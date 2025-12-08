DAR GLOBAL ET ART DISTRICT REAL ESTATE DEVELOPMENT ANNONCENT « MAD », LE QUARTIER MARITIME, ARTISTIQUE ET NUMÉRIQUE DE MUSCAT

MUSCAT, Oman, 8 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Dar Global (LSE : DAR), le promoteur immobilier de luxe coté à Londres, en partenariat avec Art District Real Estate Development, a annoncé aujourd'hui le début de leur collaboration pour lancer et développer le quartier « MAD », Muscat Marine, Art & Digital District, une nouvelle destination côtière révolutionnaire qui intègre la vie en bord de l'océan, l'hôtellerie de luxe, les entreprises axées sur la culture, et les industries financières et numériques axées vers l'avenir.

Situé le long du littoral pittoresque d'Oman, le projet « MAD » s'étend sur plus de 1,5 million de mètres carrés avec une valeur brute de développement d'environ 1,6 milliard OMR (4,2 milliards d'USD) pour toutes les phases de développement qui s'étaleront sur 12 ans. Il est conçu pour rehausser la position mondiale du Sultanat en fusionnant la vie avec la vue sur la mer, l'hospitalité de luxe, l'expression culturelle et les futurs secteurs financiers et numériques en un seul écosystème unifié.

Conçu comme une ville à destinations multiples, le quartier « MAD » rassemble des communautés résidentielles de luxe, des lieux culturels, des marinas de classe mondiale, des commerces de détail raffinés, des parcs d'affaires et financiers de nouvelle génération et des hôtels haut de gamme. Le quartier invitera les voyageurs aisés, les investisseurs internationaux, les collectionneurs d'art, les fondateurs d'entreprises technologiques et les entrepreneurs créatifs à vivre, à travailler et à se connecter au sein d'une expérience unique et homogène, ancrée dans l'identité maritime et la vision économique d'Oman.

Ziad El Chaar, PDG de Dar Global, déclare : « 'MAD' représente une étape décisive dans la manière dont le littoral d'Oman sera vécu et dont sa future économie émergera. En collaboration avec Art District Real Estate, nous construisons une destination qui dépasse le simple immobilier pour renforcer les entreprises, attirer les talents internationaux, soutenir la production culturelle et dégager une nouvelle valeur économique. « MAD » représente une nouvelle porte d'entrée pour Oman, inspirée par la mer et façonnée par l'innovation ».

Ce projet témoigne de la confiance d'Oman dans la construction des industries du futur. « MAD » démontre comment le développement stratégique peut préserver notre patrimoine maritime tout en saisissant les opportunités offertes par l'innovation mondiale. Il attirera les investissements, cultivera les talents et aura un impact culturel et économique durable pour les générations à venir. La caractéristique principale de « MAD » est l'intégration d'une économie numérique à l'échelle du district, qui permet un nouveau modèle de propriété, de culture et d'entreprise. Le développement introduit l'octroi de licences numériques, l'échange d'actifs et les récompenses de l'écosystème, en soutenant la création d'entreprises et les voies d'investissement pour les entrepreneurs et les investisseurs mondiaux.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2840378/DAR_GLOBAL_ART_DISTRICT.jpg