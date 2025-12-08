DAR GLOBAL 夥拍 ART DISTRICT REAL ESTATE DEVELOPMENT 宣佈推出馬斯喀特海洋、藝術及數碼區「MAD」

作為一個多元目的地城市，「MAD」構想匯聚了豪華住宅社區、文化場所、世界級遊艇碼頭、精選零售商店、新一代金融及商業園區，以及高級酒店。該區將吸引富裕旅客、全球投資者、藝術收藏家、科技創業者及創意企業家，讓他們在植根於阿曼海洋特色與經濟願景的單一無縫體驗中，生活、工作及建立聯繫。

Dar Global 行政總裁 Ziad El Chaar 表示：「『MAD』代表著體驗阿曼海岸線方式及未來經濟崛起的重要一步。我們與 Art District Real Estate Development 攜手建立的不僅是一個房地產項目，更是一個能夠賦能企業、吸引全球人才、推動文化生產並釋放新經濟價值的目的地。『MAD』是阿曼通往世界的新門戶，一個受海洋啟發並由創新塑造的門戶。」

此項目反映了阿曼建立未來產業的信心。「MAD」展示了策略性發展如何在擁抱全球創新機遇的同時，保育我們的海洋遺產。它將吸引投資、培育人才，並為後代創造持久的文化及經濟影響。「MAD」的一大特色是整合了全區數碼經濟，實現房地產、文化及企業的新模式。該發展項目引入了數碼許可證、資產交易及生態系統獎勵，為全球企業家及投資者提供業務創立及投資途徑的支援。

