawad, Pagani Automobili y W Hotels. Estas colaboraciones brindan a los inversores acceso a proyectos distintivos en ciudades clave a nivel mundial.

Para potenciar su estrategia de crecimiento, Dar Global se está expandiendo hacia los servicios financieros y la gestión de activos a través de una división de inversión de reciente creación que ofrece a los inversores internacionales un acceso estructurado a su cartera de proyectos en desarrollo. Al combinar su experiencia en el sector inmobiliario con sus capacidades de inversión reguladas, la empresa está creando una plataforma que conecta el capital mundial con oportunidades de alto crecimiento en Arabia Saudí y los principales mercados internacionales.

Como primera empresa saudí que cotiza en el mercado principal de la Bolsa de Londres, Dar Global conecta a los inversores internacionales con el sector inmobiliario en expansión del Reino, donde la Visión 2030 y las próximas reformas sobre la propiedad extranjera atraerán una participación mundial cada vez mayor. El portafolio de Dar Global ofrece a los pioneros la oportunidad de formar parte de un nuevo e importante capítulo en el sector inmobiliario mundial.

