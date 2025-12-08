DAR GLOBAL Y ART DISTRICT REAL ESTATE DEVELOPMENT ANUNCIAN "MAD" - DAR GLOBAL Y ART DISTRICT REAL ESTATE DEVELOPMENT ANUNCIAN "MAD", EL DISTRITO MARINO, ARTÍSTICO Y DIGITAL DE MASCATE

MASCATE, Omán, 8 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Dar Global (LSE:DAR), el desarrollador inmobiliario de lujo que cotiza en la bolsa de Londres, en asociación con Art District Real Estate Development, anunció hoy el inicio de la colaboración para lanzar y desarrollar 'MAD', el distrito marino, artístico y digital de Mascate, un nuevo destino costero transformador que integra la vida frente al mar, la hospitalidad de lujo, la empresa impulsada por la cultura y las industrias financieras y digitales enfocadas en el futuro.

DAR GLOBAL AND ART DISTRICT REAL ESTATE DEVELOPMENT ANNOUNCE ‘MAD’, MUSCAT’S MARINE, ART & DIGITAL DISTRICT

Ubicado a lo largo de la pintoresca costa de Omán, el proyecto 'MAD' abarca más de 1,5 millones de metros cuadrados con un valor bruto de desarrollo de aproximadamente 1.600 millones de OMR (4.200 millones de dólares) para todas las fases de desarrollo, que se extenderán a lo largo de 12 años. Está diseñado para elevar la posición global del Sultanato al fusionar la vida con vistas al mar, la hospitalidad de lujo, la expresión cultural y los futuros sectores financiero y digital en un ecosistema unificado.

Concebido como una ciudad multidestino, 'MAD' reúne comunidades residenciales de lujo, espacios culturales, puertos deportivos de clase mundial, comercio minorista de alta gama, parques financieros y empresariales de última generación y hoteles de lujo. El distrito invitará a viajeros adinerados, inversores internacionales, coleccionistas de arte, fundadores de empresas tecnológicas y emprendedores creativos a vivir, trabajar y conectar en una experiencia única y fluida, arraigada en la identidad marítima y la visión económica de Omán.

Ziad El Chaar, consejero delegado de Dar Global, afirmó: "MAD representa un paso decisivo en la forma en que se experimentará el litoral de Omán y en el surgimiento de su futura economía. Junto con Art District Real Estate Development, estamos construyendo un destino que va más allá del sector inmobiliario para impulsar las empresas, atraer talento global, apoyar la producción cultural y generar nuevo valor económico. MAD es una nueva puerta de entrada para Omán, inspirada en el mar y moldeada por la innovación".

Este proyecto refleja la confianza de Omán en la creación de industrias del futuro. MAD demuestra cómo el desarrollo estratégico puede preservar nuestro patrimonio marítimo, a la vez que aprovecha las oportunidades de la innovación global. Atraerá inversión, cultivará talento y creará un impacto cultural y económico duradero para las generaciones venideras. Una característica distintiva de MAD es la integración de una economía digital en todo el distrito, lo que posibilita un nuevo modelo inmobiliario, cultural y empresarial. El desarrollo introduce licencias digitales, intercambio de activos y recompensas del ecosistema, lo que impulsa la creación de empresas y las vías de inversión para emprendedores e inversores globales.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2840378/DAR_GLOBAL_ART_DISTRICT.jpg