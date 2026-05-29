Xi'an acelera la transformación industrial y define un nuevo modelo para el comercio mundial y la innovación tecnológica

XI'AN, China, 29 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Se llevó a cabo en Xi'an la 10.a Exposición Internacional de la Ruta de la Seda y el Foro de Inversión y Comercio para la Cooperación entre el Este y el Oeste de China ("10.ª Exposición Int. de la Ruta de la Seda), celebrados con éxito entre el 21 y el 25 de mayo.

Zona de desarrollo económico y tecnológico de Xi'an en pleno crecimiento

Como ciudad anfitriona, Xi'an mostró su papel estratégico como zona medular de la Franja y la Ruta, y centro de inversión mundial con la organización de cuatro eventos: la Feria Mundial de Cooperación para el Círculo Económico del Expreso Ferroviario China-Europa, la 12.a Feria de Comercio e Inversión de la Asociación Internacional de Cámaras de Comercio y 1.er Evento de Encuentros Bilaterales de Empresas Chinas, el Simposio de Inversión y Cooperación de Mujeres Emprendedoras 2026 y una zona de exposición especial sobre la integración puerto-comercio-industria de la Franja Económica del Expreso Ferroviario China-Europa.

La ciudad publicó oficialmente un manual de inversiones con 871 proyectos clave de inversión y presentó el "Centro de Servicio Integral para Empresas Chinas en Expansión Global (Xi'an)".

Estos eventos reunieron a cientos de participantes internacionales, líderes de Cámaras de Comercio y empresarios de países y regiones del corredor de la Franja y la Ruta hasta Xi'an, para explorar la integración puerto-comercio-industria y la cooperación internacional que se centra en la eficiencia, reducción de costos y optimización de servicios.

Seis departamentos municipales de Xi'an (la Oficina Municipal de Cooperación para la Inversión de Xi'an, la Comisión Municipal de Desarrollo y Reforma de Xi'an, la Oficina Municipal de Industria y Tecnología de la Información de Xi'an, la Oficina Municipal de Ciencia y Tecnología de Xi'an, la Oficina de Datos de Xi'an y la Oficina Municipal de Recursos Naturales y Planificación de Xi'an) presentaron oportunidades de desarrollo en los ámbitos de planificación, industria, innovación, gobierno digital y diseño espacial. Entre los aspectos más destacados se incluyen la estrategia "tres centros y dos polos" del XV Plan Quinquenal, un sistema industrial actualizado que abarca 26 sectores y 19 cadenas (vehículos de nueva energía, semiconductores, nuevas energías, hidrógeno, inteligencia integrada, etc.), además de las capacidades de la "IA+" y los logros del gobierno digital, como la infraestructura del "Centro de Datos de la Ruta de la Seda" y la aplicación del ecosistema Harmony en el desarrollo de transporte inteligente, datos públicos y escenarios de uso.

Además de las exposiciones, Xi'an concretó varios acuerdos de alto valor en áreas como los corredores logísticos, los proyectos industriales y el comercio transfronterizo, lo que puso de manifiesto su fuerte impulso en la logística transfronteriza, la sinergia industrial y la cooperación internacional.

De cara al futuro, Xi'an continuará perfeccionando su entorno comercial e invitará a inversionistas de todo el mundo a convertirse en "socios de la ciudad", para construir de manera conjunta un círculo económico industrial dinámico e iniciar una nueva etapa en la colaboración de la Ruta de la Seda.

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FUENTE Xi'an Municipal Government