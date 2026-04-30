En Xi'an, alcaldes de todo el mundo exploran vías para que las ciudades de la Ruta de la Seda logren un equilibrio entre el patrimonio antiguo y la industria moderna

XI'AN, China, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Comenzó oficialmente el Diálogo Mundial de Alcaldes•Xi'an 2026, evento que reunió a alcaldes de varios países en Xi'an, China, punto de partida de la antigua Ruta de la Seda. Bajo el lema "Punto de partida de la antigua Ruta de la Seda y coexistencia armoniosa: tecnología y cultura para el empoderamiento del desarrollo urbano sostenible", el evento de tres días combinó mesas de debate y experiencias culturales inmersivas con visitas detalladas a diversos lugares. Al conducir a los participantes a la primera línea de las operaciones de ciudades inteligentes, instalaciones de fabricación avanzada y lugares que son patrimonio de la humanidad, el programa ofrece una visión directa de la manera en que las tecnologías digitales transforman la gobernanza urbana e impulsan la transformación industrial.

Yongning Gate, Xi’an (PRNewsfoto/Xi'an Municipal Government)

Su itinerario abarcó desde el complejo Chang'an Cloud, sede del Museo de Ciencia y Tecnología de Xi'an y del Pabellón de Exposiciones de Planificación Urbana, que exhibe la innovación tecnológica a escala de la ciudad y la fabricación avanzada de alta tecnología, hasta el Grand Tang Mall, donde un artista caracterizado como el poeta de la dinastía Tang, Li Bai, deleitó a los visitantes con versos improvisados y brindó una visión estilizada de la cultura de la era Tang mediante una puesta en escena contemporánea.

En Xi'an, la historia no se ha dejado de lado, sino que está integrada en el ritmo cotidiano de la ciudad. Los participantes visitaron una de las murallas antiguas más grandes y mejor conservadas del mundo ubicada en Xi'an, la cual ahora está resguardada con sistemas modernos de monitoreo. Más de 3.000 sensores y algoritmos impulsados por inteligencia artificial rastrean el estado de cada ladrillo en tiempo real, lo que contribuye a la preservación de la estructura de 1.400 años de antigüedad.

Más allá de su patrimonio cultural, Xi'an también expande su base industrial. En la planta de fabricación inteligente de Geely en Xi'an, 934 robots ensamblan vehículos en intervalos de casi un minuto, con una producción que funciona de manera eficiente sin necesidad de iluminación en el sitio. Los sectores de alta tecnología de la ciudad también se extienden a la fotónica y el equipo médico, con tecnologías desarrolladas a nivel local que llegan cada vez más a los mercados internacionales.

Como ciudad del interior, Xi'an aprovecha el Expreso Ferroviario China-Europa para posicionarse como un centro logístico que vincula a Asia con Europa. En 2025, la terminal ferroviaria de Xi'an gestionó más de 6.000 trenes de carga.

La delegación también analizó cómo se aplican los sistemas digitales en la infraestructura, los servicios públicos y la producción cultural para integrar la tecnología moderna en un entorno urbano histórico. El evento concluyó con la presentación del Diálogo Mundial de Alcaldes: Consenso de Xi'an acerca del desarrollo urbano de la Ruta de la Seda. Para los participantes, Xi'an ilustró la manera en que un punto de partida histórico de la Ruta de la Seda se transforma en un centro activo del comercio mundial.

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FUENTE Xi'an Municipal Government